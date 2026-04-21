日本時間2026年4月21日(火)に行われる2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝で、Jリーグのヴィッセル神戸とサウジアラビアのアル・アハリ・サウジFCが対戦する。

本記事では、神戸vsアル・アハリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vsアル・アハリ｜試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vsアル・アハリ・サウジFCは、日本時間4月21日(火)にサウジアラビア・ジッダにあるアル・アハリのホーム、キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティで開催される。

大会：2025-26 AFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝

日時：2026年4月21日(火)1:15キックオフ／日本時間

対戦：ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジFC

会場：キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ

ヴィッセル神戸vsアル・アハリ｜放送・配信予定

ACLE準決勝のヴィッセル神戸vsアル・アハリは『DAZN』がライブ配信を行う。また、神戸vsアル・アハリの試合は『DAZN Freemium』の対象となっており、無料で視聴できる。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヴィッセル神戸vsアル・アハリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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ヴィッセル神戸vsアル・アハリ チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表