プレミアリーグ
team-logoリーズ
Elland Road
team-logoノッティンガム・フォレスト
Yuta Tokuma

【2月7日】田中碧出場予定！リーズ対ノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第25節

【田中碧出場予定】2025-26プレミアリーグ第25節、リーズ・ユナイテッドvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第24節が日本時間2月7日(土)に開催。田中碧の所属するリーズ・ユナイテッドと、ノッティンガム・フォレストが対戦する。

本記事では、リーズvsノッティンガム・フォレストの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズ対ノッティンガム・フォレストの試合日程・キックオフ時間

リーズ・ユナイテッドvsノッティンガム・フォレストは、日本時間2026年2月7日(土)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第25節
  • 日時：2026年2月7日(土) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リーズ対ノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定

リーズ対ノッティンガム・フォレストのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

U-NEXTモバイルの登録方法まとめ

U-next mbile cpU-NEXT

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。
  2. 特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー
  3. エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む
  4. サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

リーズ対ノッティンガム・フォレストの予想スタメンは？

リーズ vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン

リーズHome team crest

3-4-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestNFO
26
カール・ダーロウ
5
パスカル・ストライク
6
ジョー・ロドン
23
セバスチャン・ボルナウ
4
イーサン・アンパドゥ
44
イリヤ・グルエフ
2
ジェイデン・ボーグル
24
ジェームス・ジャスティン
9
ドミニク・カルバート＝ルーウィン
11
ブレンデン・アーロンソン
18
アントン・シュタッハ
18
アンガス・ガン
31
ニコラ・ミレンコビッチ
34
オラ・アイナ
4
モラト
5
ムリージョ
8
エリオット・アンダーソン
10
モーガン・ギブス＝ホワイト
6
イブラヒム・サンガレ
16
ニコラス・ドミンゲス
14
ダン・エンドイェ
19
イゴール・ジェズス

4-2-3-1

NFOAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ショーン・ダイシ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LEE
-直近成績

ゴールを許す
8/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

NFO
-直近成績

ゴールを許す
7/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

LEE

直近の 5 試合

NFO

2

勝利

0

引分け

3

勝利

5

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

