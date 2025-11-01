このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoヴァンフォーレ甲府
team-logo水戸ホーリーホック
GOAL

【11月2日】ヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホックの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第35節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第35節、ヴァンフォーレ甲府対水戸ホーリーホックのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月2日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第35節で、ヴァンフォーレ甲府と水戸ホーリーホックが対戦する。

本記事では、ヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホックの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホック｜試合日程・キックオフ時間

ヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホックは、11月2日(日)にヴァンフォーレ甲府のホーム、JIT リサイクルインク スタジアム で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第35節
  • 日時：2025年11月2日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：ヴァンフォーレ甲府 vs 水戸ホーリーホック
  • 会場：JIT リサイクルインク スタジアム

ヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホック｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第35節のヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホックは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホックのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ヴァンフォーレ甲府vs水戸ホーリーホック チーム情報

ヴァンフォーレ甲府 vs 水戸ホーリーホック スタメン

ヴァンフォーレ甲府Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestMIH
97
東ジョン
22
小出悠太
3
孫大河
40
エドゥアルド・マンシャ
26
佐藤和弘
7
荒木翔
20
遠藤光
77
マテウス・レイリア
5
一瀬大寿
10
鳥海芳樹
49
ネーミアス
34
西川幸之介
2
大森渚生
97
鷹啄トラビス
36
板倉健太
6
飯田貴敬
24
山﨑希一
8
齋藤俊輔
3
大崎航詩
99
加藤千尋
44
奥田晃也
25
多田圭佑

4-4-2

MIHAway team crest

VEK
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 大塚真司

MIH
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 森直樹

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

VEK
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

MIH
-直近成績

ゴールを許す
6/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

VEK

直近の 5 試合

MIH

4

勝利

1

Draw

0

勝利

11

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0