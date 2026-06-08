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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

サッカー2026年北中米ワールドカップ(W杯) 全試合のキックオフ日本時間まとめ

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トルコ
ウルグアイ
アメリカ合衆国
ウズベキスタン

サッカーワールドカップ(W杯)・2026年北中米大会、全試合のキックオフ時刻を日本時間で紹介。

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2026年ワールドカップ(W杯)は、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催で行われる。

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本記事では、北中米W杯全試合のキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

FIFAワールドカップ2026全試合 日本時間のキックオフは？

W杯2026全試合の日本時間でのキックオフ時刻は以下の通り。

※「NHK BSP4K」は録画放送の場合があります。

【グループ第1節】

キックオフグループカード放送・配信
6/12(金)4:00A組メキシコ vs 南アフリカTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/12(金)11:00A組韓国 vs チェコTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/13(土)4:00B組カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/13(土)10:00D組アメリカ vs パラグアイTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/14(日)4:00C組カタール vs スイスTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/14(日)7:00C組ブラジル vs モロッコTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/14(日)10:00C組ハイチ vs スコットランドTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/14(日)13:00D組オーストラリア vs トルコTV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/15(月)2:00E組ドイツ vs キュラソーTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/15(月)5:00F組オランダ vs 日本TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/15(月)8:00E組コートジボワール vs エクアドルTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/15(月)11:00F組スウェーデン vs チュニジアTV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/16(火)1:00H組スペイン vs カーボベルデTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/16(火)4:00G組ベルギー vs エジプトTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/16(火)7:00H組サウジアラビア vs ウルグアイTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/16(火)10:00G組イラン vs ニュージーランドTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/17(水)4:00I組フランス vs セネガルTV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/17(水)7:00I組イラク vs ノルウェーTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/17(水)10:00J組アルゼンチン vs アルジェリアTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/17(水)13:00J組オーストリア vs ヨルダンTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/18(木)2:00K組ポルトガル vs DRコンゴTV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/18(木)5:00L組イングランド vs クロアチアTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/18(木)8:00L組ガーナ vs パナマTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/18(木)11:00K組ウズベキスタン vs コロンビアTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN

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【グループ第2節】

キックオフグループカード放送・配信
6/19(金)1:00A組チェコ vs 南アフリカTV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/19(金)4:00B組スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/19(金)7:00B組カナダ vs カタールTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/19(金)10:00A組メキシコ vs 韓国TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/20(土)4:00D組アメリカ vs オーストラリアTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/20(土)7:00C組スコットランド vs モロッコTV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/20(土)9:30C組ブラジル vs ハイチTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/20(土)12:00D組トルコ vs パラグアイTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/21(日)2:00F組オランダ vs スウェーデンTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/21(日)5:00E組ドイツ vs コートジボワールTV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/21(日)9:00E組エクアドル vs キュラソーTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/21(日)13:00F組チュニジア vs 日本TV：NHK BS、日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/22(月)1:00H組スペイン vs サウジアラビアTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/22(月)4:00G組ベルギー vs イランTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/22(月)7:00H組ウルグアイ vs カーボベルデTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/22(月)10:00G組ニュージーランド vs エジプトTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/23(火)2:00J組アルゼンチン vs オーストリアTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/23(火)6:00I組フランス vs イラクTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/23(火)9:00I組ノルウェー vs セネガルTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/23(火)12:00J組ヨルダン vs アルジェリアTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/24(水)2:00K組ポルトガル vs ウズベキスタンTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/24(水)5:00L組イングランド vs ガーナTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/24(水)8:00L組パナマ vs クロアチアTV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/24(水)11:00K組コロンビア vs DRコンゴTV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN

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【グループ第3節】

キックオフグループカード放送・配信
6/25(木)4:00B組スイス vs カナダTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)4:00B組ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタールTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)7:00C組スコットランド vs ブラジルTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)7:00C組モロッコ vs ハイチTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)10:00A組チェコ vs メキシコTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)10:00A組南アフリカ vs 韓国TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)5:00E組キュラソー vs コートジボワールTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)5:00E組エクアドル vs ドイツTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)8:00F組日本 vs スウェーデンTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)8:00F組チュニジア vs オランダTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)11:00D組トルコ vs アメリカTV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)11:00D組パラグアイ vs オーストラリアTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)4:00I組ノルウェー vs フランスTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)4:00I組セネガル vs イラクTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)9:00H組カーボベルデ vs サウジアラビアTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)9:00H組ウルグアイ vs スペインTV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)12:00G組エジプト vs イランTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)12:00G組ニュージーランド vs ベルギーTV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)6:00L組パナマ vs イングランドTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)6:00L組クロアチア vs ガーナTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)8:30K組コロンビア vs ポルトガルTV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)8:30K組DRコンゴ vs ウズベキスタンTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)11:00J組アルジェリア vs オーストリアTV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)11:00J組ヨルダン vs アルゼンチンTV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN

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【ラウンド32】

ラウンドキックオフカード放送・配信
ラウンド326/29(月)4:00A組2位 vs B組2位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド326/30(火)2:00C組1位 vs F組2位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド326/30(火)5:30E組1位 vs A/B/C/D/F組3位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド326/30(火)10:00F組1位 vs C組2位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/1(水)2:00E組2位 vs I組2位TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/1(水)6:00I組1位 vs C/D/F/G/H組3位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/1(水)10:00A組1位 vs C/E/F/H/I組3位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/2(木)1:00L組1位 vs E/H/I/J/K組3位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/2(木)5:00G組1位 vs A/E/H/I/J組3位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/2(木)9:00D組1位 vs B/E/F/I/J組3位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/3(金)4:00H組1位 vs J組2位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/3(金)8:00K組2位 vs L組2位TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/3(金)12:00B組1位 vs E/F/G/I/J組3位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/4(土)3:00D組2位 vs G組2位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/4(土)6:30J組1位 vs H組2位TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド327/4(土)10:30K組1位 vs L組2位TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【ラウンド16】

ラウンドキックオフカード放送・配信
ラウンド167/5(日)2:00No.1の勝者 vs No.2の勝者TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド167/5(日)5:00No.3の勝者 vs No.4の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド167/6(月)2:00No.5の勝者 vs No.6の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド167/6(月)5:00No.7の勝者 vs No.8の勝者TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド167/7(火)4:00No.9の勝者 vs No.10の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド167/7(火)8:00No.11の勝者 vs No.12の勝者TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド167/8(水)2:00No.13の勝者 vs No.14の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ラウンド167/8(水)5:00No.15の勝者 vs No.16の勝者TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN

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【準々決勝】

ラウンドキックオフカード放送・配信
準々決勝7/10(金)5:00No.17の勝者 vs No.18の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
準々決勝7/10(金)8:00No.19の勝者 vs No.20の勝者TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
準々決勝7/11(土)10:00No.21の勝者 vs No.22の勝者TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
準々決勝7/12(日)10:00No.23の勝者 vs No.24の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【準決勝】

ラウンドキックオフカード放送・配信
準決勝7/15(水)4:00No.25の勝者 vs No.26の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
準決勝7/16(木)4:00No.27の勝者 vs No.28の勝者TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【3位決定戦】

ラウンドキックオフカード放送・配信
3位決定戦7/19(日)6:00No.29の敗者 vs No.30の敗者TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN

【決勝】

ラウンドキックオフカード放送・配信
決勝7/20(月)4:00No.29の勝者 vs No.30の勝者TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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