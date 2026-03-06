Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoシュトゥットガルト
マインツvsシュトゥットガルトを配信！DMM×DAZNホーダイでお得な限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【3月7日】マインツvsシュトゥットガルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第25節

【佐野海舟・川崎颯太所属】2025-26ブンデスリーガ第25節、マインツ対シュトゥットガルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガはDAZNが全試合配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

ブンデスリーガ全試合配信

DAZN月額プラン最安値で視聴可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのブンデスリーガ第25節が日本時間2026年3月7日(土)に開催され、佐野海舟と川崎颯太の所属するマインツと、シュトゥットガルトが対戦する。

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント付与！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンに参加

本記事では、マインツvsシュトゥットガルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsシュトゥットガルト｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsシュトゥットガルトは、日本時間3月7日(土)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第25節
  • 日時：2026年3月7日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs シュトゥットガルト
  • 会場：オペル・アレーナ

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント付与！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンに参加

マインツvsシュトゥットガルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第25節のマインツvsシュトゥットガルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(キャンペーン実施中)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント付与！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンに参加

マインツvsシュトゥットガルトのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

dmm dazn hodai 2026 new planDMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンはこちら

マインツvsシュトゥットガルトチーム情報

1. FSV マインツ 05 vs シュトゥットガルト 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-5-2

フォーメーション

3-4-1-2

Home team crestVFB
33
ダニエル・バッツ
31
ドミニク・コール
48
キャスパー・ポツルスキ
4
シュテファン・ポッシュ
6
佐野海舟
7
イ・ジェソン
30
シルヴァン・ウィドマー
8
パウル・ネーベル
2
フィリップ・ムウェネ
23
シェラルド・ベッカー
20
フィリップ・ティーツ
33
アレクサンダー・ニューベル
14
ルカ・ジャケス
3
ラモン・ヘンドリクス
29
フィン・イェルチ
28
ニコラス・ナーティ
6
アンジェロ・シュティラー
16
アタカン・カラソル
18
ジェイミー・レヴェリング
10
クリス・フューリッヒ
26
デニス・ウンダフ
9
エルメディン・デミロヴィッチ

3-4-1-2

VFBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

VFB
-直近成績

ゴールを許す
14/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

VFB

1

Win

1

Draw

3

勝利

7

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0