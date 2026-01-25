このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
セリエ A
team-logoローマ
Stadio Olimpico, Rome
team-logoACミラン
ローマvsミランを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【1月26日】ローマvsミランのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第22節

セリエA2025−26第22節、ASローマ対ACミランのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

セリエAはDAZN独占配信！

日本時間2026年1月26日(月)に行われる2025-26シーズンのセリエA第22節で、ASローマとACミランが対戦する。

本記事では、ローマvsミランの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ローマvsミラン｜試合日程・キックオフ時間

ASローマvsACミランは、日本時間1月26日(月)にローマのホーム、スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第22節
  • 日時：2026年1月26日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ASローマ vs ACミラン
  • 会場：スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマ

ローマvsミラン｜放送・配信予定

セリエA第22節のローマvsミランは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ローマvsミランのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ローマvsミラン チーム情報

ローマ vs ACミラン 予想スタメン

ローマHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-5-2

Home team crestMIL
99
ミレ・スヴィラール
5
エヴァン・エンディカ
23
ジャンルカ・マンチーニ
87
ダニエレ・ギラルディ
21
パウロ・ディバラ
43
ウェズレイ
17
マヌ・コネ
19
メフメト・ゼキ・チェリク
7
ロレンツォ・ペッレグリーニ
4
ブライアン・クリスタンテ
14
ドニエル・マレン
16
マイク・メニャン
46
マッテオ・ガッビア
23
フィカヨ・トモリ
31
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
12
アドリアン・ラビオ
33
ダヴィデ・バルテサーギ
14
ルカ・モドリッチ
4
サムエレ・リッチ
56
アレクシス・サーレマーケルス
10
ラファエル・レオン
11
クリスティアン・プリシッチ

3-5-2

MILAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マッシミリアーノ・アッレグリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ROM
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

MIL
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ROM

直近の 5 試合

MIL

2

勝利

1

Draw

2

勝利

10

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

