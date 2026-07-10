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spain belgiumGetty Images
【7月11日4時キックオフ】スペインvsベルギーはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

スペインvsベルギーの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

ワールドカップ
スペイン 対 ベルギー
スペイン
ベルギー

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026準々決勝で対戦するスペイン代表とベルギー代表の通算対戦成績は？過去の直接対決・ワールドカップ対戦歴・最新結果を紹介。

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FIFAワールドカップ2026の準々決勝でスペイン代表とベルギー代表が激突。2010年大会王者のスペインと2018年大会3位のベルギーの欧州の強豪同士による注目の一戦だ。

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本記事では、スペインvsベルギーの通算対戦成績を紹介する。

スペインvsベルギーの通算対戦成績は？

スペイン代表とベルギー代表は、これまでに23度対戦。スペインの15勝、ベルギーの5勝、6引き分けと、スペインが大きく勝ち越しており、さらに現在5連勝中だ。ワールドカップ本戦に限っては、1986年大会で今回と同様に準々決勝で対戦し、その際ベルギーがPK戦の末にスペインを下して準決勝進出を決めた。さらに、その4年後に今度はグループステージで対戦して、スペインが2-1でベルギーに勝利してリベンジを果たした。

■スペインvsベルギー｜通算対戦成績

試合数スペイン勝利引き分けベルギー勝利
231565

■スペインvsベルギー｜過去対戦結果一覧

開催日大会結果
1920年8月29日アントワープ五輪ベルギー 3-1 スペイン
1921年10月9日国際親善試合スペイン 2-0 ベルギー
1923年2月4日国際親善試合ベルギー 1-0 スペイン
1949年1月2日国際親善試合スペイン 1-1 ベルギー
1951年6月10日国際親善試合ベルギー 3-3 スペイン
1953年3月19日国際親善試合スペイン 3-1 ベルギー
1957年3月31日国際親善試合ベルギー 0-5 スペイン
1962年12月2日国際親善試合ベルギー 1-1 スペイン
1963年12月1日国際親善試合スペイン 1-2 ベルギー
1968年12月11日W杯欧州予選
グループ6		スペイン 1-1 ベルギー
1969年2月23日W杯欧州予選
グループ6		ベルギー 2-1 スペイン
1980年6月15日EURO
グループ2		ベルギー 2-1 スペイン
1981年12月16日国際親善試合スペイン 2-0 ベルギー
1986年2月19日国際親善試合スペイン 3-0 ベルギー
1986年6月22日ワールドカップ
準々決勝		スペイン 1-1(PK5-6) ベルギー
1990年6月21日ワールドカップ
グループE		ベルギー 1-2 スペイン
1994年12月17日EURO予選
グループ2		ベルギー 1-4 スペイン
1995年3月29日EURO予選
グループ2		スペイン 1-1 ベルギー
2004年10月9日W杯欧州予選
グループ7		スペイン 2-0 ベルギー
2005年10月8日W杯欧州予選
グループ7		ベルギー 0-2 スペイン
2008年10月15日W杯欧州予選
グループE		ベルギー 1-2 スペイン
2009年9月5日W杯欧州予選
グループE		スペイン 5-0 ベルギー
2016年9月1日国際親善試合ベルギー 0-2 スペイン

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スペインvsベルギーの日程は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、日本時間2026年7月11日(土)4:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのカリフォルニア州にある「ロサンゼルス・スタジアム」だ。

ラウンド試合日時会場
準々決勝スペインvsベルギー2026年7月11日(土)4:00ロサンゼルス・スタジアム

※日本時間表記

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スペインvsベルギーの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、地上波『フジテレビ』で生中継、BS「NHK BSプレミアム4K」で録画放送される。

また、インターネットでは『DAZN』が同日4:00からライブ配信を実施する。

チャンネル形態中継開始
DAZNネット午前4:00
フジテレビ地上波午前3:40
NHK BSP4KBS午後9:00(録画)

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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