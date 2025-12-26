SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カード・試合順は？全10試合とメインカードまとめ

「SAIKOU×LUSH vol.4」では看板選手から勢いに乗る新鋭までが集結する。

本記事では、SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カード・試合順について紹介する。

SAIKOU×LUSH vol.4の日程は？

SAIKOU×LUSH vol.4は、2025年12月27日(土)に愛知で開催される。会場は愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)。国内外の注目カードが並ぶ中、メインイベントにはIBF世界フライ級タイトルマッチ、矢吹正道vsフェリックス・アルバラードが組まれた。

当日は12:00に開場予定、13:00から試合開始を予定している。大会は複数の注目マッチを経て進行し、矢吹が挑む世界戦は18:30ごろの開始見込みだ。全試合終了は19:45前後を予定しており、年末のビッグイベントにふさわしいタイムテーブルが組まれている。

項目 内容 大会名 SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN 開催日 2025年12月27日(土) 会場 愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO) 開場時間 12:00予定 開始時間 13:00予定 メインイベント開始 18:30ごろ予定 終了時間 19:45ごろ予定 メインカード IBF世界フライ級タイトルマッチ 矢吹正道vsフェリックス・アルバラード

世界タイトル戦を軸に構成された今大会は、SAIKOU×LUSHシリーズの中でも節目となる一日になる。試合順やカードの並びを含め、会場の空気が一気に最高潮へと引き上げられる大会日程だ。

SAIKOU×LUSH vol.4の対戦カードと試合順は？

2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANの対戦カードと試合順が発表された。今大会は全10試合で構成され、13:00開始予定。大会の流れは日本vsキルギスの7対7対抗戦からスタートし、後半に向けてタイトルマッチが並ぶ構成となっている。

第1試合から第7試合までは、日本チームとキルギスチームが勝利数を争う団体戦形式で実施される。各試合には先鋒から大将まで明確な役割が設定されており、個人の勝敗だけでなくチーム全体の流れを左右する重要な局面が続く。

大会後半の第8試合から第10試合には、実績と実力を兼ね備えた選手たちが登場する。セミファイナルでは東洋太平洋(OPBF)バンタム級タイトルマッチ、そしてメインイベントではIBF世界フライ級タイトルマッチが行われ、18:30ごろの開始が見込まれている。

序盤の対抗戦から世界タイトル戦へと一気にボルテージが高まる試合順は、SAIKOU×LUSHシリーズの中でも屈指の構成だ。全試合を通して見逃せない一夜となる。

試合順 階級・タイトル 対戦カード 第10試合(メイン) IBF世界フライ級タイトルマッチ(12回戦) 矢吹正道(王者/緑)vsフェリックス・アルバラード(同級1位/ニカラグア) 第9試合(セミ) 東洋太平洋(OPBF)バンタム級タイトルマッチ(10回戦) ケネス・ラバー(王者/フィリピン)vsアヤティ・サイリケ(挑戦者/中国) 第8試合 フェザー級(8回戦) ジョン・リエル・カシメロ(世界3階級制覇王者/フィリピン)vs溝越斗夢(LUSH)

試合順 役割 階級・契約体重 対戦カード(日本vsキルギス) 第7試合 大将 54.5kg契約(6回戦) 辻永遠(MR)vsアナルバイ・ムルザバエフ 第6試合 副将 スーパーフライ級(6回戦) 政所椋(KWORLD3)vsヌルジギット・ディウシェバエフ 第5試合 三将 64.5kg契約(6回戦) 山本ライアンジョシュア(ワタナベ)vsアスカット・クルタエフ 第4試合 中堅 ミドル級(6回戦) 中田勝浩(井岡弘樹)vsヴァディム・バウリン 第3試合 五将 スーパーフライ級(6回戦) 湊義生(JM加古川拳)vsアディレト・カチキンベコフ 第2試合 次鋒 54kg契約(6回戦) 目黒聖也(LUSH)vsイスラム・トロバエフ 第1試合 先鋒 50kg契約(6回戦) 亀山大輝(ワタナベ)vsベクザット・エルゲショフ

SAIKOU×LUSH vol.4の放送・配信予定は？

2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANは、ABEMAで独占ライブ配信される。地上波やBS、CSでのテレビ放送予定はなく、インターネット配信のみで視聴可能となる。

配信は大会開始に合わせて13:00からスタート予定。全10試合が無料生中継され、IBF世界フライ級タイトルマッチを筆頭に、カシメロの一戦、日本vsキルギスの7対7対抗戦まで、すべてリアルタイムで視聴できる。

年末のビッグイベントとして注目される今大会を、追加料金なしで楽しめる点は大きな魅力だ。会場に足を運べないファンも、ABEMAを通じて大会の熱量をそのまま体感できる。

大会名 配信プラットフォーム 配信日時 配信形態 内容 SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN ABEMA 2025年12月27日(土)13:00〜 無料生中継 IBF世界フライ級タイトルマッチほか全10試合

「SAIKOU×LUSH vol.4」のおすすめ視聴方法

「SAIKOU×LUSH vol.4」は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。