NBAプレーオフ2026のレギュレーション・ルールは？トーナメントの仕組みを分かりやすく解説

世界最高峰のバスケットボールリーグであるNBAは、レギュラーシーズン終了後にポストシーズンとしてプレーオフを開催する。2026年シーズンも例年通り、各カンファレンス上位チームに加え、プレーイン・トーナメントを勝ち抜いたクラブが参戦し、頂点をかけたトーナメントが展開される。

本記事では、NBAプレーオフ2026の基本ルールや仕組みを紹介する。

NBAプレーオフ2026のレギュレーション・ルール・仕組みは？

NBAプレーオフ2026は、レギュラーシーズンの成績をもとに各カンファレンスから選出された計16チーム(東西各8チーム)によって争われる年間王者決定戦だ。近年はプレーイン・トーナメントの導入により出場枠の決定方法が複雑化し、従来以上に戦略性の高いフォーマットとなっている。

トーナメントはシード順に基づいた固定ブラケット形式で進行し、すべてのシリーズが7戦4勝制で実施される。上位シードにはホームコートアドバンテージが与えられるなど、レギュラーシーズンの成績が大きく影響する構造となっている。

出場チームの決定方法

区分 内容 シード1〜6位 各カンファレンス上位6チームが自動的に本戦進出 シード7・8位 プレーイン・トーナメントで決定

7位 vs 8位：勝者が第7シード、敗者は最終決定戦へ

9位 vs 10位：勝者が最終決定戦へ、敗者は敗退

最終決定戦：7位vs8位敗者と9位vs10位勝者が対戦し、勝者が第8シード

トーナメント構成と試合形式

ラウンド 概要 1回戦 各カンファレンス8チームで対戦 カンファレンス準決勝 ベスト4による対戦 カンファレンス決勝 各地区王者決定戦 NBAファイナル 東西王者による優勝決定戦

全シリーズは7戦4勝制

ホーム開催は2-2-1-1-1形式

上位シードが第1・2・5・7戦をホームで実施

勝ち上がり後の再シードはなし(固定ブラケット)

ロスター・出場資格のルール

項目 内容 移籍選手の条件 3月1日(現地時間)までにウェイバー通過が必要 2ウェイ契約 そのままでは出場不可、本契約への変更が必要 ベンチ登録人数 最低9人が出場可能状態で登録必須

順位決定(タイブレイカー)

当該チーム間の直接対戦成績

ディビジョン優勝の有無

ディビジョン内勝率またはカンファレンス内勝率

プレーオフ圏内チームに対する勝率

ビデオ判定(インスタントリプレイ)

コーチズ・チャレンジ：各試合1回まで要求可能

成功時は2回目のチャレンジ権が付与

終盤の得点やフラグラントファウルは審判判断でレビュー実施

NBAプレーオフ2026の開催スケジュールは？

NBAのポストシーズンは、レギュラーシーズン終了と同時にスタートし、約2カ月にわたる頂点争いが繰り広げられる。2026年シーズンも例年同様、プレーイン・トーナメントから始まり、各カンファレンスのトーナメントを経てNBAファイナルへと進む流れとなる。

まずはプレーオフ進出を懸けたプレーイン・トーナメントが4月中旬に実施され、その直後から本戦トーナメントが開幕。東西それぞれの強豪16チームが7戦4勝制で激突し、カンファレンス王者を決定していく。

最終決戦となるNBAファイナルは6月上旬にスタートし、最大第7戦まで行われる場合は6月下旬まで開催。シーズンの締めくくりとして、世界中のバスケットボールファンの注目が集まる一大イベントとなる。

プレーイン・トーナメント：2026年4月15日(水)〜4月18日(土)

プレーオフ本戦開幕：2026年4月19日(日)

NBAファイナル開始：2026年6月5日(金)

シーズン終了(最大)：2026年6月21日(日)

NBAプレーオフ2026の進出チームは？

NBAプレーオフ2026は、レギュラーシーズンの順位に基づき、各カンファレンス上位6チームが自動的に本戦出場を決める仕組みとなっている。残る2枠(第7・第8シード)については、4月15日から18日に実施されるプレーイン・トーナメントの結果によって確定する。

ウェスタン・カンファレンスでは、オクラホマシティ・サンダーがトップシードを獲得し、スパーズやナゲッツなどが順当に進出。プレーインではポートランド・トレイルブレイザーズが勝利し、すでに第7シードとして本戦入りを決めている。第8シードはフェニックス・サンズを含む決定戦で最終的に決まる見通しだ。

