サッカーノルウェーvsイングランド戦のTVer(ティーバー)無料配信はある？NHK以外で見る方法はある？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝でノルウェー代表vsイングランド代表が行われる。ベスト4進出を懸けた注目カードに注目が集まっている
本記事では、ノルウェーvsイングランドのTVer無料配信の有無、中継予定について紹介する。
ノルウェーvsイングランドはいつ？
FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフ予定だ。
試合はアメリカ・マイアミで開催される。ラウンド16を突破したノルウェーとイングランドが、ベスト4進出を懸けて激突する注目の一戦となる。
- 試合：ノルウェー代表vsイングランド代表
- 開催日：2026年7月12日(日)
- キックオフ：6:00(日本時間)
- ラウンド：準々決勝
- 開催地：マイアミ
ノルウェーvsイングランドのTVer無料配信はある？
FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、TVerでの無料ライブ配信は予定されていない。
この試合はNHKで放送される試合のため、民放公式テレビ配信サービスであるTVerの配信対象外となる。TVerは日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビなど民放各局の番組配信が中心で、NHKが中継する試合は基本的に配信されない。
ノルウェーvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフ予定だ。会場はアメリカ・マイアミのマイアミ・スタジアムとなる。
テレビではNHKが地上波で生中継を行う。NHK総合で5:45から放送が始まり、試合途中からはNHK Eテレにリレーして中継される予定だ。また、NHK BSP4Kでは試合を全編生中継する。
ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。解説は水沼貴史氏と佐藤寿人氏、実況は下田恒幸氏が担当予定。準々決勝の視聴には有料プランへの加入が必要となるため、事前に登録状況や視聴可能なプランを確認しておきたい。
|放送・配信サービス
|放送・配信時間
|内容
|実況・解説
|DAZN
|6:00～
|ライブ配信
|解説：水沼貴史、佐藤寿人
実況：下田恒幸
|NHK総合
|5:45～6:55
|地上波生中継
|解説：福西崇史、林陵平
実況：稲垣秀人
|NHK Eテレ
|6:35～8:00
|地上波リレー中継
|解説：福西崇史、林陵平
実況：稲垣秀人
|NHK BSP4K
|生中継
|全編生中継
|解説：福西崇史、林陵平
実況：稲垣秀人
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