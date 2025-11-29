このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoレヴァークーゼン
BayArena
team-logoボルシア・ドルトムント
Yuta Tokuma

【11月30日】レヴァークーゼンvsドルトムントのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第12節

【ブンデスリーガ放送予定】2025-26ブンデスリーガ第12節、レヴァークーゼン対ボルシア・ドルトムントのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第12節が日本時間2025年11月30日(日)に開催され、レヴァークーゼンとボルシア・ドルトムントが対戦する。

本記事では、レヴァークーゼンvsボルシア・ドルトムントの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レヴァークーゼンvsドルトムント｜試合日程・キックオフ時間

レヴァークーゼン対ドルトムントは、日本時間11月30日(日)にレヴァークーゼンのホーム、バイ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第12節
  • 日時：2025年11月30日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：レヴァークーゼン vs ボルシア・ドルトムント
  • 会場：バイ・アレーナ

レヴァークーゼンvsドルトムント｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第12節のレヴァークーゼンvsボルシア・ドルトムントは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レヴァークーゼンvsドルトムントのおすすめ視聴方法

レヴァークーゼンvsドルトムント チーム情報

レヴァークーゼン vs ボルシア・ドルトムント スタメン

レヴァークーゼンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
マルク・フレッケン
5
ロイク・バデ
8
C
ロベルト・アンドリッヒ
12
エドモンド・タプソバ
24
アレイクス・ガルシア
10
マリク・ティルマン
19
エルンスト・ポク
20
アレハンドロ・グリマルド
7
ヨナス・ホフマン
30
イブラヒム・マザ
14
パトリック・シック
1
グレゴール・コーベル
3
ヴァルデマール・アントン
4
C
ニコ・シュロッターベック
28
アーロン・アンセルミーノ
20
マルセル・ザビッツァー
24
ダニエル・スヴェンソン
26
ユリアン・リエルソン
8
フェリックス・ヌメチャ
10
ユリアン・ブラント
27
カリム・アデイェミ
9
セール・ギラシ

3-4-2-1

BVBAway team crest

B04
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

BVB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

B04
-直近成績

ゴールを許す
12/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

BVB
-直近成績

ゴールを許す
10/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

B04

直近の 5 試合

BVB

1

Win

2

引分け

2

勝利

7

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表

