【2026年3月】楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？開催日程・キャンペーン内容・狙い目アイテムまとめ

年に数回開催される楽天スーパーセールは、楽天市場最大級のビッグイベント。半額以下の商品や数量限定タイムセールが登場し、毎回大きな注目を集める。
本記事では、楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品について紹介する。
楽天スーパーセールの開催日程は？
2026年3月の楽天スーパーSALEは、3月4日(水)20:00から3月11日(水)01:59まで開催される。楽天市場最大級の大型セールとして、約1週間にわたり半額商品やポイントアップ企画が展開される。
さらに、楽天モバイル契約者を対象とした先行セールが3月3日(火)20:00から実施。本セールに先駆けて一部商品を購入できるため、人気アイテムを狙うユーザーにとっては大きなアドバンテージとなる。
楽天スーパーSALEは例年、3月・6月・9月・12月の年4回開催されるのが通例。多くの回で「4日20:00開始〜11日01:59終了」というスケジュールが採用されており、今回も同様の流れとなった。
なお、2026年3月開催分ではショップ買いまわりのポイント上限が通常7,000ポイントから10,000ポイントへ拡大。高額商品の購入を検討しているユーザーにとっては、例年以上に還元メリットが大きい回となる。
2026年3月 楽天スーパーSALE開催概要
|項目
|内容
|本セール期間
|2026年3月4日(水)20:00〜3月11日(水)01:59
|楽天モバイル契約者限定 先行セール
|2026年3月3日(火)20:00〜3月4日(水)19:59
|開催頻度
|年4回(3月・6月・9月・12月)
|ショップ買いまわり上限
|最大10,000ポイント(通常7,000ポイント)
タイムセールや半額商品は開始直後に完売するケースも多い。事前エントリーやクーポン取得を済ませ、万全の準備で臨みたい。
楽天スーパーセールのキャンペーン内容は？
2026年3月の楽天スーパーSALEは、ポイント還元と値引き企画が同時に走る「総力戦」だ。中心となるのはショップ買いまわりによるポイントアップで、複数店舗で買うほど還元率が伸びる仕組みになっている。今回は買いまわりの特典ポイント上限が通常より引き上げられており、まとめ買いの恩恵が大きい。
加えて、半額以下の超目玉商品や時間限定のタイムセール、配布クーポンなど“割引で攻める施策”も豊富だ。特に開始直後の限定クーポンは割引率が高く、狙うならスタートダッシュが前提となる。
さらに、楽天カード決済で上乗せが狙える「5と0のつく日」や、抽選系の企画、旅行セールの同時開催など、併用できる要素が多いのも特徴。ポイントを最大化するなら、エントリー必須の施策を取りこぼさないことが重要になる。
|カテゴリ
|キャンペーン/施策
|内容の要点
|注意点
|ポイント
|ショップ買いまわり
|1,000円(税込)以上の購入ショップ数に応じて倍率アップ(最大10倍)
|判定はクーポン適用後・送料別が基準。エントリー必須
|ポイント
|買いまわり特典ポイント上限アップ(2026年3月限定)
|買いまわり特典ポイントの上限が通常より増額(上限10,000ポイント)
|上限到達後は加算されない。高額購入は計画が重要
|ポイント
|1注文10,000円(税込)以上でポイントアップ
|エントリーのうえ、1回の注文が1万円以上でポイント上乗せ(3倍相当)
|対象条件の達成は注文単位。分割購入は注意
|ポイント
|フリマ購入の上乗せ
|指定条件を満たすと買いまわりに加えてポイント+1倍(最大11倍相当)
|購入金額条件(合計1,000円以上など)とエントリー有無を確認
|ポイント
|SPU(スーパーポイントアッププログラム)
|サービス利用状況に応じてポイント倍率が加算(最大17〜18倍程度)
|条件達成の判定タイミングや上限を事前に確認
|割引
|半額以下アイテム/超目玉商品
|家電・食品・日用品など多ジャンルが特価で登場
|数量限定が多い。人気商品は早い時間帯が有利
|割引
|限定タイムセール
|時間帯ごとに目玉が入れ替わる形式で値引き
|開始直後に集中しやすい。欲しい商品の時間を先に押さえる
|クーポン
|開始2時間限定クーポン
|セール開始直後の2時間だけ使える高割引クーポン(最大50%OFFなど)
|対象ショップ限定。先着・枚数制限がある場合が多い
|クーポン
|ジャンル別クーポン
|家電/コスメ/ファッションなどジャンルごとに割引クーポンを配布
|利用条件(最低購入金額・対象商品)を確認
|同時開催
|5と0のつく日
|対象日にカード決済でポイント上乗せ。買いまわりと併用で還元強化
|エントリー必須。対象日(3/5・3/10など)を逃さない
|同時開催
|スロット/抽選系企画
|ポイントや倍率アップが当たる抽選に毎日参加可能
|当選上限や付与条件がある。参加だけで満足しない
|同時開催
|旅行系セール
|旅行代金の割引など大型企画が同時期に実施される
|予約条件・対象期間を確認。クーポン併用可否も要チェック
※各キャンペーンはエントリーが必要な場合があります。条件や上限、対象ショップは変更される可能性があるため、利用前に公式ページで最新情報を確認してください。
楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？
楽天スーパーセールでは、普段は大きく値下がりしにくい人気商品や高単価アイテムが特別価格やポイント大幅還元の対象になる。特に家電、ブランド調理器具、高級グルメ、人気スニーカーは毎回注目度が高いジャンルだ。
今回のセールでも、生活をワンランク引き上げる商品や贈答需要の高いアイテムが安くなる傾向にある。代表的な目玉カテゴリーは以下の通り。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|松阪牛 A5ランク サーロイン 150g×4枚
|36,000円→11,980円
|66%OFF
|ズワイガニビードロセット 1.2kg
|10,800円→5,400円
|50%OFF
|水素入浴剤 3種セット
|7,500円→3,000円
|60%OFF
|ライフスタイル NY 90 GY8258
|11,000円→4,400円
|60%OFF
|ココット・ロンド 20cm フィグ
|38,500円→19,250円
|50%OFF
|NIKE AIR MAX AXIS BG
|11,000円→5,500円
|50%OFF
|牛タン2種食べ比べ 600g
|7,980円→3,990円
|50%OFF
|ペンダントライト 北欧
|4,980円→2,480円
|50%OFF
|ブラックスネイルクリーム 50mL
|2,420円→1,210円
|50%OFF
|今治タオル フェイスタオル4枚セット
|3,938円→1,960円
|50%OFF
|特選骨ぎわカルビ 約150g×2枚
|16,416円→8,208円
|50%OFF
|EcoFlow DELTA 3 Classic 1024Wh
|109,700円→54,850円
|50%OFF
|ソニー α6700 ボディ
|224,800円→112,400円
|50%OFF
|訳あり 無塩紅鮭 1kg×3
|8,800円→4,400円
|50%OFF
|ミリエル150テーブル
|26,000円→13,000円
|50%OFF
|メゾンマルジェラ 2WAYバッグ
|244,800円→122,400円
|50%OFF
|Dyson V8 Slim Fluffy
|59,800円→29,800円
|50%OFF
|いろはす ラベルレス 560ml×48本
|5,057円→2,528円
|50%OFF
|BEYOND FREE セット2
|5,724円→2,862円
|50%OFF