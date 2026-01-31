パ・リーグTVの料金・支払い方法は？登録から解約までの手順と注意点まとめ

パ・リーグTVは、パ・リーグ主催試合を中心にライブ配信や見逃し視聴ができる公式映像配信サービスだ。一軍公式戦はもちろん、春季キャンプやファーム戦、オリジナルコンテンツまで幅広くカバーしており、パ・リーグファンにとって欠かせない存在となっている。

この記事では、パ・リーグTVの料金プランや支払い方法、登録から解約までの流れを紹介する。

パ・リーグTVの料金プランは？

パ・リーグTVでは、視聴スタイルに応じて複数の料金プランが用意されている。基本となる見放題プランに加え、ファンクラブ会員向けの割引プラン、1日限定で利用できるチケット制プランがあり、目的に合わせて選択できるのが特徴だ。

シーズンを通して試合を追いたい人はもちろん、特定の試合だけを視聴したい人や、まずは使い勝手を試したい人にも対応している。以下では、パ・リーグTVで提供されている主要な料金プランを整理した。

プラン名 料金(税込) 視聴内容 特徴 パ・リーグ見放題パック 月額1,595円 パ・リーグ6球団主催試合(一軍・二軍) ライブ配信・見逃し配信・過去アーカイブやオリジナル番組も視聴可能 ファンクラブ会員特別価格 月額1,045円 パ・リーグ6球団主催試合(一軍・二軍) 球団公式ファンクラブ会員限定の割引プラン 1dayチケット 660円 有料コンテンツ全般 購入当日から翌日12:00まで視聴可能

ファンクラブ会員特別価格を利用する場合は、対象球団のファンクラブに加入し、登録時に会員番号を入力して認証を行う必要がある。長期的に利用する予定がある場合は、通常プランと比較してコストを抑えやすい。

一方で、1dayチケットは割引対象外となるものの、特定の試合だけを視聴したい場合や短期間での利用には有効な選択肢と言える。

パ・リーグTVの支払方法は？

パ・リーグTVの支払い方法は、新規登録や再登録、プラン変更を行う場合、原則としてクレジットカード決済のみとなっている。登録時に選択できる決済手段は限定されているため、事前に対応状況を把握しておくことが重要だ。

一方で、過去に別の支払い方法で登録し、現在も継続利用している会員については、一部の決済手段が引き続き利用可能となっている。以下では、パ・リーグTVで利用できる支払い方法を整理する。

区分 支払い方法 対応状況 補足 クレジットカード Visa,Mastercard,JCB,American Express,Diners Club 新規登録で利用可能 Mastercardは日本国内発行カードのみ デビットカード Visa,Mastercard,JCB 新規登録で利用可能 決済時に即時引き落とし プリペイドカード Visa,Mastercard,JCB(バンドルカード含む) 新規登録で利用可能 事前チャージが必要 電子決済 楽天ペイ,Yahoo!ウォレット 既存会員のみ 新規登録では選択不可 キャリア決済 docomo,au,SoftBank 既存会員のみ 再登録時は利用不可

注意点として、一度クレジットカード決済に切り替えた場合や、解約後に再登録した場合は、キャリア決済や電子決済に戻すことはできない。また、iTunes Store決済、Google Play決済、Amazonアプリ内決済、銀行振込には対応していない。

料金の引き落としは毎月1日に行われ、日割り計算や途中解約による返金はないため、登録タイミングにも注意したい。

パ・リーグTVの入会・解約手順

パ・リーグTVの入会および解約手続きは、いずれも公式サイト(ブラウザ)から行う必要がある。iOS/Androidアプリからは有料プランの申し込みや解約はできないため、事前に把握しておきたい。

パ・リーグTVの入会手順

登録は数分で完了し、手続き後すぐに視聴を開始できる。基本的な流れは以下の通りだ。

公式サイトにアクセス し「利用登録はこちら」または「パ・リーグTV会員登録」を選択

し「利用登録はこちら」または「パ・リーグTV会員登録」を選択 メールアドレスとパスワードを設定し新規アカウントを作成

登録メールアドレスに届く認証番号を入力

再度ログインし、氏名や生年月日などの基本情報を入力

ファンクラブ会員の場合は球団名と会員番号を入力(任意)

クレジットカード情報を入力し確認画面へ進む

内容を確認して登録完了

新規登録時の支払い方法は原則クレジットカード決済のみとなる。日割り計算は行われないため、月初に近いタイミングでの登録がおすすめだ。

パ・リーグTVの解約手順

解約も公式サイト上で行う。アプリの削除だけでは解約にならないため注意が必要だ。

ブラウザから公式サイトにログイン

メニュー内の「設定」を選択

「現在のプランを確認・変更」をクリック

「解約手続きをすすめる」を選択

アンケートや確認画面を進める

最終確認で「解約する」を押して完了

解約が完了した時点で有料コンテンツは視聴不可となり、月途中で解約しても返金は行われない。プロ野球シーズン終了後も自動解約はされないため、利用しない場合は忘れずに手続きを行いたい。