Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
march-2026-rakuten-super-sale-recommended-doorbuster-itemsRakuten
楽天スーパーセールは3月4日(水)20:00から開催！セール会場はこちら
Aoi Fujimiya

【2026年3月】楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？開催日程・キャンペーン内容・狙い目アイテムまとめ

【2026年3月】楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？開催日程・キャンペーン内容・ポイント還元攻略・半額以下の狙い目アイテムを紹介。

3月4日(水)20:00〜3月11日(水)01:59に開催

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで3月もお買い得！
先行セールは3月3日(火)20:00〜3月4日(水)19:59まで
本セールは年3月4日(水)20:00〜3月11日(水)01:59まで開催！

ポイント最大47倍

3月4日(水)20:00〜3月11日(水)01:59に開催

エントリーはこちら

年に数回開催される楽天スーパーセールは、楽天市場最大級のビッグイベント。半額以下の商品や数量限定タイムセールが登場し、毎回大きな注目を集める。

楽天スーパーセールは3月4日(水)20:00から開催！セール会場はこちら

本記事では、楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品について紹介する。

楽天スーパーセールの開催日程は？

2026年3月の楽天スーパーSALEは、3月4日(水)20:00から3月11日(水)01:59まで開催される。楽天市場最大級の大型セールとして、約1週間にわたり半額商品やポイントアップ企画が展開される。

さらに、楽天モバイル契約者を対象とした先行セールが3月3日(火)20:00から実施。本セールに先駆けて一部商品を購入できるため、人気アイテムを狙うユーザーにとっては大きなアドバンテージとなる。

楽天スーパーSALEは例年、3月・6月・9月・12月の年4回開催されるのが通例。多くの回で「4日20:00開始〜11日01:59終了」というスケジュールが採用されており、今回も同様の流れとなった。

なお、2026年3月開催分ではショップ買いまわりのポイント上限が通常7,000ポイントから10,000ポイントへ拡大。高額商品の購入を検討しているユーザーにとっては、例年以上に還元メリットが大きい回となる。

2026年3月 楽天スーパーSALE開催概要

項目内容
本セール期間2026年3月4日(水)20:00〜3月11日(水)01:59
楽天モバイル契約者限定 先行セール2026年3月3日(火)20:00〜3月4日(水)19:59
開催頻度年4回(3月・6月・9月・12月)
ショップ買いまわり上限最大10,000ポイント(通常7,000ポイント)

タイムセールや半額商品は開始直後に完売するケースも多い。事前エントリーやクーポン取得を済ませ、万全の準備で臨みたい。

楽天スーパーセールは3月4日(水)20:00から開催！セール会場はこちら

楽天スーパーセールのキャンペーン内容は？

2026年3月の楽天スーパーSALEは、ポイント還元と値引き企画が同時に走る「総力戦」だ。中心となるのはショップ買いまわりによるポイントアップで、複数店舗で買うほど還元率が伸びる仕組みになっている。今回は買いまわりの特典ポイント上限が通常より引き上げられており、まとめ買いの恩恵が大きい。

加えて、半額以下の超目玉商品や時間限定のタイムセール、配布クーポンなど“割引で攻める施策”も豊富だ。特に開始直後の限定クーポンは割引率が高く、狙うならスタートダッシュが前提となる。

さらに、楽天カード決済で上乗せが狙える「5と0のつく日」や、抽選系の企画、旅行セールの同時開催など、併用できる要素が多いのも特徴。ポイントを最大化するなら、エントリー必須の施策を取りこぼさないことが重要になる。

カテゴリキャンペーン/施策内容の要点注意点
ポイントショップ買いまわり1,000円(税込)以上の購入ショップ数に応じて倍率アップ(最大10倍)判定はクーポン適用後・送料別が基準。エントリー必須
ポイント買いまわり特典ポイント上限アップ(2026年3月限定)買いまわり特典ポイントの上限が通常より増額(上限10,000ポイント)上限到達後は加算されない。高額購入は計画が重要
ポイント1注文10,000円(税込)以上でポイントアップエントリーのうえ、1回の注文が1万円以上でポイント上乗せ(3倍相当)対象条件の達成は注文単位。分割購入は注意
ポイントフリマ購入の上乗せ指定条件を満たすと買いまわりに加えてポイント+1倍(最大11倍相当)購入金額条件(合計1,000円以上など)とエントリー有無を確認
ポイントSPU(スーパーポイントアッププログラム)サービス利用状況に応じてポイント倍率が加算(最大17〜18倍程度)条件達成の判定タイミングや上限を事前に確認
割引半額以下アイテム/超目玉商品家電・食品・日用品など多ジャンルが特価で登場数量限定が多い。人気商品は早い時間帯が有利
割引限定タイムセール時間帯ごとに目玉が入れ替わる形式で値引き開始直後に集中しやすい。欲しい商品の時間を先に押さえる
クーポン開始2時間限定クーポンセール開始直後の2時間だけ使える高割引クーポン(最大50%OFFなど)対象ショップ限定。先着・枚数制限がある場合が多い
クーポンジャンル別クーポン家電/コスメ/ファッションなどジャンルごとに割引クーポンを配布利用条件(最低購入金額・対象商品)を確認
同時開催5と0のつく日対象日にカード決済でポイント上乗せ。買いまわりと併用で還元強化エントリー必須。対象日(3/5・3/10など)を逃さない
同時開催スロット/抽選系企画ポイントや倍率アップが当たる抽選に毎日参加可能当選上限や付与条件がある。参加だけで満足しない
同時開催旅行系セール旅行代金の割引など大型企画が同時期に実施される予約条件・対象期間を確認。クーポン併用可否も要チェック

※各キャンペーンはエントリーが必要な場合があります。条件や上限、対象ショップは変更される可能性があるため、利用前に公式ページで最新情報を確認してください。

楽天スーパーセールは3月4日(水)20:00から開催！セール会場はこちら

楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？

楽天スーパーセールでは、普段は大きく値下がりしにくい人気商品や高単価アイテムが特別価格やポイント大幅還元の対象になる。特に家電、ブランド調理器具、高級グルメ、人気スニーカーは毎回注目度が高いジャンルだ。

今回のセールでも、生活をワンランク引き上げる商品や贈答需要の高いアイテムが安くなる傾向にある。代表的な目玉カテゴリーは以下の通り。

商品価格(税込)割引率
松阪牛 A5ランク サーロイン 150g×4枚36,000円→11,980円66%OFF
ズワイガニビードロセット 1.2kg10,800円→5,400円50%OFF
水素入浴剤 3種セット7,500円→3,000円60%OFF
ライフスタイル NY 90 GY825811,000円→4,400円60%OFF
ココット・ロンド 20cm フィグ38,500円→19,250円50%OFF
NIKE AIR MAX AXIS BG11,000円→5,500円50%OFF
牛タン2種食べ比べ 600g7,980円→3,990円50%OFF
ペンダントライト 北欧4,980円→2,480円50%OFF
ブラックスネイルクリーム 50mL2,420円→1,210円50%OFF
今治タオル フェイスタオル4枚セット3,938円→1,960円50%OFF
特選骨ぎわカルビ 約150g×2枚16,416円→8,208円50%OFF
EcoFlow DELTA 3 Classic 1024Wh109,700円→54,850円50%OFF
ソニー α6700 ボディ224,800円→112,400円50%OFF
訳あり 無塩紅鮭 1kg×38,800円→4,400円50%OFF
ミリエル150テーブル26,000円→13,000円50%OFF
メゾンマルジェラ 2WAYバッグ244,800円→122,400円50%OFF
Dyson V8 Slim Fluffy59,800円→29,800円50%OFF
いろはす ラベルレス 560ml×48本5,057円→2,528円50%OFF
BEYOND FREE セット25,724円→2,862円50%OFF

楽天スーパーセールは3月4日(水)20:00から開催！セール会場はこちら

0