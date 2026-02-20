教場の見る順番は？おすすめ視聴順とNetflix配信情報まとめ

ドラマ『教場』シリーズは、長岡弘樹のベストセラー小説を実写化した人気エンターテインメント作品だ。

本記事では『教場』の見る順番について紹介する。

ドラマ『教場』とは？あらすじを紹介

『教場』は、長岡弘樹による同名ミステリー小説を原作とした警察学校ドラマ。主演は木村拓哉。物語の舞台は、神奈川県警察学校「風間教場」だ。

タイトルの「教場」とは、警察用語で警察学校におけるクラスや教室を指す言葉。本作ではその空間を、夢や希望に満ちた訓練の場としてではなく、適性のない者をふるい落とす“選別の現場”として描く。そこに立つのが、冷徹な教官・風間公親である。

風間は圧倒的な観察力を武器に、生徒たちの些細な違和感や嘘を見抜く。問題を抱える者、不適格と判断した者には容赦なく退校を突きつける姿勢は、まさに異色の教官。白髪に義眼という威圧的なビジュアルも相まって、教場には常に緊張感が張り詰める。

物語は、警察官を目指して集まった若者たちが、過酷な訓練と厳しい規律の中でそれぞれの過去や葛藤と向き合う姿を軸に展開。仲間との衝突、隠された秘密、突発的に起きる事件。風間はそれらを冷静に裁きながら、警察官としての資質を問い続ける。

また、風間自身がなぜ義眼となったのか、その過去に何があったのかという謎もシリーズ全体を貫く重要なテーマ。単なる学園ドラマにとどまらず、心理戦と人間ドラマが交錯する骨太のミステリーとして支持を集めている。

教場の見る順番は？

『教場』シリーズは、物語の構造上、時系列と放送順が必ずしも一致しない。しかし、初めて視聴する場合は公開(放送)順で追うのが最もわかりやすく、制作側が意図した形でミステリーと伏線回収を体感できる。

最初に“義眼の教官”としての風間公親の異様な存在感を味わい、その後に過去へと遡ることで人物像の奥行きが生まれる。段階的に謎が明かされる構成こそ、本シリーズの醍醐味だ。

おすすめの視聴順(公開順)

『教場』(2020年・スペシャルドラマ) 『教場II』(2021年・スペシャルドラマ) 『風間公親－教場0－』(2023年・連続ドラマ) 映画『教場 Reunion』(2026年1月・Netflix独占配信) 映画『教場 Requiem』(2026年2月・劇場公開)

公開順で視聴するメリットは大きい。シリーズ序盤で提示される「なぜ風間は義眼なのか」「なぜそこまで冷酷なのか」という疑問を保ったまま物語を追うことができ、後年の作品で真相に迫ったときの衝撃とカタルシスが際立つ。伏線や人物関係も自然に理解できるため、初見の場合はこの順番が最適解と言える。

教場のネット配信予定は？

『教場』シリーズは、複数の動画配信サービスで視聴可能。

まず、Netflixでは『教場』『教場II』『風間公親－教場0－』に加え、最新の配信映画『教場 Reunion』まで見放題で視聴可能。現時点でシリーズを一気見できる唯一のサービスとなっている。

FOD(フジテレビオンデマンド)では、ドラマ版3作品(『教場』『教場II』『教場0』)が見放題配信中。ただし、『教場 Reunion』は配信対象外のため、映画まで追いたい場合は別途対応が必要だ。

一方、TVerでは地上波再放送に合わせた期間限定の見逃し配信が行われることがある。ただし、常時全話を視聴できるわけではなく、映画『Reunion』の地上波放送分については配信されない旨がアナウンスされている。

シリーズを通して網羅的に視聴するならNetflix、ドラマ版のみであればFODという選択肢が現実的。視聴目的に応じてサービスを選びたい。

『教場』シリーズ配信状況まとめ

配信サービス 教場(2020) 教場II(2021) 教場0(2023) 教場 Reunion(映画) 特徴 Netflix 見放題 見放題 見放題 見放題(独占配信) 全シリーズ視聴可能な唯一のサービス FOD 見放題 見放題 見放題 配信なし ドラマ版のみ視聴可能 TVer 期間限定 期間限定 期間限定 配信なし 再放送に合わせた見逃し配信

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

【ドコモユーザーならお得】爆アゲセレクションのキャンペーン内容は？

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。