ロサンゼルス・ドジャースが、MLBポストシーズン2025のワールドシリーズでトロント・ブルージェイズと対戦する。

本記事では、ドジャースの予想先発・ロースターを紹介する。

ドジャースのワールドシリーズ投手ロースター

ドジャースとブルージェイズが対戦するワールドシリーズは、日本時間10月25日(土)から最長11月2日(日)までに7戦4勝先取制で開催。第5戦～第7戦は両チームともに4勝を先取していない場合にのみ実施される。

ワールドシリーズに向けたロースター発表を前にして、ドジャースはアレックス・ベシアが家族の問題に対処するためにチームから離脱したことを発表。実際のロースターにはベシアの名前はなく、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが引き続き名を連ねている。

ドジャース ワールドシリーズロースター

大谷翔平（二刀流登録）

山本由伸

スネル

佐々木朗希

グラスノー

カーショー

シーハン

バンダ

ドライヤー

ロブレスキ

エンリケス

クライン

トライネン

ドジャースのワールドシリーズ予想先発

ワールドシリーズにおけるドジャースの予想先発は以下の通り。

第1戦：10月25日(土)9:00 先発予定：ブレイク・スネル

第2戦：10月26日(日)9:00 先発予定：山本由伸

第3戦：10月28日(火)9:00 先発予定：タイラー・グラスノー

第4戦：10月29日(水)9:00 先発予定：大谷翔平

第5戦：10月30日(木)9:00 先発予定：ブレイク・スネル

第6戦：11月1日(土)9:00 先発予定：山本由伸

第7戦：11月2日(日)9:00※ 先発予定：大谷翔平、タイラー・グラスノー(予想)

ドジャースのワールドシリーズ テレビ放送/ネット配信予定

ワールドシリーズの中継は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でも全試合ライブ配信を実施。テレビ放送は、『J SPORTS』が録画中継を行うことが決定している。

その他、『NHK』は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BSP4K』『NHK BS』など各チャンネルに振り分けて全試合生中継する。また、『NHK総合』ではハイライトを全試合放送する。

なお第5戦以降は一方のチームが4勝していない場合のみ開催される。

開始日時 ステージ 対戦カード 放送 配信 11/2(日)9:00 第7戦 ブルージェイズ vs ドジャース ・NHK BS

・J SPORTS 3(録画) ・プライムビデオ(無料体験あり) ・SPOTV NOW ・MLB.tv(Amazon無料体験あり)

※すべて日本時間。

※開始時間および試合開始日時は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

ドジャースのワールドシリーズおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

