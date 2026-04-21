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ヴィッセル神戸vsアル・アハリを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【4月21日】ヴィッセル神戸vsアル・アハリのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート準決勝

AFCチャンピオンズリーグエリート
ヴィッセル神戸 対 アルアーリ
ヴィッセル神戸
アルアーリ

2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝、ヴィッセル神戸対アル・アハリ・サウジFCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年4月21日(火)に行われる2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝で、Jリーグのヴィッセル神戸とサウジアラビアのアル・アハリ・サウジFCが対戦する。

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本記事では、神戸vsアル・アハリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vsアル・アハリ｜試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vsアル・アハリ・サウジFCは、日本時間4月21日(火)にサウジアラビア・ジッダにあるアル・アハリのホーム、キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCアジアチャンピオンズリーグエリート準決勝
  • 日時：2026年4月21日(火)1:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジFC
  • 会場：キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ

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ヴィッセル神戸vsアル・アハリ｜放送・配信予定

ACLE準決勝のヴィッセル神戸vsアル・アハリは『DAZN』がライブ配信を行う。また、神戸vsアル・アハリの試合は『DAZN Freemium』の対象となっており、無料で視聴できる。

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ヴィッセル神戸vsアル・アハリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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ヴィッセル神戸vsアル・アハリ チーム情報

ヴィッセル神戸 vs アルアーリ スタメン

ヴィッセル神戸Home team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestAHL
1
前川黛也
24
酒井高徳
41
永戸勝也
3
マテウス・トゥーレル
4
山川哲史
19
満田誠
11
武藤嘉紀
7
井手口陽介
5
郷家友太
13
佐々木大樹
10
大迫勇也
16
エドゥアール・メンディ
46
ライヤンヌハミドウ
2
Z. Al Hawsawi
3
ロジェール・イバニェス
28
メリフ・デミラル
10
エンツォ・ミロット
79
フランク・ケシエ
13
ウェンダーソンガレーノ
7
リヤド・マフレズ
6
V. Edoa
17
イヴァン・トニー

4-2-3-1

AHLAway team crest

KOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

AHL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • M. Jaissle

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KOB
-直近成績

ゴールを許す
14/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

AHL
-直近成績

ゴールを許す
8/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表