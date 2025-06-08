【6月8日】那須川天心ボクシング最新試合の視聴方法 テレビ中継/ネット配信はどこ？

6月8日(日)開催の「Prime Video Boxing 13」で那須川天心がビクトル・サンティリャン(ドミニカ共和国）と対戦する。
本記事では、那須川天心の最新試合の中継・配信局、視聴方法を紹介する。
那須川天心vsサンティリャン｜中継・配信2023年4月にキックボクシングからボクシングに転向した那須川天心が、秋に計画される世界挑戦に向け、WBA6位の強豪とビクトル・サンティリャンと対戦。この一戦は「Prime Video Boxing 13」で行われる。
那須川天心vsサンティリャンは、「Prime Video Boxing 13」の第5試合で実施。メインカードの第6試合では、WBC、IBF世界バンタム級王座統一戦・中谷潤人vs西田凌佑が行われる。
6月8日(日)17時から有明コロシアム(東京都江東区)で開催される「Prime Video Boxing 13」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で全6試合の模様を独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などテレビでの放送はない。
対戦カード一覧(6月8日17時開始)
|試合
|対戦カード
|階級
|第1試合
|宮下陸（DANGAN越谷）vs大島冬也（T&T）
|スーパーフライ級4回戦
|第2試合
|大久保るきあ（八王子中屋）vs米谷匠生（三迫）
|ミニマム級4回戦
|第3試合
|増田陸（帝拳）vsミシェル・バンケス（ベネズエラ）
|ノンタイトル10回戦
|第4試合
|坪井智也（帝拳）vs バン・タオ・トラン（ベトナム）
|WBOアジアパシフィック バンタム級王座決定戦10回戦
|第5試合
|那須川天心（帝拳）vsビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）
|バンタム級10回戦
|第6試合
|中谷潤人（M.T）vs 西田凌佑（六島）
|WBC、IBF世界バンタム級王座統一戦
那須川天心vsサンティリャン｜視聴方法Amazon
前述の通り「Prime Video Boxing 13」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
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