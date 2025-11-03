このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoユヴェントス
Allianz Stadium
team-logoスポルティングCP
チャンピオンズリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
GOAL

【11月5日】ユヴェントスvsスポルティングCPのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【守田英正出場予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節、ユヴェントス対スポルティングCPの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

25-26 チャンピオンズリーグを独占中継・配信

WOWOWオンデマンド

2025-26シーズンのUCLもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

WOWOWオンデマンドなら面倒な手続きなし！すぐ視聴できる！

月額プランならいつでも解約可能！スポーツ、映画やドラマも見放題！

解約・違約金・縛りは一切なし

CLはWOWOWオンデマンドで全試合独占配信

今すぐ視聴

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。ユヴェントスと、守田英正が所属するスポルティングCPが対戦する。

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

本記事では、ユヴェントスvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

スラヴィア・プラハvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のユヴェントスvsスポルティングCPは、ユヴェントスのホーム「ユヴェントス・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月5日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ユヴェントス vs スポルティングCP
  • 会場：ユヴェントス・スタジアム

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

ユヴェントスvsスポルティングCPの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ユヴェントスvsスポルティングCPの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWシネマ視聴はこちら

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

ユヴェントスvsスポルティングCP チーム情報

ユヴェントス vs スポルティングCP スタメン

ユヴェントスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCP
16
ミケーレ・ディ・グレゴリオ
15
ピエール・カルル
4
フェデリコ・ガッティ
8
トゥーン・コープマイネルス
22
ウェストン・マッケニー
27
アンドレア・カンビアーゾ
5
C
マヌエル・ロカテッリ
7
フランシスコ・コンセイソン
19
ケフラン・テュラム
10
ケナン・ユルディズ
9
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ
1
ルイ・シルヴァ
25
ゴンサロ・イナシオ
20
マクシミリアーノ・アラウホ
26
ウスマン・ディオマンデ
13
ゲオルギオス・バジャニディス
42
C
モルテン・ヒュルマンド
17
フランシスコ・トリンコン
8
ペドロ・ゴンサルヴェス
7
ジオバニー・クエンダ
52
ジョアン・シモンエス
89
フォティス・ヨアニディス

4-2-3-1

SCPAway team crest

JUV
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルチアーノ・スパレッティ

SCP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

JUV
-直近成績

ゴールを許す
5/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

SCP
-直近成績

ゴールを許す
15/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

JUV

直近の 4 試合

SCP

2

勝利

2

引分け

0

勝利

5

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
3/4

順位表

0