2026年ワールドカップ(W杯)は、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催で行われる。
本記事では、北中米W杯全試合のキックオフ時刻を日本時間で紹介する。
FIFAワールドカップ2026全試合 日本時間のキックオフは？
W杯2026全試合の日本時間でのキックオフ時刻は以下の通り。
※「NHK BSP4K」は録画放送の場合があります。
【グループ第1節】
|キックオフ
|グループ
|カード
|放送・配信
|6/12(金)4:00
|A組
|メキシコ vs 南アフリカ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/12(金)11:00
|A組
|韓国 vs チェコ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/13(土)4:00
|B組
|カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/13(土)10:00
|D組
|アメリカ vs パラグアイ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/14(日)4:00
|C組
|カタール vs スイス
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/14(日)7:00
|C組
|ブラジル vs モロッコ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/14(日)10:00
|C組
|ハイチ vs スコットランド
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/14(日)13:00
|D組
|オーストラリア vs トルコ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/15(月)2:00
|E組
|ドイツ vs キュラソー
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/15(月)5:00
|F組
|オランダ vs 日本
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/15(月)8:00
|E組
|コートジボワール vs エクアドル
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/15(月)11:00
|F組
|スウェーデン vs チュニジア
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/16(火)1:00
|H組
|スペイン vs カーボベルデ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/16(火)4:00
|G組
|ベルギー vs エジプト
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/16(火)7:00
|H組
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/16(火)10:00
|G組
|イラン vs ニュージーランド
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/17(水)4:00
|I組
|フランス vs セネガル
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/17(水)7:00
|I組
|イラク vs ノルウェー
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/17(水)10:00
|J組
|アルゼンチン vs アルジェリア
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/17(水)13:00
|J組
|オーストリア vs ヨルダン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/18(木)2:00
|K組
|ポルトガル vs DRコンゴ
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/18(木)5:00
|L組
|イングランド vs クロアチア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/18(木)8:00
|L組
|ガーナ vs パナマ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/18(木)11:00
|K組
|ウズベキスタン vs コロンビア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【グループ第2節】
|キックオフ
|グループ
|カード
|放送・配信
|6/19(金)1:00
|A組
|チェコ vs 南アフリカ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/19(金)4:00
|B組
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/19(金)7:00
|B組
|カナダ vs カタール
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/19(金)10:00
|A組
|メキシコ vs 韓国
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/20(土)4:00
|D組
|アメリカ vs オーストラリア
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/20(土)7:00
|C組
|スコットランド vs モロッコ
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/20(土)9:30
|C組
|ブラジル vs ハイチ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/20(土)12:00
|D組
|トルコ vs パラグアイ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/21(日)2:00
|F組
|オランダ vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/21(日)5:00
|E組
|ドイツ vs コートジボワール
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/21(日)9:00
|E組
|エクアドル vs キュラソー
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/21(日)13:00
|F組
|チュニジア vs 日本
|TV：NHK BS、日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/22(月)1:00
|H組
|スペイン vs サウジアラビア
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/22(月)4:00
|G組
|ベルギー vs イラン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/22(月)7:00
|H組
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/22(月)10:00
|G組
|ニュージーランド vs エジプト
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/23(火)2:00
|J組
|アルゼンチン vs オーストリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/23(火)6:00
|I組
|フランス vs イラク
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/23(火)9:00
|I組
|ノルウェー vs セネガル
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/23(火)12:00
|J組
|ヨルダン vs アルジェリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/24(水)2:00
|K組
|ポルトガル vs ウズベキスタン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/24(水)5:00
|L組
|イングランド vs ガーナ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/24(水)8:00
|L組
|パナマ vs クロアチア
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/24(水)11:00
|K組
|コロンビア vs DRコンゴ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
【グループ第3節】
|キックオフ
|グループ
|カード
|放送・配信
|6/25(木)4:00
|B組
|スイス vs カナダ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)4:00
|B組
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)7:00
|C組
|スコットランド vs ブラジル
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)7:00
|C組
|モロッコ vs ハイチ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)10:00
|A組
|チェコ vs メキシコ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)10:00
|A組
|南アフリカ vs 韓国
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)5:00
|E組
|キュラソー vs コートジボワール
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)5:00
|E組
|エクアドル vs ドイツ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)8:00
|F組
|日本 vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)8:00
|F組
|チュニジア vs オランダ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)11:00
|D組
|トルコ vs アメリカ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)11:00
|D組
|パラグアイ vs オーストラリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)4:00
|I組
|ノルウェー vs フランス
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)4:00
|I組
|セネガル vs イラク
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)9:00
|H組
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)9:00
|H組
|ウルグアイ vs スペイン
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)12:00
|G組
|エジプト vs イラン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)12:00
|G組
|ニュージーランド vs ベルギー
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)6:00
|L組
|パナマ vs イングランド
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)6:00
|L組
|クロアチア vs ガーナ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)8:30
|K組
|コロンビア vs ポルトガル
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)8:30
|K組
|DRコンゴ vs ウズベキスタン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)11:00
|J組
|アルジェリア vs オーストリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)11:00
|J組
|ヨルダン vs アルゼンチン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
【ラウンド32】
|ラウンド
|キックオフ
|カード
|放送・配信
|ラウンド32
|6/29(月)4:00
|A組2位 vs B組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|6/30(火)2:00
|C組1位 vs F組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|6/30(火)5:30
|E組1位 vs A/B/C/D/F組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|6/30(火)10:00
|F組1位 vs C組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/1(水)2:00
|E組2位 vs I組2位
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/1(水)6:00
|I組1位 vs C/D/F/G/H組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/1(水)10:00
|A組1位 vs C/E/F/H/I組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/2(木)1:00
|L組1位 vs E/H/I/J/K組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/2(木)5:00
|G組1位 vs A/E/H/I/J組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/2(木)9:00
|D組1位 vs B/E/F/I/J組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/3(金)4:00
|H組1位 vs J組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/3(金)8:00
|K組2位 vs L組2位
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/3(金)12:00
|B組1位 vs E/F/G/I/J組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/4(土)3:00
|D組2位 vs G組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/4(土)6:30
|J組1位 vs H組2位
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド32
|7/4(土)10:30
|K組1位 vs L組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【ラウンド16】
|ラウンド
|キックオフ
|カード
|放送・配信
|ラウンド16
|7/5(日)2:00
|No.1の勝者 vs No.2の勝者
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド16
|7/5(日)5:00
|No.3の勝者 vs No.4の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド16
|7/6(月)2:00
|No.5の勝者 vs No.6の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド16
|7/6(月)5:00
|No.7の勝者 vs No.8の勝者
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド16
|7/7(火)4:00
|No.9の勝者 vs No.10の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド16
|7/7(火)8:00
|No.11の勝者 vs No.12の勝者
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド16
|7/8(水)2:00
|No.13の勝者 vs No.14の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|ラウンド16
|7/8(水)5:00
|No.15の勝者 vs No.16の勝者
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
【準々決勝】
|ラウンド
|キックオフ
|カード
|放送・配信
|準々決勝
|7/10(金)5:00
|No.17の勝者 vs No.18の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|準々決勝
|7/10(金)8:00
|No.19の勝者 vs No.20の勝者
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|準々決勝
|7/11(土)10:00
|No.21の勝者 vs No.22の勝者
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|準々決勝
|7/12(日)10:00
|No.23の勝者 vs No.24の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【準決勝】
|ラウンド
|キックオフ
|カード
|放送・配信
|準決勝
|7/15(水)4:00
|No.25の勝者 vs No.26の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|準決勝
|7/16(木)4:00
|No.27の勝者 vs No.28の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【3位決定戦】
|ラウンド
|キックオフ
|カード
|放送・配信
|3位決定戦
|7/19(日)6:00
|No.29の敗者 vs No.30の敗者
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
【決勝】
|ラウンド
|キックオフ
|カード
|放送・配信
|決勝
|7/20(月)4:00
|No.29の勝者 vs No.30の勝者
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
FIFAワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ加入方法は？
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【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？