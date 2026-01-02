キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026が、2026年1月4日(日)から18日(日)にかけて開催される。

本記事では、キングスワールドカップ2026の無料配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

キングスワールドカップ2026の無料配信はある？

キングスワールドカップ2026は、日本時間2026年1月4日(日)～1月18日(日)にブラジルで開催。日本からは、ゲーム実況者・YouTuberの加藤純一氏が率いる「MURASH FC(ムラッシュFC)」が日本代表として参加することとなった。ムラッシュFCはグループステージでグループBに入り、アメリカ、アルゼンチン、ドイツと同居。グループ1位だった場合は決勝トーナメント準々決勝へ進出し、2位または3位のうち成績上位だった場合は最終予選ステージから決勝T進出の切符を再び争う。

日本戦は、ネット『ABEMA』が独占的に全試合無料生中継する。さらに、各国全試合のハイライトも無料で配信。主要試合については日本語実況がつくことも決定している。

その他、キングスワールドカップ2026の日本戦は加藤純一氏のTwitchチャンネルでも視聴可能となる見込みだ。

ABEMA無料中継情報

配信日時：2026年1月4日(日)～

実況・解説：日本語実況対応(主要試合)

開催地：ブラジル

日本戦：全試合無料生中継

全試合ハイライト無料配信

キングスワールドカップ2026の試合日程は？

キングスワールドカップ2026の日本戦の日程は以下の通り。

区分 日程(日本時間) 対戦相手 日本代表第1戦 1月4日(日)午前5:00～ vsアメリカ 日本代表第2戦 1月8日(木)午前7:00～ vsアルゼンチン 日本代表第3戦 1月11日(日)時間未定 vsドイツ 準々決勝 1月14日(水)～1月15日(木) 未定 準決勝 1月16日(金) 未定 決勝 1月18日(日)6:00～ 未定

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは大会公式サイトでご確認ください。

キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。