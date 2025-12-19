このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【12月21日】田中碧出場予定！リーズ対クリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第17節

【田中碧出場予定】2025-26プレミアリーグ第17節、リーズvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第17節が日本時間12月21日(日)に開催。田中碧の所属するリーズ・ユナイテッドと鎌田大地の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

本記事では、リーズvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズ対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

リーズ・ユナイテッドvsクリスタル・パレスは、日本時間2025年12月21日(日)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第17節
  • 日時：2025年12月21日(日) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ・ユナイテッド vs クリスタル・パレス
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リーズ対クリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

リーズ対クリスタル・パレスのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

リーズ対クリスタル・パレスの予想スタメンは？

リーズ vs クリスタル・パレス 予想スタメン

リーズHome team crest

5-3-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestCRY
1
ルーカス・ペリ
15
ジャカ・ビヨル
3
ガブリエル・グドムンドソン
2
ジェイデン・ボーグル
5
パスカル・ストライク
6
ジョー・ロドン
4
イーサン・アンパドゥ
22
田中碧
18
アントン・シュタッハ
9
ドミニク・カルバート＝ルーウィン
19
ノア・オカフォー
1
ディーン・ヘンダーソン
5
マクサンス・ラクロワ
26
クリス・リチャーズ
6
マーク・グエイ
3
タイリック・ミッチェル
12
クリスタントゥス・ウチェ
10
ジェレミ・ピノ
9
エドワード・エンケティア
20
アダム・ウォートン
17
ナサニエル・クライン
14
ジャン＝フィリップ・マテタ

3-4-2-1

CRYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LEE
-直近成績

ゴールを許す
10/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

CRY
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

LEE

直近の 5 試合

CRY

1

Win

2

引分け

2

勝利

4

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

