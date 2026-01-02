このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
KINGS-WORLD-CUP-NATIONS(C)AbemaTV,Inc
キングスワールドカップ2026をABEMAが生配信！プレミアムなら広告なし
Tsutomu Maeda

キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026の無料配信はある？視聴方法まとめ

加藤純一氏が率いる日本代表「MURASH FC(ムラッシュFC)」も出場するキングス・ワールドカップ・ネーションズ2026の無料ネット配信はある？お得な視聴方法・中継スケジュールを紹介。

キングスワールドカップ2026日本代表戦をABEMAでライブ配信

キングスワールドカップ2026日本代表戦をABEMAで配信！

日本代表(ムラッシュFC)の全試合を無料で生中継。

プレミアム会員なら限定作品、広告なし・見逃し視聴、追っかけ再生に対応！

キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026が、2026年1月4日(日)から18日(日)にかけて開催される。

本記事では、キングスワールドカップ2026の無料配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

キングスワールドカップ2026の無料配信はある？

キングスワールドカップ2026は、日本時間2026年1月4日(日)～1月18日(日)にブラジルで開催。日本からは、ゲーム実況者・YouTuberの加藤純一氏が率いる「MURASH FC(ムラッシュFC)」が日本代表として参加することとなった。ムラッシュFCはグループステージでグループBに入り、アメリカ、アルゼンチン、ドイツと同居。グループ1位だった場合は決勝トーナメント準々決勝へ進出し、2位または3位のうち成績上位だった場合は最終予選ステージから決勝T進出の切符を再び争う。

日本戦は、ネット『ABEMA』が独占的に全試合無料生中継する。さらに、各国全試合のハイライトも無料で配信。主要試合については日本語実況がつくことも決定している。

その他、キングスワールドカップ2026の日本戦は加藤純一氏のTwitchチャンネルでも視聴可能となる見込みだ。

ABEMA無料中継情報

  • 配信日時：2026年1月4日(日)～
  • 実況・解説：日本語実況対応(主要試合)
  • 開催地：ブラジル
  • 日本戦：全試合無料生中継
  • 全試合ハイライト無料配信

キングスワールドカップ2026の試合日程は？

キングスワールドカップ2026の日本戦の日程は以下の通り。

区分日程(日本時間)対戦相手
日本代表第1戦1月4日(日)午前5:00～vsアメリカ
日本代表第2戦1月8日(木)午前7:00～vsアルゼンチン
日本代表第3戦1月11日(日)時間未定vsドイツ
準々決勝1月14日(水)～1月15日(木)未定
準決勝1月16日(金)未定
決勝1月18日(日)6:00～未定

※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは大会公式サイトでご確認ください。

キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

abema premium

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

0