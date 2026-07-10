スペインvsベルギーの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でスペイン代表とベルギー代表が激突。2010年大会王者のスペインと2018年大会3位のベルギーの欧州の強豪同士による注目の一戦だ。

本記事では、スペインvsベルギーの通算対戦成績を紹介する。

スペインvsベルギーの通算対戦成績は？

スペイン代表とベルギー代表は、これまでに23度対戦。スペインの15勝、ベルギーの5勝、6引き分けと、スペインが大きく勝ち越しており、さらに現在5連勝中だ。ワールドカップ本戦に限っては、1986年大会で今回と同様に準々決勝で対戦し、その際ベルギーがPK戦の末にスペインを下して準決勝進出を決めた。さらに、その4年後に今度はグループステージで対戦して、スペインが2-1でベルギーに勝利してリベンジを果たした。

■スペインvsベルギー｜通算対戦成績

試合数 スペイン勝利 引き分け ベルギー勝利 23 15 6 5

■スペインvsベルギー｜過去対戦結果一覧

開催日 大会 結果 1920年8月29日 アントワープ五輪 ベルギー 3-1 スペイン 1921年10月9日 国際親善試合 スペイン 2-0 ベルギー 1923年2月4日 国際親善試合 ベルギー 1-0 スペイン 1949年1月2日 国際親善試合 スペイン 1-1 ベルギー 1951年6月10日 国際親善試合 ベルギー 3-3 スペイン 1953年3月19日 国際親善試合 スペイン 3-1 ベルギー 1957年3月31日 国際親善試合 ベルギー 0-5 スペイン 1962年12月2日 国際親善試合 ベルギー 1-1 スペイン 1963年12月1日 国際親善試合 スペイン 1-2 ベルギー 1968年12月11日 W杯欧州予選

グループ6 スペイン 1-1 ベルギー 1969年2月23日 W杯欧州予選

グループ6 ベルギー 2-1 スペイン 1980年6月15日 EURO

グループ2 ベルギー 2-1 スペイン 1981年12月16日 国際親善試合 スペイン 2-0 ベルギー 1986年2月19日 国際親善試合 スペイン 3-0 ベルギー 1986年6月22日 ワールドカップ

準々決勝 スペイン 1-1(PK5-6) ベルギー 1990年6月21日 ワールドカップ

グループE ベルギー 1-2 スペイン 1994年12月17日 EURO予選

グループ2 ベルギー 1-4 スペイン 1995年3月29日 EURO予選

グループ2 スペイン 1-1 ベルギー 2004年10月9日 W杯欧州予選

グループ7 スペイン 2-0 ベルギー 2005年10月8日 W杯欧州予選

グループ7 ベルギー 0-2 スペイン 2008年10月15日 W杯欧州予選

グループE ベルギー 1-2 スペイン 2009年9月5日 W杯欧州予選

グループE スペイン 5-0 ベルギー 2016年9月1日 国際親善試合 ベルギー 0-2 スペイン

スペインvsベルギーの日程は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、日本時間2026年7月11日(土)4:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのカリフォルニア州にある「ロサンゼルス・スタジアム」だ。

ラウンド 試合 日時 会場 準々決勝 スペインvsベルギー 2026年7月11日(土)4:00 ロサンゼルス・スタジアム

※日本時間表記

スペインvsベルギーの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、地上波『フジテレビ』で生中継、BS「NHK BSプレミアム4K」で録画放送される。

また、インターネットでは『DAZN』が同日4:00からライブ配信を実施する。

チャンネル 形態 中継開始 DAZN ネット 午前4:00 フジテレビ 地上波 午前3:40 NHK BSP4K BS 午後9:00(録画)

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