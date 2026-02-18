【2月19日】佐々木尽vsパニアモーガンのテレビ放送は？ネット配信・視聴方法まとめ

佐々木尽vsパニア・モーガンは、日本ボクシング界の次代を占う一戦として注目を集めている。国内トップ戦線で存在感を高めてきた佐々木尽が、海外の実力者パニア・モーガンを迎え撃つ構図。今後のランキング、そして世界挑戦戦線を見据えるうえでも見逃せないマッチアップだ。

本記事では、佐々木尽vsパニア・モーガンのテレビ中継、ネット配信予定について紹介する。

佐々木尽vsパニアモーガンはいつ？

佐々木尽の再起戦が正式にアナウンスされた。舞台は2026年2月19日(木)、会場は東京・後楽園ホール。世界戦敗戦からのリスタートとなる一戦であり、今後のキャリアを占う重要なマッチメイクとなる。

対峙するのはフィリピン出身のマーロン・パニアモーガン。WBOアジアパシフィック・ウェルター級上位に名を連ねる実力者で、ランキング的にも無視できない存在だ。試合形式はウェルター級8回戦。再浮上を狙う佐々木にとって、内容と結果の双方が求められる。

本カードは『Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 150』のメインイベントとして実施。当初はセミファイナル予定だったが、最終的にメインへ昇格した。2025年6月のブライアン・ノーマン・ジュニア戦以来となるリング復帰。ここから再び世界戦線へ踏み出せるかが焦点となる。

試合情報まとめ

試合日：2026年2月19日(木)

会場：後楽園ホール(東京)

対戦カード：佐々木尽vsマーロン・パニアモーガン

階級／形式：ウェルター級8回戦

興行名：Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 150

開場／開始：17:15開場／17:45開始予定(配信18:00開始)

佐々木尽vsパニアモーガンのテレビ中継・ネット配信予定は？

2月19日に開催される佐々木尽vsマーロン・パニアモーガンは、テレビ地上波での生中継は予定されておらず、ネット配信が中心となる。ライブ視聴はLeminoが独占配信。興行は『Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 150』として後楽園ホールで行われ、佐々木はメインイベントに登場する。

配信日は2026年2月19日(木)。会場は17:25開場、17:40開始予定と発表されており、ライブ配信は18:00スタート予定となっている。試合進行や放送スケジュールは前後する可能性があるため、視聴前に最新情報を確認しておきたい。

当日はリアルタイム配信に加え、見逃し視聴にも対応。アーカイブは同日23:40から3月5日(木)23:00まで公開予定で、期間内であればいつでも視聴できる。なお、視聴にはLeminoプレミアム(月額1,540円・税込、初回初月無料)への登録が必要。安定した通信環境を整えたうえでの視聴が推奨される。

配信スケジュール

