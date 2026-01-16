このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoFCケルン
RheinEnergieSTADION
team-logo1. FSV マインツ 05
Yuta Tokuma

【1月17日】ケルンvsマインツのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第18節

【佐野海舟・川崎颯太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第18節、FCケルン対マインツのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第18節が日本時間2026年1月17日(土)に開催され、FCケルンと、佐野海舟と川崎颯太の所属するマインツが対戦する。

本記事では、ケルンvsマインツの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ケルンvsマインツ｜試合日程・キックオフ時間

FCケルンvsマインツは、日本時間1月17日(土)にケルンのホーム、ラインエネルギーシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第18節
  • 日時：2026年1月17日(土) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：FCケルン vs マインツ
  • 会場：ラインエネルギーシュタディオン

ケルンvsマインツ｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第18節のケルンvsマインツは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ケルンvsマインツのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ケルンvsマインツ チーム情報

FCケルン vs 1. FSV マインツ 05 予想スタメン

FCケルンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-5-2

Home team crestM05
1
マルヴィン・シュヴェーベ
22
ジャフマイ・シンプソン＝ピュゼー
39
ジェンク・オズカジャル
28
セバスチャン・ソエラスセブロンセン
32
クリストファー・ルンド・ハンセン
16
ヤクブ・カミンスキー
29
ヤン・ティールマン
13
セッド・エル・マラ
37
リントン・マイナ
5
トム・クラウス
9
ラフナール・アッシュ
33
ダニエル・バッツ
31
ドミニク・コール
21
ダニー・ダ・コスタ
16
シュテファン・ベル
22
ニコラス・ヴェラチュニヒ
6
佐野海舟
10
ナディーム・アミリ
30
シルヴァン・ウィドマー
7
イ・ジェソン
11
アルミンド・ジープ
20
フィリップ・ティーツ

3-5-2

M05Away team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルーカス・クバスニオク

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

KOE
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

M05
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KOE

直近の 5 試合

M05

1

Win

3

引分け

1

Win

3

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

0