中谷潤人vsエルナンデスは無料で見れる？PPV配信？料金・視聴方法まとめ

中谷潤人とセバスチャン・エルナンデスが「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」にて対戦する。

本記事では、中谷潤人vsエルナンデスの無料視聴の有無、PPV配信について紹介する。

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスはいつ行われる？試合日程と大会概要

中谷潤人の次戦日程が明らかになった。試合は日本時間12月27日(土)に予定されており、開催地はサウジアラビア・リヤド。注目イベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の中で実施される。

同大会は世界各国から実力者が集う大型興行として位置付けられており、日本人選手が複数参戦する点も大きな特徴だ。その一角で中谷は、スーパーバンタム級12回戦として、メキシコのセバスチャン・エルナンデスと対戦する。

フライ級時代からキャリアを積み重ねてきた中谷にとって、階級アップ後の評価を固める意味合いを持つ一戦となる。新たな舞台でどのようなパフォーマンスを見せるかが注目点だ。

なお、寺地拳四朗対ウィリバルド・ガルシア戦は、ガルシアが公開計量後に体調不良を訴えたため中止となった。

試合概要

試合日：2025年12月27日(土)(日本時間)

開催地：サウジアラビア・リヤド

大会名：THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI

試合形式：スーパーバンタム級12回戦

対戦カード：中谷潤人 vs セバスチャン・エルナンデス

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスは無料で見れる？PPV配信は？

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスは、無料での視聴はできない。試合はビッグイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の一環として開催され、日本国内ではPPV形式での配信が採用されている。

試合をリアルタイムで視聴するには、『Lemino』のPPVを購入する必要がある。PPVにはライブ配信に加え、試合後一定期間視聴できる見逃し配信も含まれており、無料配信とは異なる有料コンテンツとして提供される。

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスの視聴方法

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスは、サウジアラビア・リヤドで開催される大型興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の一カードとして実施される。日本国内で試合をライブ視聴できるのは、動画配信サービス『Lemino』のみとなっている。

本試合については、地上波・BS・CSでのテレビ中継は行われない。また、Amazon Prime VideoやWOWOW、U-NEXTといった定額制VODサービスでも配信対象外となっており、日本からの視聴方法は限定的だ。

一部例外として、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント連携を除く)であれば、LeminoのPPVチケットをDAZN上で購入し、DAZNの会員向け視聴ページから試合を再生できる。

PPVの販売価格は、事前購入が4,950円(税込)、試合当日の購入が5,500円(税込)。いずれもライブ配信に加え、試合終了後から2026年1月3日(土)23:59まで利用できる見逃し配信が含まれる。事前価格で購入できる期限は12月26日(金)20:59までとなる。

なお、DAZN Freemium(無料プラン)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN経由でのPPV購入・視聴は不可。この場合は、Lemino上で直接PPVを購入し、Leminoの配信ページから視聴する必要がある。

PPVはLeminoプレミアム未加入でも購入可能。また、ドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を契約している場合は、対象PPVが自動的に購入済として反映され、追加料金なしで視聴できる。

視聴方法と料金一覧

Lemino PPV(事前購入)：4,950円(税込) 視聴内容：生配信＋～2026年1月3日(土)23:59まで見逃し配信 購入期限：12月26日(金)20:59まで Lemino PPV購入ページ

Lemino PPV(当日購入)：5,500円(税込) 視聴内容：生配信＋～2026年1月3日(土)23:59まで見逃し配信 購入期限：イベント開始まで

DAZN経由でのPPV購入 料金：上記と同額 視聴内容：生配信＋見逃し配信 条件：DAZN有料会員(dアカウント連携を除く) DAZN公式サイト

対象ドコモ料金プラン 料金：0円 視聴内容：生配信＋見逃し配信 備考：対象PPVが自動的に購入済として表示



【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

