SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カード・試合順は？全10試合とメインカードまとめ

「SAIKOU×LUSH vol.4」では看板選手から勢いに乗る新鋭までが集結する。
本記事では、SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カード・試合順について紹介する。
SAIKOU×LUSH vol.4の日程は？
SAIKOU×LUSH vol.4は、2025年12月27日(土)に愛知で開催される。会場は愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)。国内外の注目カードが並ぶ中、メインイベントにはIBF世界フライ級タイトルマッチ、矢吹正道vsフェリックス・アルバラードが組まれた。
当日は12:00に開場予定、13:00から試合開始を予定している。大会は複数の注目マッチを経て進行し、矢吹が挑む世界戦は18:30ごろの開始見込みだ。全試合終了は19:45前後を予定しており、年末のビッグイベントにふさわしいタイムテーブルが組まれている。
|項目
|内容
|大会名
|SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN
|開催日
|2025年12月27日(土)
|会場
|愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)
|開場時間
|12:00予定
|開始時間
|13:00予定
|メインイベント開始
|18:30ごろ予定
|終了時間
|19:45ごろ予定
|メインカード
|IBF世界フライ級タイトルマッチ 矢吹正道vsフェリックス・アルバラード
世界タイトル戦を軸に構成された今大会は、SAIKOU×LUSHシリーズの中でも節目となる一日になる。試合順やカードの並びを含め、会場の空気が一気に最高潮へと引き上げられる大会日程だ。
SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カードと試合順は？
2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANの対戦カードと試合順が発表された。今大会は全10試合で構成され、13:00開始予定。大会の流れは日本vsキルギスの7対7対抗戦からスタートし、後半に向けてタイトルマッチが並ぶ構成となっている。
第1試合から第7試合までは、日本チームとキルギスチームが勝利数を争う団体戦形式で実施される。各試合には先鋒から大将まで明確な役割が設定されており、個人の勝敗だけでなくチーム全体の流れを左右する重要な局面が続く。
大会後半の第8試合から第10試合には、実績と実力を兼ね備えた選手たちが登場する。セミファイナルでは東洋太平洋(OPBF)バンタム級タイトルマッチ、そしてメインイベントではIBF世界フライ級タイトルマッチが行われ、18:30ごろの開始が見込まれている。
序盤の対抗戦から世界タイトル戦へと一気にボルテージが高まる試合順は、SAIKOU×LUSHシリーズの中でも屈指の構成だ。全試合を通して見逃せない一夜となる。
|試合順
|階級・タイトル
|対戦カード
|第10試合(メイン)
|IBF世界フライ級タイトルマッチ(12回戦)
|矢吹正道(王者/緑)vsフェリックス・アルバラード(同級1位/ニカラグア)
|第9試合(セミ)
|東洋太平洋(OPBF)バンタム級タイトルマッチ(10回戦)
|ケネス・ラバー(王者/フィリピン)vsアヤティ・サイリケ(挑戦者/中国)
|第8試合
|フェザー級(8回戦)
|ジョン・リエル・カシメロ(世界3階級制覇王者/フィリピン)vs溝越斗夢(LUSH)
|試合順
|役割
|階級・契約体重
|対戦カード(日本vsキルギス)
|第7試合
|大将
|54.5kg契約(6回戦)
|辻永遠(MR)vsアナルバイ・ムルザバエフ
|第6試合
|副将
|スーパーフライ級(6回戦)
|政所椋(KWORLD3)vsヌルジギット・ディウシェバエフ
|第5試合
|三将
|64.5kg契約(6回戦)
|山本ライアンジョシュア(ワタナベ)vsアスカット・クルタエフ
|第4試合
|中堅
|ミドル級(6回戦)
|中田勝浩(井岡弘樹)vsヴァディム・バウリン
|第3試合
|五将
|スーパーフライ級(6回戦)
|湊義生(JM加古川拳)vsアディレト・カチキンベコフ
|第2試合
|次鋒
|54kg契約(6回戦)
|目黒聖也(LUSH)vsイスラム・トロバエフ
|第1試合
|先鋒
|50kg契約(6回戦)
|亀山大輝(ワタナベ)vsベクザット・エルゲショフ
SAIKOU×LUSH vol.4の放送・配信予定は？
2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANは、ABEMAで独占ライブ配信される。地上波やBS、CSでのテレビ放送予定はなく、インターネット配信のみで視聴可能となる。
配信は大会開始に合わせて13:00からスタート予定。全10試合が無料生中継され、IBF世界フライ級タイトルマッチを筆頭に、カシメロの一戦、日本vsキルギスの7対7対抗戦まで、すべてリアルタイムで視聴できる。
年末のビッグイベントとして注目される今大会を、追加料金なしで楽しめる点は大きな魅力だ。会場に足を運べないファンも、ABEMAを通じて大会の熱量をそのまま体感できる。
|大会名
|配信プラットフォーム
|配信日時
|配信形態
|内容
|SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN
|ABEMA
|2025年12月27日(土)13:00〜
|無料生中継
|IBF世界フライ級タイトルマッチほか全10試合
