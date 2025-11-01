ロサンゼルス・ドジャースのMLBワールドシリーズ第7戦、トロント・ブルージェイズ戦が11月2日(日)に行われる。
本記事では、ドジャースのワールドシリーズ第7戦の地上波テレビ中継・ネット配信予定を紹介する。
ブルージェイズvsドジャース第7戦のプレイボール時刻
ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ第7戦は、日本時間11月2日(日)にブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで開催。プレイボール時刻は9:00予定となっている。
この試合で大谷翔平は投手として先発予定だ。
- ラウンド：ワールドシリーズ第7戦
- 対戦カード：ブルージェイズ vs ドジャース
- プレイボール日時：2025年11月2日(日)9:00 ※日本時間
- 会場：ロジャース・センター
ブルージェイズvsドジャース第7戦の地上波テレビ中継はある？
ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズの最終戦となる第7戦は、地上波で生中継されない。その他のテレビ放送は、衛星放送の『NHK BS』で生中継予定。『J SPORTS』の中継は録画放送となる。
ブルージェイズvsドジャース第7戦の放送・配信局一覧
ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ第7戦は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でもライブ配信を実施。
前述の通り、テレビ放送は衛星放送『NHK BS』と『J SPORTS(録画)』で行われる。
|開始日時
|ステージ
|対戦カード
|放送
|配信
|11/2(日)9:00
|第7戦
|ブルージェイズ vs ドジャース
|・NHK BS
・J SPORTS 3(録画)
※日本時間。
※開始時間および試合開始日時は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。
※『Amazonプライム』はドジャース戦を全試合中継予定。
ブルージェイズvsドジャース第7戦のおすすめ視聴方法
【プライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！見逃しあり、外出先でも簡単視聴Amazon
『プライムビデオ』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
