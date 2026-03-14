増田陸の次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定

日本バンタム級の注目株、増田陸の次戦に大きな注目が集まっている。帝拳ジム所属の増田は、強烈な左ストレートを武器に国内トップ戦線で存在感を高めてきた若手有望株のひとりだ。

本記事では、ドネアの次戦について紹介する。

増田陸の次戦はいつ？試合日程・対戦相手は？

帝拳ジム所属の増田陸の次戦は、2026年3月15日(日)に開催される予定だ。試合会場は神奈川県横浜市の横浜BUNTAIで、ボクシング興行「U-NEXT BOXING.5」のメインイベントとして行われる。

対戦相手は、元世界5階級制覇王者のレジェンド、ノニト・ドネア(フィリピン／WBA世界バンタム級1位)。世界戦線で長年活躍してきたベテランとの対戦となり、増田にとってキャリア最大級のビッグマッチとなる。

試合形式はWBA世界バンタム級挑戦者決定戦。勝者は現WBA世界バンタム級王者・堤聖也への挑戦権獲得に大きく近づくことになり、世界タイトル戦線に直結する重要な一戦となる。

増田は2023年8月に行われたモンスタートーナメント準決勝で堤聖也に判定負けを喫しており、今回の試合は世界タイトル挑戦とリベンジへの足掛かりとなる大舞台でもある。増田自身も「真剣の斬り合いのような試合になる」と語っており、序盤から主導権を握る戦いを見せることが期待されている。

項目 内容 試合日程 2026年3月15日(日) 対戦カード 増田陸 vs ノニト・ドネア 試合形式 WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 会場 横浜BUNTAI 大会名 U-NEXT BOXING.5 試合開始 16:00予定

増田陸の次戦の放送・配信予定は？

増田陸とノニト・ドネアによるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は、動画配信サービスU-NEXTで独占ライブ配信される。地上波テレビやBS・CSでの放送予定はなく、本試合を含む興行はU-NEXTのみで視聴可能となっている。

配信は2026年3月15日(日)15:30からスタート予定。大会は16:00頃に開始され、メインカードとして組まれているドネア対増田の一戦は19:00頃に行われると見込まれている。

また、ライブ配信終了後には見逃し配信も実施される予定で、配信期間は2026年5月4日(月)23:59まで。リアルタイムで視聴できない場合でも、後から試合を視聴することが可能だ。

視聴にはU-NEXTの月額プランへの加入が必要となるが、追加のチケット購入(PPV)は不要。月額会員であれば追加料金なしで視聴できる。また、U-NEXTの31日間無料トライアル期間中でも本試合を視聴することが可能となっている。

項目 内容 配信サービス U-NEXT（独占ライブ配信） ライブ配信開始 2026年3月15日(日) 15:30 大会開始 2026年3月15日(日) 16:00頃 ドネア戦開始目安 19:00頃 見逃し配信 準備でき次第 〜 2026年5月4日(月)23:59 視聴料金 月額2,189円（税込）※追加PPVなし 無料トライアル 31日間無料トライアルあり テレビ放送 なし

U-NEXTの視聴方法

ドネアの次戦が行われる「U-NEXT BOXING.5」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください