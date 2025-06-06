【テレビ放送】中谷潤人vs西田凌佑のTV中継・ネット配信予定・無料視聴方法｜地上波はある？

6月8日に行われるWBC、IBF世界バンタム級王座統一戦・中谷潤人vs西田凌佑のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

ボクシングWBC、IBF世界バンタム級王座統一戦・中谷潤人(なかたに じゅんと)vs西田凌佑(にしだ りょうすけ)が6月8日(日)、有明コロシアムで開催される。

本記事では、中谷潤人vs西田凌佑のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

中谷潤人vs西田凌佑｜テレビ放送・ネット配信予定

WBC、IBF世界バンタム級王座統一戦・中谷潤人vs西田凌佑は、「Prime Video Boxing 13」で実施。6月8日(日)に開催される。

「Prime Video Boxing 13」は17:00に開始予定。中谷潤人vs西田凌佑はメインカードとなる第6試合で行われる。

中谷潤人vs西田凌佑などが行われる「Prime Video Boxing 13」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。地上波やBS・CSなどテレビでの放送は予定されていない。

Prime Video Boxing 13｜対戦カード一覧

試合 対戦カード 階級 第1試合 宮下陸（DANGAN越谷）vs大島冬也（T&T） スーパーフライ級4回戦 第2試合 大久保るきあ（八王子中屋）vs米谷匠生（三迫） ミニマム級4回戦 第3試合 増田陸（帝拳）vsミシェル・バンケス（ベネズエラ） ノンタイトル10回戦 第4試合 坪井智也（帝拳）vs バン・タオ・トラン（ベトナム） WBOアジアパシフィック バンタム級王座決定戦10回戦 第5試合 那須川天心（帝拳）vsビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国） バンタム級10回戦 第6試合 中谷潤人（M.T）vs 西田凌佑（六島） WBC、IBF世界バンタム級王座統一戦

中谷潤人vs西田凌佑｜視聴方法

「Prime Video Boxing 13」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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