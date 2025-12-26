柿谷曜一朗が2試合解説、田中マルクス闘莉王が現地リポート！『ABEMA』がキングス・ワールドカップ・ネーションズ2026の出演者発表

『キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026』の日本戦を全試合無料生中継する『ABEMA』は、日本戦の解説者および現地リポーターが決定したことを発表した。

『キングス・ワールドカップ・ネーションズ』とは、FCバルセロナやスペイン代表として活躍したサッカー界のレジェンド、ジェラール・ピケ氏が考案した新時代の7人制サッカーの大会。スペイン発祥の「Kings League」のフォーマットを国対国の戦いに発展させたもので、世界中の代表チームが集結し、従来のサッカーとは一線を画す独自ルールとスピード感にあふれた試合展開が特徴となっている。

2026年1月4日（日）からブラジルで開催する今大会では、ゲーム実況者・YouTuberの加藤純一氏が率いるチーム、「MURASH FC（ムラッシュFC）」が日本代表として参戦する。そしてグループステージ第1戦（vsアメリカ）・第2戦（vsアルゼンチン）の解説を、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏が担当することが決まった。

さらに、現地リポーター「アベマ日本代表応援団長」には、同じくサッカー元日本代表の田中マルクス闘莉王氏が就任。グループステージ第2戦（vsアルゼンチン）・第3戦（vsドイツ）では、試合会場の雰囲気や選手たちの表情を現地からリポートする。さらに、開幕に先駆けて12月26日（金）より配信のABEMAオリジナルコンテンツ「闘莉王さんと学ぶキングス・ワールドカップ講座！」にも出演することが決定した。

『キングスワールドカップネイションズ2026』 ABEMA中継概要

・グループステージ第1戦 vsアメリカ

放送日時：2026年1月4日（日）午前5時00分～（日本時間）

・グループステージ第2戦 vsアルゼンチン

放送日時：2026年1月8日（木）午前7時00分～（日本時間）

・グループステージ第3戦 vsドイツ

放送日時：未定