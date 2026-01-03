キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026が、2026年1月4日(日)から18日(日)にかけて開催される。
本記事では、キングスワールドカップ2026の各国代表メンバー一覧を紹介する。
キングスワールドカップ2026の放送・配信予定
キングスワールドカップ2026は、日本時間2026年1月4日(日)～1月18日(日)にブラジルで開催。日本からは、ゲーム実況者・YouTuberの加藤純一氏が率いる「MURASH FC(ムラッシュFC)」が日本代表として参加することとなった。ムラッシュFCはグループステージでグループBに入り、アメリカ、アルゼンチン、ドイツと同居。グループ1位だった場合は決勝トーナメント準々決勝へ進出し、2位または3位のうち成績上位だった場合は最終予選ステージから決勝T進出の切符を再び争う。
日本戦は、ネット『ABEMA』が独占的に全試合無料生中継する。さらに、各国全試合のハイライトも無料で配信。主要試合については日本語実況がつくことも決定している。
その他、キングスワールドカップ2026の日本戦は加藤純一氏のTwitchチャンネルでも視聴可能となる見込みだ。
ABEMA中継情報
|区分
|日程(日本時間)
|対戦相手
|日本代表第1戦
|1月4日(日)午前5:00～
|vsアメリカ
|日本代表第2戦
|1月8日(木)午前7:00～
|vsアルゼンチン
|日本代表第3戦
|1月11日(日)時間未定
|vsドイツ
|準々決勝
|1月14日(水)～1月15日(木)
|未定
|準決勝
|1月16日(金)
|未定
|決勝
|1月18日(日)6:00～
|未定
※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは大会公式サイトでご確認ください。
キングスワールドカップ2026の各国代表参加メンバー
キングスワールドカップ2026に出場する前代表チームは以下の通り。チーム名を選択することで、メンバー一覧に飛ぶことができる。
キングスワールドカップ2026 出場国
MURASH FC(日本代表)
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|加藤純一
|コーチ
|-
|中村駿介
|GK
|1
|成田力也
|GK
|29
|成田雄聖
|DF
|7
|横山航河
|DF
|83
|野崎雅也
|DF
|6
|縣翔平
|MF
|9
|濱本和希
|MF
|74
|重信圭佑
|MF
|10
|宮下豪也
|MF
|8
|箱崎裕也
|FW
|46
|松森堅誠
|FW
|77
|三浦パブロ
|FW
|14
|梅津怜央
|FW
|13
|田邊隆平
ブラジル代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Kings Brazil
|コーチ
|-
|Esaú Assunção
|GK
|27
|Esaú Assunção
|GK
|33
|Victor Hugo
|DF
|20
|Matheus 'Dedo'
|DF
|3
|Wembley Luiz
|MF
|10
|Andreas Vaz
|MF
|6
|Cristhian 'Canhoto'
|MF
|7
|Everton Felipe
|MF
|12
|Jeffinho Honorato
|MF
|19
|Luan 'Mestre'
|MF
|8
|Well Andrade
|FW
|9
|Kelvin Oliveira
|FW
|11
|Leleti' Garcia
|FW
|14
|Lipão' Pinheiro
チリ代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Arturo Vidal & Shelao
|コーチ
|-
|Ignacio González
|GK
|99
|Matias Herrera
|GK
|1
|Rodrigo Martínez
|DF
|3
|Christian Vilches
|DF
|19
|Ezequiel Luna
|DF
|24
|Fernando Saavedra
|DF
|80
|Matias Rojas
|MF
|23
|Angel Iturra
|MF
|21
|Juan Araya
|MF
|10
|Mathías Vidangossy
|MF
|17
|Piero Gárate
|FW
|30
|Carlos González
|FW
|9
|Matías Donoso
|FW
|28
|Nacho Herrera
コロンビア代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|James & Juan Guarnizo
|コーチ
|-
|Sergio Verdirame
|GK
|12
|Camilo Gaviria
|GK
|1
|Felipe Uran
|DF
|5
|Alberto Benitez
|DF
|17
|David Loaiza
|DF
|2
|Denilson Lobón
|MF
|10
|Angellot Caro
|MF
|8
|Brihan Guti
|MF
|7
|Julio Rodriguez
|MF
|22
|Yair Arias
|FW
|11
|Alejandro Ortega
|FW
|19
|Brayam Nazarit
|FW
|18
|Cristian González
|FW
|24
|Jhon Palacios
フランス代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Adil Rami
|コーチ
|-
|Campi Grégory
|GK
|15
|Florian Verplanck
|GK
|19
|Guillaume Lesec
|DF
|78
|Alseny Sano
|DF
|17
|Anthony Scaramozzino
|DF
|29
|Walid Soudi
|MF
|23
|Clément Goguey
|MF
|25
|Giannelli Imbula
|MF
|95
|Idir Ahmin
|MF
|10
|Moussa Sao
|MF
|27
|Nicolas Martins
|MF
|8
|Théo Chendri
|FW
|22
|Jonathan Kodjia
|FW
|99
|Nassim Lallemand
ドイツ代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Papaplatte
|コーチ
|-
|Francisco Copado
|GK
|29
|Aboubakar Fofana
|GK
|1
|Daniel Dreesen
|DF
|6
|Daniel Jelisic
|DF
|17
|Danny Blum
|DF
