スペインvsベルギーの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でスペイン代表とベルギー代表が激突。2010年大会王者のスペインと2018年大会3位のベルギーの欧州の強豪同士による注目の一戦だ。
本記事では、スペインvsベルギーの通算対戦成績を紹介する。
スペインvsベルギーの通算対戦成績は？
スペイン代表とベルギー代表は、これまでに23度対戦。スペインの15勝、ベルギーの5勝、6引き分けと、スペインが大きく勝ち越しており、さらに現在5連勝中だ。ワールドカップ本戦に限っては、1986年大会で今回と同様に準々決勝で対戦し、その際ベルギーがPK戦の末にスペインを下して準決勝進出を決めた。さらに、その4年後に今度はグループステージで対戦して、スペインが2-1でベルギーに勝利してリベンジを果たした。
■スペインvsベルギー｜通算対戦成績
|試合数
|スペイン勝利
|引き分け
|ベルギー勝利
|23
|15
|6
|5
■スペインvsベルギー｜過去対戦結果一覧
|開催日
|大会
|結果
|1920年8月29日
|アントワープ五輪
|ベルギー 3-1 スペイン
|1921年10月9日
|国際親善試合
|スペイン 2-0 ベルギー
|1923年2月4日
|国際親善試合
|ベルギー 1-0 スペイン
|1949年1月2日
|国際親善試合
|スペイン 1-1 ベルギー
|1951年6月10日
|国際親善試合
|ベルギー 3-3 スペイン
|1953年3月19日
|国際親善試合
|スペイン 3-1 ベルギー
|1957年3月31日
|国際親善試合
|ベルギー 0-5 スペイン
|1962年12月2日
|国際親善試合
|ベルギー 1-1 スペイン
|1963年12月1日
|国際親善試合
|スペイン 1-2 ベルギー
|1968年12月11日
|W杯欧州予選
グループ6
|スペイン 1-1 ベルギー
|1969年2月23日
|W杯欧州予選
グループ6
|ベルギー 2-1 スペイン
|1980年6月15日
|EURO
グループ2
|ベルギー 2-1 スペイン
|1981年12月16日
|国際親善試合
|スペイン 2-0 ベルギー
|1986年2月19日
|国際親善試合
|スペイン 3-0 ベルギー
|1986年6月22日
|ワールドカップ
準々決勝
|スペイン 1-1(PK5-6) ベルギー
|1990年6月21日
|ワールドカップ
グループE
|ベルギー 1-2 スペイン
|1994年12月17日
|EURO予選
グループ2
|ベルギー 1-4 スペイン
|1995年3月29日
|EURO予選
グループ2
|スペイン 1-1 ベルギー
|2004年10月9日
|W杯欧州予選
グループ7
|スペイン 2-0 ベルギー
|2005年10月8日
|W杯欧州予選
グループ7
|ベルギー 0-2 スペイン
|2008年10月15日
|W杯欧州予選
グループE
|ベルギー 1-2 スペイン
|2009年9月5日
|W杯欧州予選
グループE
|スペイン 5-0 ベルギー
|2016年9月1日
|国際親善試合
|ベルギー 0-2 スペイン
スペインvsベルギーの日程は？
FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、日本時間2026年7月11日(土)4:00にキックオフが予定されている。
会場はアメリカのカリフォルニア州にある「ロサンゼルス・スタジアム」だ。
|ラウンド
|試合
|日時
|会場
|準々決勝
|スペインvsベルギー
|2026年7月11日(土)4:00
|ロサンゼルス・スタジアム
※日本時間表記
スペインvsベルギーの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、地上波『フジテレビ』で生中継、BS「NHK BSプレミアム4K」で録画放送される。
また、インターネットでは『DAZN』が同日4:00からライブ配信を実施する。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前4:00
|フジテレビ
|地上波
|午前3:40
|NHK BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
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