プレミアリーグ
team-logoリーズ
Elland Road
team-logoリヴァプール
Yuta Tokuma

【12月7日】田中碧・遠藤航所属！リーズvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第15節

【田中碧・遠藤航所属】2025-26プレミアリーグ第15節、リーズ･ユナイテッドvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第15節が日本時間12月7日(日)に開催。田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、リーズvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

リーズvsリヴァプールは、日本時間2025年12月7日(日)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第15節
  • 日時：2025年12月7日(日)2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ･ユナイテッド vs リヴァプール
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リーズvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

リーズvsリヴァプールの視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

リーズvsリヴァプール チーム情報

リーズ vs リヴァプール 予想スタメン

リーズHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
ルーカス・ペリ
25
サム・バイラム
2
ジェイデン・ボーグル
5
パスカル・ストライク
6
ジョー・ロドン
4
イーサン・アンパドゥ
22
田中碧
44
イリヤ・グルエフ
14
ルーカス・ヌメチャ
29
ウィルフリード・グノント
7
ダニエル・ジェームズ
1
アリソン・ベッカー
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
2
ジョセフ・ゴメス
6
ミロシュ・ケルケズ
7
フロリアン・ヴィルツ
10
アレクシス・マクアリスター
18
コーディ・ガクポ
8
ドミニク・ソボスライ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
9
アレクサンデル・イサク

4-2-3-1

LIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LEE
-直近成績

ゴールを許す
7/12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
4/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

LEE

直近の 5 試合

LIV

1

Win

1

Draw

3

勝利

4

得点

17
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0