Yuta Tokuma

【1月11日】レヴァークーゼンvsシュトゥットガルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第16節

【ブンデスリーガ放送予定】2025-26ブンデスリーガ第16節、レヴァークーゼン対シュトゥットガルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第16節が日本時間2026年1月11日(日)に開催され、レヴァークーゼンとシュトゥットガルトが対戦する。

本記事では、レヴァークーゼンvsシュトゥットガルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レヴァークーゼンvsシュトゥットガルト｜試合日程・キックオフ時間

レヴァークーゼンvsシュトゥットガルトは、日本時間1月11日(日)にレヴァークーゼンのホーム、バイ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第16節
  • 日時：2026年1月11日(日)　2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：レヴァークーゼン vs シュトゥットガルト
  • 会場：バイ・アレーナ

レヴァークーゼンvsシュトゥットガルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第16節のレヴァークーゼンvsシュトゥットガルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レヴァークーゼンvsシュトゥットガルトのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

レヴァークーゼンvsシュトゥットガルト チーム情報

レヴァークーゼン vs シュトゥットガルト 予想スタメン

レヴァークーゼンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
マルク・フレッケン
4
ジャレル・クアンサー
5
ロイク・バデ
44
ジャヌエル・ベロシアン
8
ロベルト・アンドリッヒ
10
マリク・ティルマン
7
ヨナス・ホフマン
20
アレハンドロ・グリマルド
13
アルトゥール
24
アレイクス・ガルシア
14
パトリック・シック
33
アレクサンダー・ニューベル
7
マクシミリアン・ミッテルシュテット
24
ユリアン・シャボー
4
ヨシュア・ヴァグノマン
3
ラモン・ヘンドリクス
6
アンジェロ・シュティラー
28
ニコラス・ナーティ
16
アタカン・カラソル
18
ジェイミー・レヴェリング
10
クリス・フューリッヒ
26
デニス・ウンダフ

4-2-3-1

VFBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

B04
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

VFB
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

B04

直近の 5 試合

VFB

3

勝利

2

引分け

0

勝利

11

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