|22
|Emir Sejdovic
|DF
|3
|Hagen Blohm
|DF
|5
|Herbert Paul
|DF
|21
|Salvatore Giambra
|MF
|77
|Mehmet-Can Senocak
|MF
|7
|Nick Salihamidzic
|FW
|10
|Amar Cekic
|FW
|9
|Serhat Imsak
|FW
|11
|Yazid Tambo
インド代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|CarryMinati
|コーチ
|-
|Sanush Raj Palanickal
|GK
|21
|Jaimy Joy
|GK
|47
|Muhammed Roshan
|DF
|11
|Alexander Romario
|DF
|13
|Jishnu Kadavath
|DF
|15
|Rijohn Jose
|MF
|20
|Ajin Antony
|MF
|10
|Ananda Reddy
|MF
|36
|Asif Khan
|MF
|16
|Biswa Darjee
|MF
|12
|Mushraf Muhammed
|FW
|7
|Nijo Gilbert
|FW
|28
|Prasanth Karuthadathkuni
|FW
|77
|Soham Bhagawati
インドネシア代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Atta Halilintar
|コーチ
|-
|Fandy Butarbutar
|GK
|15
|Leonardo
|GK
|1
|Muhamad Nazil
|DF
|4
|Ahmad Yani
|DF
|99
|Anan Lestaluhu
|DF
|19
|Jordy Rinalvi
|MF
|8
|Abdul Aziz
|MF
|76
|Fhandy Permana
|MF
|77
|Gurpreet Dhillon
|MF
|7
|Mohammad Fauzan
|MF
|11
|Piter Junior
|MF
|18
|Reza Yamani
|FW
|9
|Ahmad Dilbar
|FW
|17
|Muhammad Fatur
イタリア代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Blur
|コーチ
|-
|Mauro Micheli
|GK
|22
|Gianmarco Chironi
|GK
|97
|Vittorio Gilli
|DF
|25
|Alessandro Di Dio
|DF
|6
|Marco Evangelisti
|DF
|3
|Vlad Marin
|MF
|23
|Alessandro Gelsi
|MF
|8
|Domenico Rossi
|MF
|30
|Niccolò Marino
|FW
|11
|Alessandro Colombo
|FW
|10
|Matteo Perrotti
|FW
|0
|Paolo Scienza
|FW
|77
|Simone Lo Faso
メキシコ代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Rivers & Layún
|コーチ
|-
|Pol Font
|コーチ
|-
|Fernando Espinosa
|GK
|1
|Antonio Monterde
|GK
|26
|Moisés Dabbah
|DF
|6
|Carlos 'Camello' Valdez
|DF
|13
|Eddie Sánchez
|DF
|5
|Martín 'Cani' Rodríguez
|DF
|19
|Tonatiuh Mejia
|MF
|22
|Daviz Junco
|MF
|7
|José Askenazi
|MF
|11
|Martín Lara
|MF
|10
|Obed Martínez
|FW
|90
|Alexis Silva
|FW
|77
|Diego Martínez
|FW
|34
|Genaro Castillo
モロッコ代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Ilyas ElMaliki
|コーチ
|-
|Gaby Ouanane
|GK
|31
|Moustafa Idrissi
|GK
|1
|Sofiane Bouzian
|DF
|18
|Abdenacer Afi
|DF
|99
|Issam Erraki
|DF
|3
|Nadir Louah
|DF
|8
|Sohaib Rektout
|DF
|17
|Yacine Dahmani
|DF
|23
|Younes Boudadi
|DF
|48
|Youssef Khatiri
|MF
|80
|Fuad El Amrani
|FW
|7
|Isma Reguia
|FW
|11
|Mohamed Lamlih
|FW
|98
|Walid Jaadi
オランダ代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Sneijder & Chatmo
|コーチ
|-
|Mohamed Attaibi
|コーチ
|-
|Omar Nejjari
|GK
|20
|Huub Schuurman
|DF
|4
|IsmaIl Bouhalhoul
|DF
|21
|Jordy Cretier
|DF
|6
|Oualid Tarifit
|MF
|22
|Mohamed Chih
|MF
|23
|Yassine Bensalah
|MF
|8
|Yuya Ikeshita
|FW
|7
|Abdelghani El Bachir
|FW
|80
|Ilias Boudouni
|FW
|10
|Jama Telli
|FW
|11
|Randy Wolters
|FW
|12
|Said Bouzambou
ペルー代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Paolo Guerrero & Zeein
|コーチ
|-
|Jose Guillermo Hernandez
|GK
|17
|Erick 'Frío' Ramirez
|GK
|1
|Percy Valverde
|DF
|8
|Luis Saravia
|DF
|16
|Yovanny Portilla
|MF
|7
|Bruno Agnello
|MF
|10
|Iban Gálvez
|MF
|19
|Jesús Honores
|MF
|22
|Juan Carlos Pérez
|MF
|30
|Kevin Alexander Gutiérrez
|MF
|18
|Rinber Sánchez
|FW
|9
|Giovani Asencio
|FW
|15
|Jorge Sevilla
|FW
|11
|Luis Fidel Vivas
