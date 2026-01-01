キングスワールドカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

世界的インフルエンサーと元トッププロが集う新世代フットボール「キングスワールドカップ2026」が開催される。

本記事では、キングスワールドカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

キングスワールドカップ2026の日程は？

ブラジルで開催されるキングスワールドカップ2026は、日本時間で2026年1月4日(日)から1月18日(日)までの日程で行われる。現地時間では1月3日から1月17日にかけて開催され、世界各国の代表チームが新世代フットボールの頂点を争う。

日本代表はムラッシュFCとして大会に参戦し、グループステージBに所属。アメリカ、アルゼンチン、ドイツといった強豪国との対戦が予定されており、日本時間の早朝帯を中心に注目カードが続く。

大会はグループステージからノックアウト方式へと進行し、ラストチャンスと呼ばれる最終予選を経て準々決勝以降が行われる。決勝は1月18日(日)午前6:00から、サンパウロのアリアンツ・パルケで開催予定となっている。

区分 日程(日本時間) 内容 大会期間 1月4日(日)〜1月18日(日) ブラジル開催 日本代表第1戦 1月4日(日)5:00〜 vsアメリカ 日本代表第2戦 1月8日(木)7:00〜 vsアルゼンチン 日本代表第3戦 1月11日(日) vsドイツ(時間未定) 準々決勝 1月14日(水)〜1月15日(木) ノックアウトラウンド 準決勝 1月16日(金) 4強 決勝 1月18日(日)6:00〜 アリアンツ・パルケ

キングスワールドカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

ブラジルで開催されるキングスワールドカップ2026は、日本国内ではネット配信を中心に視聴可能となっている。地上波やBSなどでのテレビ放送予定はなく、視聴手段は配信プラットフォームに限られる。

なかでも注目されるのがABEMAだ。日本代表(ムラッシュFC)の全試合を無料で生中継することが決定しており、日本のファンにとって最もアクセスしやすい視聴方法となる。また、日本代表戦以外の試合についても、全試合のハイライト映像が無料配信される予定だ。

そのほか、TwitchやYouTubeでも大会関連コンテンツが配信される見込みとなっている。Twitchでは日本代表プレジデントを務める加藤純一氏のチャンネルや、キングスリーグ公式チャンネルでの配信が予定されており、YouTubeでは公式ハイライトや日本語実況付き動画が公開される可能性がある。

ABEMAでは大会開幕に先立ち、2026年1月3日(土)19:00から2025年大会の日本代表戦を一挙放送。本大会では、日本代表の全試合が無料でリアルタイム配信される。

配信サービス 配信内容 備考 ABEMA 日本代表戦全試合を無料生中継 他国試合のハイライトも無料配信 Twitch 日本代表関連配信・公式配信 加藤純一氏チャンネルなど YouTube 大会ハイライト・関連動画 日本語実況付き動画の可能性あり

キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。