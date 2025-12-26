このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カード・試合順は？全10試合とメインカードまとめ

SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カード・試合順一覧｜矢吹正道vsアルバラード世界戦ほか全10試合を紹介。

「SAIKOU×LUSH vol.4」では看板選手から勢いに乗る新鋭までが集結する。

本記事では、SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カード・試合順について紹介する。

SAIKOU×LUSH vol.4の日程は？

SAIKOU×LUSH vol.4は、2025年12月27日(土)に愛知で開催される。会場は愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)。国内外の注目カードが並ぶ中、メインイベントにはIBF世界フライ級タイトルマッチ、矢吹正道vsフェリックス・アルバラードが組まれた。

当日は12:00に開場予定、13:00から試合開始を予定している。大会は複数の注目マッチを経て進行し、矢吹が挑む世界戦は18:30ごろの開始見込みだ。全試合終了は19:45前後を予定しており、年末のビッグイベントにふさわしいタイムテーブルが組まれている。

項目内容
大会名SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN
開催日2025年12月27日(土)
会場愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)
開場時間12:00予定
開始時間13:00予定
メインイベント開始18:30ごろ予定
終了時間19:45ごろ予定
メインカードIBF世界フライ級タイトルマッチ 矢吹正道vsフェリックス・アルバラード

世界タイトル戦を軸に構成された今大会は、SAIKOU×LUSHシリーズの中でも節目となる一日になる。試合順やカードの並びを含め、会場の空気が一気に最高潮へと引き上げられる大会日程だ。

SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カードと試合順は？

2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANの対戦カードと試合順が発表された。今大会は全10試合で構成され、13:00開始予定。大会の流れは日本vsキルギスの7対7対抗戦からスタートし、後半に向けてタイトルマッチが並ぶ構成となっている。

第1試合から第7試合までは、日本チームとキルギスチームが勝利数を争う団体戦形式で実施される。各試合には先鋒から大将まで明確な役割が設定されており、個人の勝敗だけでなくチーム全体の流れを左右する重要な局面が続く。

大会後半の第8試合から第10試合には、実績と実力を兼ね備えた選手たちが登場する。セミファイナルでは東洋太平洋(OPBF)バンタム級タイトルマッチ、そしてメインイベントではIBF世界フライ級タイトルマッチが行われ、18:30ごろの開始が見込まれている。

序盤の対抗戦から世界タイトル戦へと一気にボルテージが高まる試合順は、SAIKOU×LUSHシリーズの中でも屈指の構成だ。全試合を通して見逃せない一夜となる。

試合順階級・タイトル対戦カード
第10試合(メイン)IBF世界フライ級タイトルマッチ(12回戦)矢吹正道(王者/緑)vsフェリックス・アルバラード(同級1位/ニカラグア)
第9試合(セミ)東洋太平洋(OPBF)バンタム級タイトルマッチ(10回戦)ケネス・ラバー(王者/フィリピン)vsアヤティ・サイリケ(挑戦者/中国)
第8試合フェザー級(8回戦)ジョン・リエル・カシメロ(世界3階級制覇王者/フィリピン)vs溝越斗夢(LUSH)
試合順役割階級・契約体重対戦カード(日本vsキルギス)
第7試合大将54.5kg契約(6回戦)辻永遠(MR)vsアナルバイ・ムルザバエフ
第6試合副将スーパーフライ級(6回戦)政所椋(KWORLD3)vsヌルジギット・ディウシェバエフ
第5試合三将64.5kg契約(6回戦)山本ライアンジョシュア(ワタナベ)vsアスカット・クルタエフ
第4試合中堅ミドル級(6回戦)中田勝浩(井岡弘樹)vsヴァディム・バウリン
第3試合五将スーパーフライ級(6回戦)湊義生(JM加古川拳)vsアディレト・カチキンベコフ
第2試合次鋒54kg契約(6回戦)目黒聖也(LUSH)vsイスラム・トロバエフ
第1試合先鋒50kg契約(6回戦)亀山大輝(ワタナベ)vsベクザット・エルゲショフ

SAIKOU×LUSH vol.4の放送・配信予定は？

2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANは、ABEMAで独占ライブ配信される。地上波やBS、CSでのテレビ放送予定はなく、インターネット配信のみで視聴可能となる。

配信は大会開始に合わせて13:00からスタート予定。全10試合が無料生中継され、IBF世界フライ級タイトルマッチを筆頭に、カシメロの一戦、日本vsキルギスの7対7対抗戦まで、すべてリアルタイムで視聴できる。

年末のビッグイベントとして注目される今大会を、追加料金なしで楽しめる点は大きな魅力だ。会場に足を運べないファンも、ABEMAを通じて大会の熱量をそのまま体感できる。

大会名配信プラットフォーム配信日時配信形態内容
SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANABEMA2025年12月27日(土)13:00〜無料生中継IBF世界フライ級タイトルマッチほか全10試合

0