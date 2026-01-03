このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Kings World Cup NationsIMAGO / ABACAPRESS
キングスワールドカップ2026をABEMAが生配信！プレミアムなら広告なし
Tsutomu Maeda

キングスワールドカップ2026 各国の代表メンバー・プレジデントは？

キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026の各国代表の参加メンバーは？日本代表と同組の選手、プレジデント(オーナー)は？

キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026が、2026年1月4日(日)から18日(日)にかけて開催される。

本記事では、キングスワールドカップ2026の各国代表メンバー一覧を紹介する。

キングスワールドカップ2026の放送・配信予定

キングスワールドカップ2026は、日本時間2026年1月4日(日)～1月18日(日)にブラジルで開催。日本からは、ゲーム実況者・YouTuberの加藤純一氏が率いる「MURASH FC(ムラッシュFC)」が日本代表として参加することとなった。ムラッシュFCはグループステージでグループBに入り、アメリカ、アルゼンチン、ドイツと同居。グループ1位だった場合は決勝トーナメント準々決勝へ進出し、2位または3位のうち成績上位だった場合は最終予選ステージから決勝T進出の切符を再び争う。

日本戦は、ネット『ABEMA』が独占的に全試合無料生中継する。さらに、各国全試合のハイライトも無料で配信。主要試合については日本語実況がつくことも決定している。

その他、キングスワールドカップ2026の日本戦は加藤純一氏のTwitchチャンネルでも視聴可能となる見込みだ。

ABEMA中継情報

区分日程(日本時間)対戦相手
日本代表第1戦1月4日(日)午前5:00～vsアメリカ
日本代表第2戦1月8日(木)午前7:00～vsアルゼンチン
日本代表第3戦1月11日(日)時間未定vsドイツ
準々決勝1月14日(水)～1月15日(木)未定
準決勝1月16日(金)未定
決勝1月18日(日)6:00～未定

※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは大会公式サイトでご確認ください。

キングスワールドカップ2026の各国代表参加メンバー

キングスワールドカップ2026に出場する前代表チームは以下の通り。チーム名を選択することで、メンバー一覧に飛ぶことができる。

キングスワールドカップ2026 出場国

MURASH FC(日本代表)

ポジション背番号氏名
プレジデント-加藤純一
コーチ-中村駿介
GK1成田力也
GK29成田雄聖
DF7横山航河
DF83野崎雅也
DF6縣翔平
MF9濱本和希
MF74重信圭佑
MF10宮下豪也
MF8箱崎裕也
FW46松森堅誠
FW77三浦パブロ
FW14梅津怜央
FW13田邊隆平

ブラジル代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Kings Brazil
コーチ-Esaú Assunção
GK27Esaú Assunção
GK33Victor Hugo
DF20Matheus 'Dedo'
DF3Wembley Luiz
MF10Andreas Vaz
MF6Cristhian 'Canhoto'
MF7Everton Felipe
MF12Jeffinho Honorato
MF19Luan 'Mestre'
MF8Well Andrade
FW9Kelvin Oliveira
FW11Leleti' Garcia
FW14Lipão' Pinheiro

チリ代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Arturo Vidal & Shelao
コーチ-Ignacio González
GK99Matias Herrera
GK1Rodrigo Martínez
DF3Christian Vilches
DF19Ezequiel Luna
DF24Fernando Saavedra
DF80Matias Rojas
MF23Angel Iturra
MF21Juan Araya
MF10Mathías Vidangossy
MF17Piero Gárate
FW30Carlos González
FW9Matías Donoso
FW28Nacho Herrera

コロンビア代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-James & Juan Guarnizo
コーチ-Sergio Verdirame
GK12Camilo Gaviria
GK1Felipe Uran
DF5Alberto Benitez
DF17David Loaiza
DF2Denilson Lobón
MF10Angellot Caro
MF8Brihan Guti
MF7Julio Rodriguez
MF22Yair Arias
FW11Alejandro Ortega
FW19Brayam Nazarit
FW18Cristian González
FW24Jhon Palacios

