サッカーワールドカップの視聴に必要なネット回線は？速度目安を解説

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』が全試合をネット配信する。

本記事では、W杯2026の視聴に必要なネット回線の速度を解説する。

ワールドカップを全試合見る方法は？

W杯2026は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。その他、地上波『NHK』『日本テレビ系』『フジテレビ系列』、衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』でも一部の試合を生中継するが、全試合が視聴できるのは『DAZN』のみとなる。

なお、『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)、『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)、ネット『NHK ONE』でも地上波『NHK』で生中継する試合を同時・見逃し配信する。

DAZN 配信情報

大会全104試合をライブ・見逃し配信

日本代表戦は全試合無料ライブ配信

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ワールドカップの視聴に必要なネット回線は？

W杯2026全試合を配信する『DAZN』を視聴する場合、推奨されるネット環境があればより快適な視聴が可能だ。可能であれば有線LAN接続することが望ましいが、出先などでも以下の推奨回線速度であれば、基本的には試合を視聴することが可能だ。

また、安定視聴のためには下り30Mbps以上が目安。一般的なネット環境は30Mbps～100Mbps程度とされているため、『DAZN』視聴時に同一回線を大規模に使用することなどを避ければ、基本的には問題なく楽しむことができる想定だ。

『DAZN』が推奨する最低回線速度は以下の通り。

画質 推奨される最低回線速度 標準画質 下り2.0Mbps以上 HD画質 下り3.5Mbps以上 HD画質＆高フレームレート 下り 6.0Mbps以上 最高画質 下り8.0Mbps以上

ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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