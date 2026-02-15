レアル・マドリーMFバルベルデ「アルベロアから右サイドの選手たちはどんどん動けと指示されている。かなりやりやすいね」

14日のラ・リーガ第24節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・ソシエダ戦に4-1で勝利した。この試合で1得点を記録したMFフェデ・バルベルデは、アルバロ・アルベロア監督が指示する右サイドのプレー方法に手応えを覚えているようだ。

レアル・マドリーは5分、トレントのアーリークロスからゴンサロが先制点を記録。21分にはオヤルサバルのPK弾で同点に追いつかれるも、25分にヴィニシウスが自ら獲得したPKを決め切って勝ち越すと、31分にバルベルデがペナルティーアークからシュートを決めて加点。48分にはヴィニシウスが再び自分で奪取したPKを決めて決着をつけている。

この試合ではトレント、バルベルデ、またMFアルダ・ギュレルが右サイドで見せる流動的な動きが目立ったが、バルベルデによればアルベロア監督から指示を受けていた模様。試合後のミックスゾーンで、次のように語っている。

「アルベロアは僕たちにもっと動けと言っている。右サイドの僕、トレント、アルダにポジションを交換しながらどんどん動いていけ、とね」

「自分にしてみれば、かなりやりやすいよ。サイドでゴールに背を向けながらではなく、中盤で前を向いてボールを受けられるからね。これならボールを運ぶスペースがあるし、2列目から飛び出すことだってできるんだ」

シャビ・アロンソ監督の解任劇や、コパ・デル・レイ敗退、ベンフィカ戦大敗などによって、今季のベルナベウは選手たちに対して容赦のないブーイングを浴びせてきた。しかしここ最近はチームを応援、称賛するスタンスも見え始めている。

「僕たちはエネルギーや雰囲気を変えつつある。ベルナベウのサポートに感謝をしたい。サポーターは本当に重要な存在で、僕たちは成長のために観客のエネルギーを吸い込む必要がある。チームとして成長を続けていくためにね」

「悪い時期も過ごしたが、そのおかげで僕たちは成熟した。昨季は何も勝ち取れず、今季も難しいものになっているけど、僕たちはしっかりと自覚しながら成長しようとしている。うまくいっていないことを変えながらね。もうチームが落ち込まないように願っているよ」