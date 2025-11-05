このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoボルシア・ドルトムント
GOAL

【11月6日】マンチェスター・シティvsドルトムントのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【CL放送予定】11月6日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第4節、マンチェスター・シティ対ボルシア・ドルトムントの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月6日(木)に開催。マンチェスター・シティとボルシア・ドルトムントが対戦する。

本記事では、マンチェスター・シティvsドルトムントのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マンチェスター・シティvsドルトムントの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のマンチェスター・シティvsボルシア・ドルトムントは、マンチェスター・シティのホーム「エティハド・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月6日(木) 5:00キックオフ／日本時間
  • カード：マンチェスター・シティ vs ボルシア・ドルトムント
  • 会場：エティハド・スタジアム

マンチェスター・シティvsドルトムントの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・シティvsドルトムントの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

マンチェスター・シティvsドルトムント チーム情報

マンチェスター・シティ vs ボルシア・ドルトムント スタメン

マンチェスター・シティHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestBVB
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
33
ニコ・オライリー
27
マテウス・ルイス
5
ジョン・ストーンズ
24
ヨシュコ・グヴァルディオル
26
サヴィーニョ
11
ジェレミー・ドク
14
ニコ・ゴンサレス
4
タイアニ・ラインデルス
47
フィル・フォーデン
9
C
アーリング・ハーランド
1
グレゴール・コーベル
5
ラミ・ベンセバイニ
3
ヴァルデマール・アントン
4
C
ニコ・シュロッターベック
8
フェリックス・ヌメチャ
20
マルセル・ザビッツァー
27
カリム・アデイェミ
14
マクシミリアン・バイアー
26
ユリアン・リエルソン
24
ダニエル・スヴェンソン
9
セール・ギラシ

3-4-2-1

BVBAway team crest

MCI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

BVB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MCI
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

BVB
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MCI

直近の 5 試合

BVB

3

勝利

1

Draw

1

Win

6

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

