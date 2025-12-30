井岡一翔と井上拓真に対戦の可能性は？実現条件・開催時期・階級問題まとめ

ボクシング界で、井岡一翔と井上拓真が対戦する可能性が注目を集めている。

本記事では、井岡一翔と井上拓真に対戦の可能性、対戦した場合の階級について予想する。

井岡一翔と井上拓真の対戦の可能性は？

日本ボクシング界で現実味を帯びてきたカードが、井岡一翔と井上拓真の対戦だ。ここにきて両者ともに前向きな発言を重ねており、実現の可能性は一気に高まっている。

最大の要因は、井岡が日本人男子初の5階級制覇を目標に掲げ、バンタム級への転向を明言したことにある。記者会見では対戦相手として井上拓真の名前を挙げ、「正直、誰とやりたいかと言えば拓真選手」と本音を口にした。那須川天心戦での勝利を受け、現バンタム級で最も評価の高い存在だと認識している点も、その理由として挙げている。

また、これまで両者の対戦を阻んできた配信プラットフォームの問題も解消された。井岡は2025年大晦日の再起戦からLeminoでの興行に参戦することが決定しており、大橋ジム所属の井上拓真との間にあった住み分けの壁は取り払われた。プロモーション面での障害がなくなったことで、交渉が進みやすい環境が整ったと言える。

井上拓真自身も、このカードに対して否定的な姿勢は見せていない。「モチベーションとしてはむちゃくちゃ上がる」「その時がくればやりたい」と語っており、条件さえ整えば対戦を受ける意思は明確だ。

今後のロードマップとしては、井岡が大晦日に行われるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦を突破できるかが重要なポイントとなる。勝利して指名挑戦権を獲得すれば、5階級制覇への道筋とともに、井上拓真戦の現実味も一層高まる。

さらに、一部では来年5月に東京ドームで予定されている井上尚弥のビッグマッチの興行内で、ダブル世界戦として「井岡vs井上拓真」が組まれる可能性も囁かれている。あくまで噂の段階ではあるが、条件は着実に整いつつある。

井岡一翔対井上拓真の階級は？

井岡一翔と井上拓真の対戦が実現した場合、舞台となる階級はバンタム級が有力と見られている。リミットは53.52kg（118ポンド）で、現在の両者の動向を踏まえると、この階級以外での実現は考えにくい。

井岡は日本人男子初の5階級制覇を目標に掲げ、これまで主戦場としてきたスーパーフライ級からバンタム級への転向を明言している。すでに2025年大晦日には、バンタム級での転級初戦としてWBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む予定であり、この階級での本格的な戦いをスタートさせる。

一方の井上拓真は、現在バンタム級を主戦場とし、世界王座を保持するトップ戦線の一角を担う存在だ。井岡自身も対戦相手として井上拓真の名前を挙げており、このカードが組まれる場合、バンタム級での世界タイトル戦、もしくはそれに準ずる重要な一戦となる可能性が高い。

井岡一翔参戦の「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」視聴方法

井上拓真のとの試合も期待される井岡一翔は、2025年大晦日にオルドスゴイティと「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」で対戦する。試合はネット『Leminoプレミアム』で独占ライブ配信される。また、後日アーカイブ配信も予定されている。

その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

イベント 中継日時 放送・配信局 内容 SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30 2025/12/31(水)15:30～21:00 Leminoプレミアム独占(31日間無料トライアルあり)

[ライブ配信・アーカイブ配信] アンダーカード含む全8試合

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。