フランス代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Adil Rami
コーチ-Campi Grégory
GK15Florian Verplanck
GK19Guillaume Lesec
DF78Alseny Sano
DF17Anthony Scaramozzino
DF29Walid Soudi
MF23Clément Goguey
MF25Giannelli Imbula
MF95Idir Ahmin
MF10Moussa Sao
MF27Nicolas Martins
MF8Théo Chendri
FW22Jonathan Kodjia
FW99Nassim Lallemand

ドイツ代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Papaplatte
コーチ-Francisco Copado
GK29Aboubakar Fofana
GK1Daniel Dreesen
DF6Daniel Jelisic
DF17Danny Blum
DF22Emir Sejdovic
DF3Hagen Blohm
DF5Herbert Paul
DF21Salvatore Giambra
MF77Mehmet-Can Senocak
MF7Nick Salihamidzic
FW10Amar Cekic
FW9Serhat Imsak
FW11Yazid Tambo

インド代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-CarryMinati
コーチ-Sanush Raj Palanickal
GK21Jaimy Joy
GK47Muhammed Roshan
DF11Alexander Romario
DF13Jishnu Kadavath
DF15Rijohn Jose
MF20Ajin Antony
MF10Ananda Reddy
MF36Asif Khan
MF16Biswa Darjee
MF12Mushraf Muhammed
FW7Nijo Gilbert
FW28Prasanth Karuthadathkuni
FW77Soham Bhagawati

インドネシア代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Atta Halilintar
コーチ-Fandy Butarbutar
GK15Leonardo
GK1Muhamad Nazil
DF4Ahmad Yani
DF99Anan Lestaluhu
DF19Jordy Rinalvi
MF8Abdul Aziz
MF76Fhandy Permana
MF77Gurpreet Dhillon
MF7Mohammad Fauzan
MF11Piter Junior
MF18Reza Yamani
FW9Ahmad Dilbar
FW17Muhammad Fatur

イタリア代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Blur
コーチ-Mauro Micheli
GK22Gianmarco Chironi
GK97Vittorio Gilli
DF25Alessandro Di Dio
DF6Marco Evangelisti
DF3Vlad Marin
MF23Alessandro Gelsi
MF8Domenico Rossi
MF30Niccolò Marino
FW11Alessandro Colombo
FW10Matteo Perrotti
FW0Paolo Scienza
FW77Simone Lo Faso

メキシコ代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Rivers & Layún
コーチ-Pol Font
コーチ-Fernando Espinosa
GK1Antonio Monterde
GK26Moisés Dabbah
DF6Carlos 'Camello' Valdez
DF13Eddie Sánchez
DF5Martín 'Cani' Rodríguez
DF19Tonatiuh Mejia
MF22Daviz Junco
MF7José Askenazi
MF11Martín Lara
MF10Obed Martínez
FW90Alexis Silva
FW77Diego Martínez
FW34Genaro Castillo

モロッコ代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Ilyas ElMaliki
コーチ-Gaby Ouanane
GK31Moustafa Idrissi
GK1Sofiane Bouzian
DF18Abdenacer Afi
DF99Issam Erraki
DF3Nadir Louah
DF8Sohaib Rektout
DF17Yacine Dahmani
DF23Younes Boudadi
DF48Youssef Khatiri
MF80Fuad El Amrani
FW7Isma Reguia
FW11Mohamed Lamlih
FW98Walid Jaadi

オランダ代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Sneijder & Chatmo
コーチ-Mohamed Attaibi
コーチ-Omar Nejjari
GK20Huub Schuurman
DF4IsmaIl Bouhalhoul
DF21Jordy Cretier
DF6Oualid Tarifit
MF22Mohamed Chih
MF23Yassine Bensalah
MF8Yuya Ikeshita
FW7Abdelghani El Bachir
FW80Ilias Boudouni
FW10Jama Telli
FW11Randy Wolters
FW12Said Bouzambou