イースタン・カンファレンスでは、デトロイト・ピストンズがリーグ屈指の成績で首位通過。セルティックス、ニックスらが続き、プレーオフ進出を確定させた。プレーインではシャーロット・ホーネッツが接戦を制し、第8シード争いに生き残っている。

すでに一部の1回戦カードも確定しており、西ではナゲッツ対ティンバーウルブズ、レイカーズ対ロケッツ、東ではニックス対ホークス、キャバリアーズ対ラプターズの対戦が決定。各カンファレンスの上位2チームは、プレーイン突破チームとの対戦を待つ状況となっている。

ウェスタン・カンファレンス進出チーム 第1シード：オクラホマシティ・サンダー(64勝18敗) 第2シード：サンアントニオ・スパーズ(62勝20敗) 第3シード：デンバー・ナゲッツ(54勝28敗) 第4シード：ロサンゼルス・レイカーズ(53勝29敗) 第5シード：ヒューストン・ロケッツ(52勝30敗) 第6シード：ミネソタ・ティンバーウルブズ(49勝33敗) 第7シード：ポートランド・トレイルブレイザーズ(プレーイン突破) 第8シード：未定(プレーイン最終決定戦)

イースタン・カンファレンス進出チーム 第1シード：デトロイト・ピストンズ(60勝22敗) 第2シード：ボストン・セルティックス(56勝26敗) 第3シード：ニューヨーク・ニックス(53勝29敗) 第4シード：クリーブランド・キャバリアーズ(52勝30敗) 第5シード：トロント・ラプターズ(46勝36敗) 第6シード：アトランタ・ホークス(46勝36敗) 第7シード：未定(76ers対マジックの勝者) 第8シード：未定(プレーイン決定戦)



NBAプレーオフ2026はどこで見れる？

NBA2025-26シーズンのポストシーズンは、日本時間2026年4月15日にスタート。プレーイン・トーナメントからNBAファイナルまで、国内では複数の配信サービスを通じて視聴できる環境が整っている。ただし、各プラットフォームごとにカバー範囲が異なるため、どこまで試合を追いたいかによって最適なサービスは変わる。

主な視聴手段としては「Amazon Prime Video」「NBA docomo」「NBA League Pass」「WOWOW」の4つが挙げられる。中でもAmazon Prime Videoは、プレーイン全試合に加え、カンファレンス決勝やNBAファイナルまで配信対象に含まれており、注目試合を効率よくチェックしたいユーザーに適したサービスといえる。

全カードを網羅したい場合は、公式のNBA League Passが有力な選択肢となる。プレーインからファイナルまで全試合をライブおよび見逃しで配信しており、試合を余すことなく楽しみたいファンにとって最も充実した内容となっている。

日本語実況を重視する場合はNBA docomoも候補に入るが、NBAファイナルは配信対象外となる点には注意が必要。また、WOWOWではプレーオフの一部カードをテレビ放送および配信で視聴できるが、こちらもファイナルまではカバーしていない。

なお、かつてNBA配信を担っていたNBA Rakutenは2025年7月31日をもってサービスを終了しており、2026シーズンでは利用できない。

Amazon Prime Video 配信範囲：プレーイン全試合／一部プレーオフ／西カンファレンス決勝／NBAファイナル 料金(税込)：月額600円／年額5,900円 視聴ページ：視聴はこちら

NBA League Pass 配信範囲：プレーイン〜NBAファイナル全試合 料金(税込)：月額3,190円〜 視聴ページ：視聴はこちら

NBA docomo 配信範囲：プレーインおよびプレーオフの一部試合 料金(税込)：月額2,728円(条件により割引あり) 視聴ページ：公式サイト

WOWOW 配信範囲：プレーオフ一部試合 料金(税込)：月額2,530円 視聴ページ：視聴はこちら



※配信内容・料金は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』でもNBAプレーオフ2026の試合が視聴可能。中継対象は一部の試合となるが、無料体験期間が30日間用意されており、期間中は対象試合が見放題となる。。無料体験期間終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば支払いは発生しない。

Amazonプライムビデオ登録ページで「プライム30日間の無料体験」を選択 お支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始

NBA ドコモ

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOW／WOWOWオンデマンド

『WOWOW』では、プレーオフ1回戦最大14試合、カンファレンス・セミファイナル最大7試合、カンファレンス・ファイナル最大7試合の生中継を予定。『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。また、WOWOWに加入している人は追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

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