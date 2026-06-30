W杯決勝トーナメントの『累積警告』ルール解説！いつリセットされる？出場停止の条件は？

FIFAワールドカップ2026はノックアウトステージ（決勝トーナメント）に突入した。今大会では出場国数増加、ノックアウトステージ進出国数の増加に伴い、異なる累積警告のルールが採用されている。何枚のイエローカードを受けたら出場停止になるのか、いつ累積はリセットされるのか。

本記事では、ワールドカップの累積警告ルールについて解説する。

イエローカード累積による出場停止の条件は？

FIFAワールドカップ2026では、通常のサッカーの試合同様に同一試合で2枚のイエローカードを受けた場合、自動的にレッドカードとなり退場処分となる。また、危険なプレーや決定機阻止によりレッドカードを提示された場合も、通常とおり退場処分となる。さらに、当該選手は1試合の出場停止が科され、次戦出場停止となる（ただし、悪質性が高い場合は追加処分を下される可能性もある）。

また、今大会では、異なる試合で2度イエローカードを受けた場合、その試合での退場処分は科されないものの、試合終了後に1試合の出場停止となり、次戦出場停止となる（累積警告による出場停止）。

累積警告はいつリセットされる？

これまでのワールドカップでは、大会期間中に1度のみ累積警告がリセットされ、累積警告による出場停止を決勝で科されるリスクをなくすために準々決勝終了時に累積警告はリセットされた。しかし、今大会は出場国数拡大、試合数増加に伴い、FIFAはこの累積リセットルールを変更した。これにより、大会期間中に2度累積警告がリセットされる。

グループステージ終了時に累積警告をリセット

準々決勝終了時に累積警告をリセット

W杯で新たに設けられたイエローカード・レッドカードに関するルール

FIFAは今大会から、新たにレッドカードに関するルールを追加導入した。

■口元を隠す行為

選手が相手との対立や口論の場面で口元を隠した場合、レッドカードの対象となり得る。

実際にグループステージでパラグアイ代表のミゲル・アルミロンがトルコ代表との一戦で口論中に口元を隠し、レッドカードを提示された。

■抗議目的でピッチを離れる行為

判定への抗議を目的として故意にピッチを離れた選手は退場処分となる。また、監督やスタッフが選手に退場・ボイコットを促した場合も処分対象となる。

■2枚目のイエローカードに対してのVAR介入

2枚目のイエローカードによって退場となった場合、その2枚目の警告に対してVAR介入され、判定が覆る場合がある。ただし、2枚目のイエローカードの可能性をレビューするためのVAR介入は行われない。

FIFAワールドカップ2026を見るならDAZNがおすすめ！7/20まで割引キャンペーン実施中

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026 関連情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】