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norway england (C)Getty images
【7月12日6時キックオフ】ノルウェーvsイングランドはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

サッカーノルウェーvsイングランド戦のTVer(ティーバー)無料配信はある？NHK以外で見る方法はある？

ワールドカップ
ノルウェー
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ノルウェー 対 イングランド

W杯(ワールドカップ)2026・準々決勝のノルウェー対イングランドはTVer(ティーバー)で無料配信される？NHK以外のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・準々決勝でノルウェー代表vsイングランド代表が行われる。ベスト4進出を懸けた注目カードに注目が集まっている

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本記事では、ノルウェーvsイングランドのTVer無料配信の有無、中継予定について紹介する。

ノルウェーvsイングランドはいつ？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフ予定だ。

試合はアメリカ・マイアミで開催される。ラウンド16を突破したノルウェーとイングランドが、ベスト4進出を懸けて激突する注目の一戦となる。

  • 試合：ノルウェー代表vsイングランド代表
  • 開催日：2026年7月12日(日)
  • キックオフ：6:00(日本時間)
  • ラウンド：準々決勝
  • 開催地：マイアミ

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ノルウェーvsイングランドのTVer無料配信はある？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、TVerでの無料ライブ配信は予定されていない

この試合はNHKで放送される試合のため、民放公式テレビ配信サービスであるTVerの配信対象外となる。TVerは日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビなど民放各局の番組配信が中心で、NHKが中継する試合は基本的に配信されない。

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ノルウェーvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフ予定だ。会場はアメリカ・マイアミのマイアミ・スタジアムとなる。

テレビではNHKが地上波で生中継を行う。NHK総合で5:45から放送が始まり、試合途中からはNHK Eテレにリレーして中継される予定だ。また、NHK BSP4Kでは試合を全編生中継する。

ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。解説は水沼貴史氏と佐藤寿人氏、実況は下田恒幸氏が担当予定。準々決勝の視聴には有料プランへの加入が必要となるため、事前に登録状況や視聴可能なプランを確認しておきたい。

放送・配信サービス放送・配信時間内容実況・解説
DAZN6:00～ライブ配信解説：水沼貴史、佐藤寿人
実況：下田恒幸
NHK総合5:45～6:55地上波生中継解説：福西崇史、林陵平
実況：稲垣秀人
NHK Eテレ6:35～8:00地上波リレー中継解説：福西崇史、林陵平
実況：稲垣秀人
NHK BSP4K生中継全編生中継解説：福西崇史、林陵平
実況：稲垣秀人

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