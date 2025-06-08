【6月8日】那須川天心ボクシング最新試合の視聴方法 テレビ中継/ネット配信はどこ？

ボクシング・那須川天心の最新試合はどこで中継・配信されるか、視聴方法を紹介。

6月8日(日)開催の「Prime Video Boxing 13」で那須川天心がビクトル・サンティリャン(ドミニカ共和国）と対戦する。

本記事では、那須川天心の最新試合の中継・配信局、視聴方法を紹介する。

那須川天心vsサンティリャン｜中継・配信

2023年4月にキックボクシングからボクシングに転向した那須川天心が、秋に計画される世界挑戦に向け、WBA6位の強豪とビクトル・サンティリャンと対戦。この一戦は「Prime Video Boxing 13」で行われる。

那須川天心vsサンティリャンは、「Prime Video Boxing 13」の第5試合で実施。メインカードの第6試合では、WBC、IBF世界バンタム級王座統一戦・中谷潤人vs西田凌佑が行われる。

6月8日(日)17時から有明コロシアム(東京都江東区)で開催される「Prime Video Boxing 13」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で全6試合の模様を独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などテレビでの放送はない。

対戦カード一覧(6月8日17時開始)

試合 対戦カード 階級 第1試合 宮下陸（DANGAN越谷）vs大島冬也（T&T） スーパーフライ級4回戦 第2試合 大久保るきあ（八王子中屋）vs米谷匠生（三迫） ミニマム級4回戦 第3試合 増田陸（帝拳）vsミシェル・バンケス（ベネズエラ） ノンタイトル10回戦 第4試合 坪井智也（帝拳）vs バン・タオ・トラン（ベトナム） WBOアジアパシフィック バンタム級王座決定戦10回戦 第5試合 那須川天心（帝拳）vsビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国） バンタム級10回戦 第6試合 中谷潤人（M.T）vs 西田凌佑（六島） WBC、IBF世界バンタム級王座統一戦

那須川天心vsサンティリャン｜視聴方法

Amazon

前述の通り「Prime Video Boxing 13」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法