ポーランド代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Lewandowski & Izak
|コーチ
|-
|Klaudiusz Hirsch
|GK
|25
|Dawid 'Zioberro'
|GK
|94
|Patryk Zapała
|DF
|17
|Julien Tadrowski
|DF
|27
|Kamil Kucharski
|MF
|21
|Jakub Hat
|MF
|8
|Karol Bienias
|MF
|10
|Norbert Jaszczak
|MF
|6
|Roger Guerreiro
|FW
|7
|Bartłomiej Dębicki
|FW
|20
|Dawid Linca
|FW
|11
|Dominik Środa
|FW
|95
|Oliver Zaręba
カタール代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|AboFlah
|コーチ
|-
|Àlex Solduga
|GK
|33
|Houssine Benchrif
|GK
|1
|Mame Cheikh Diop
|DF
|5
|Abdelilah Elferdaousy
|DF
|21
|Jay Toet
|DF
|98
|Jorge Monegal
|DF
|20
|Zakaria Zeroual
|MF
|44
|Aaron Clarke
|MF
|17
|Chouaib Wazad
|MF
|10
|Daniel Moreno
|MF
|40
|Haythem Ben
|MF
|11
|Mohamed Amine El Attac
|FW
|7
|Keshaun McCalla
|FW
|99
|Youssef Chakiri
サウジアラビア代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Drb7h
|コーチ
|-
|Felipe Marques Vieira
|GK
|22
|Albaraa Aldosari
|GK
|1
|Moayad Alkarnib
|DF
|18
|Ali Aldhawyan
|DF
|5
|Hussam Taha
|DF
|4
|Nawaf Aroan
|DF
|8
|Osama Baabdullah
|MF
|70
|Abdullah Almaghrabi
|MF
|10
|Moath Alasiri
|MF
|7
|Wail Bin Jubeir
|FW
|19
|Abdullah Alaqeeli
|FW
|11
|Muath Alharbi
|FW
|77
|Nawaf Saleh
|FW
|9
|Sultan Azaz
スペイン代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|DjMaRiiO
|コーチ
|-
|Narcís Barrera
|GK
|25
|Dani Pérez
|GK
|1
|Eloy Amoedo
|DF
|17
|Aitor Vives
|DF
|16
|Álex Guti
|DF
|21
|Carles Planas
|DF
|4
|David Soriano
|MF
|19
|Cristian Lobato
|MF
|11
|Dani Liñares
|MF
|8
|Marc Pelaz
|MF
|10
|Oscar Coll
|FW
|92
|Aleix Martí
|FW
|30
|Gerard Nolla
|FW
|7
|Nico Santos
アメリカ代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Jynxzi & Weston McKennie
|コーチ
|-
|Jos Gartland
|GK
|23
|Anthony Martínez
|GK
|1
|Eduardo 'Pollo' Cortés
|DF
|5
|Brady O'Neill
|DF
|13
|Danny Nunez
|DF
|18
|Erik Macías
|DF
|24
|Stefan Mijatovic
|MF
|31
|David Ortiz
|MF
|10
|Gabriel Costa
|MF
|7
|Gustavo Gomes
|MF
|25
|Juan Ramírez
|MF
|17
|Sebastian Mendez
|FW
|15
|Luiz Morales
|FW
|11
|Roc Bancells
アルジェリア代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Hachemisb
|コーチ
|-
|Chadli Amri
|GK
|23
|El-hedi Boussaid
|GK
|30
|Yonni Bouguerra
|DF
|6
|Amine Bencherif
|DF
|12
|Carl Medjani
|DF
|5
|Zahana Haouari
|MF
|20
|Driss Zidane
|MF
|10
|Ismaïl Haddou
|MF
|19
|Moussa Haddad
|MF
|7
|Riyad Messaoudi
|MF
|99
|Sofiane Ahmed-kadi
|MF
|18
|Sofiane Bendaoud
|FW
|63
|Boucif El afghani
|FW
|0
|Haris El mouttaqi
アルゼンチン代表
|ポジション
|背番号
|氏名
|プレジデント
|-
|Kun Agüero
|コーチ
|-
|Juan Manuel Miranda
|GK
|1
|Leo Silva
|GK
|23
|Luís Sánchez
|DF
|5
|Dago Campari
|DF
|2
|Ezequiel Cohen
|DF
|3
|Fabrizio Foresto
|DF
|8
|Facu 'Navajas' Sánchez
|DF
|21
|Leonel Vangioni
|MF
|11
|Franco Romero
|MF
|27
|Gonzalo Lescano
|MF
|6
|Santiaho Rotemberg
|FW
|9
|Aaron Martínez
|FW
|17
|Facu Romero
|FW
|7
|Tomás Sandoval
キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法
キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。
ABEMAプレミアム登録手順
- ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
- 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
- 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！
※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。