ペルー代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Paolo Guerrero & Zeein
コーチ-Jose Guillermo Hernandez
GK17Erick 'Frío' Ramirez
GK1Percy Valverde
DF8Luis Saravia
DF16Yovanny Portilla
MF7Bruno Agnello
MF10Iban Gálvez
MF19Jesús Honores
MF22Juan Carlos Pérez
MF30Kevin Alexander Gutiérrez
MF18Rinber Sánchez
FW9Giovani Asencio
FW15Jorge Sevilla
FW11Luis Fidel Vivas

ポーランド代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Lewandowski & Izak
コーチ-Klaudiusz Hirsch
GK25Dawid 'Zioberro'
GK94Patryk Zapała
DF17Julien Tadrowski
DF27Kamil Kucharski
MF21Jakub Hat
MF8Karol Bienias
MF10Norbert Jaszczak
MF6Roger Guerreiro
FW7Bartłomiej Dębicki
FW20Dawid Linca
FW11Dominik Środa
FW95Oliver Zaręba

カタール代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-AboFlah
コーチ-Àlex Solduga
GK33Houssine Benchrif
GK1Mame Cheikh Diop
DF5Abdelilah Elferdaousy
DF21Jay Toet
DF98Jorge Monegal
DF20Zakaria Zeroual
MF44Aaron Clarke
MF17Chouaib Wazad
MF10Daniel Moreno
MF40Haythem Ben
MF11Mohamed Amine El Attac
FW7Keshaun McCalla
FW99Youssef Chakiri

サウジアラビア代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Drb7h
コーチ-Felipe Marques Vieira
GK22Albaraa Aldosari
GK1Moayad Alkarnib
DF18Ali Aldhawyan
DF5Hussam Taha
DF4Nawaf Aroan
DF8Osama Baabdullah
MF70Abdullah Almaghrabi
MF10Moath Alasiri
MF7Wail Bin Jubeir
FW19Abdullah Alaqeeli
FW11Muath Alharbi
FW77Nawaf Saleh
FW9Sultan Azaz

スペイン代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-DjMaRiiO
コーチ-Narcís Barrera
GK25Dani Pérez
GK1Eloy Amoedo
DF17Aitor Vives
DF16Álex Guti
DF21Carles Planas
DF4David Soriano
MF19Cristian Lobato
MF11Dani Liñares
MF8Marc Pelaz
MF10Oscar Coll
FW92Aleix Martí
FW30Gerard Nolla
FW7Nico Santos

アメリカ代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Jynxzi & Weston McKennie
コーチ-Jos Gartland
GK23Anthony Martínez
GK1Eduardo 'Pollo' Cortés
DF5Brady O'Neill
DF13Danny Nunez
DF18Erik Macías
DF24Stefan Mijatovic
MF31David Ortiz
MF10Gabriel Costa
MF7Gustavo Gomes
MF25Juan Ramírez
MF17Sebastian Mendez
FW15Luiz Morales
FW11Roc Bancells

アルジェリア代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Hachemisb
コーチ-Chadli Amri
GK23El-hedi Boussaid
GK30Yonni Bouguerra
DF6Amine Bencherif
DF12Carl Medjani
DF5Zahana Haouari
MF20Driss Zidane
MF10Ismaïl Haddou
MF19Moussa Haddad
MF7Riyad Messaoudi
MF99Sofiane Ahmed-kadi
MF18Sofiane Bendaoud
FW63Boucif El afghani
FW0Haris El mouttaqi

アルゼンチン代表

ポジション背番号氏名
プレジデント-Kun Agüero
コーチ-Juan Manuel Miranda
GK1Leo Silva
GK23Luís Sánchez
DF5Dago Campari
DF2Ezequiel Cohen
DF3Fabrizio Foresto
DF8Facu 'Navajas' Sánchez
DF21Leonel Vangioni
MF11Franco Romero
MF27Gonzalo Lescano
MF6Santiaho Rotemberg
FW9Aaron Martínez
FW17Facu Romero
FW7Tomás Sandoval

キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

キングスワールドカップ2026の関連情報

