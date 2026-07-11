サッカーノルウェーvsイングランド戦のTVer(ティーバー)無料配信はある？NHK以外で見る方法はある？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝でノルウェー代表vsイングランド代表が行われる。ベスト4進出を懸けた注目カードに注目が集まっている

本記事では、ノルウェーvsイングランドのTVer無料配信の有無、中継予定について紹介する。

ノルウェーvsイングランドはいつ？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフ予定だ。

試合はアメリカ・マイアミで開催される。ラウンド16を突破したノルウェーとイングランドが、ベスト4進出を懸けて激突する注目の一戦となる。

試合：ノルウェー代表vsイングランド代表

開催日：2026年7月12日(日)

キックオフ：6:00(日本時間)

ラウンド：準々決勝

開催地：マイアミ

ノルウェーvsイングランドのTVer無料配信はある？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、TVerでの無料ライブ配信は予定されていない。

この試合はNHKで放送される試合のため、民放公式テレビ配信サービスであるTVerの配信対象外となる。TVerは日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビなど民放各局の番組配信が中心で、NHKが中継する試合は基本的に配信されない。

ノルウェーvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフ予定だ。会場はアメリカ・マイアミのマイアミ・スタジアムとなる。

テレビではNHKが地上波で生中継を行う。NHK総合で5:45から放送が始まり、試合途中からはNHK Eテレにリレーして中継される予定だ。また、NHK BSP4Kでは試合を全編生中継する。

ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。解説は水沼貴史氏と佐藤寿人氏、実況は下田恒幸氏が担当予定。準々決勝の視聴には有料プランへの加入が必要となるため、事前に登録状況や視聴可能なプランを確認しておきたい。

放送・配信サービス 放送・配信時間 内容 実況・解説 DAZN 6:00～ ライブ配信 解説：水沼貴史、佐藤寿人

実況：下田恒幸 NHK総合 5:45～6:55 地上波生中継 解説：福西崇史、林陵平

実況：稲垣秀人 NHK Eテレ 6:35～8:00 地上波リレー中継 解説：福西崇史、林陵平

実況：稲垣秀人 NHK BSP4K 生中継 全編生中継 解説：福西崇史、林陵平

実況：稲垣秀人

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