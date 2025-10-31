このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoブレーメン
マインツvsブレーメンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月1日】マインツvsブレーメンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第9節

【佐野海舟・菅原由勢所属】2025-26ブンデスリーガ第9節、マインツ対ヴェルダー・ブレーメンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガはDAZNが全試合配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

ブンデスリーガ全試合配信

DAZN月額プラン最安値で視聴可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのブンデスリーガは、第9節が日本時間2025年11月1日(土)に開催。佐野海舟の所属するマインツと、菅原由勢の所属するヴェルダー・ブレーメンが対戦する。

【ブンデス第9節】マインツvsブレーメンはDAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

本記事では、マインツvsブレーメンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsブレーメン｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsヴェルダー・ブレーメンは、日本時間11月1日(土)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第9節
  • 日時：2025年11月1日(土) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs ヴェルダー・ブレーメン
  • 会場：オペル・アレーナ

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsブレーメン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第9節のマインツvsブレーメンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsブレーメンのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsブレーメン チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs ブレーメン スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSVW
27
ロビン・ツェントナー
31
ドミニク・コール
15
レナード・マロニー
25
アンドレアス・ハンチェ＝オルセン
8
パウル・ネーベル
17
ベネディクト・ホラーバッハ
10
ナディーム・アミリ
30
C
シルヴァン・ウィドマー
6
佐野海舟
2
フィリップ・ムウェネ
7
イ・ジェソン
30
ミオ・バックハウス
32
C
マルコ・フリードル
5
アモス・ピーパー
3
菅原由勢
31
カリム・クリバリ
17
マルコ・グリュエル
7
サミュエル・ムバングラ
20
ロマーノ・シュミット
14
セネ・ライネン
6
イェンス・ステージ
44
ヴィクター・オコー・ボニフェイス

4-2-3-1

SVWAway team crest

M05
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ボー・ヘンリクセン

SVW
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ホルスト・シュテッフェン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
5/12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

SVW
-直近成績

ゴールを許す
4/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

SVW

0

勝利

1

Draw

4

勝利

3

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

0