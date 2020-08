2019-20シーズンのプレミアリーグタイトルを獲得したリヴァプールは来季、ナイキの新キットで、ディフェンディング・チャンピオンとしてのシーズンに臨む。

今回『Goal』では、プレミア覇者の2020-21シーズンのユニフォームキット(ホーム、アウェイ、サード)の最新情報とリリース予定についてまとめてみた。

リヴァプールは2020-21シーズンよりユニフォームサプライヤーが、ニューバランスからナイキに変更する。5シーズンにわたり、ニューバランスとのサプライヤー契約を終了し、新たな時代へと突入する。なお、ナイキとリヴァプールのパートナーシップは8月1日にスタートする。

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌



Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever