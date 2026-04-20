AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26は、準決勝と決勝を残すのみとなった。
本記事では、ACLEをお得に視聴する方法を紹介する。
ACLEの準決勝・決勝日程/中継予定
2025-26シーズンのACLEでは、準決勝と決勝のみが残されている。準決勝には、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが進出しており、Jリーグ勢同士の決勝も期待される状況だ。
なお、ACLEはネット『DAZN』が全試合を独占ライブ配信している。
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|中継局
|準決勝
|4/21(火)
午前1:15
|ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジ
|DAZN
|4/22(水)
午前1:15
|FC町田ゼルビア vs アル・アハリ
|DAZN
|決勝
|4/25(土)
午前1:15
|未定
|DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり。
ACLEをDAZNで安く見る方法は？
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|プラン
|料金(税込)
|視聴可能コンテンツ
|DAZN STANDARD(月額)
|月額4,200円
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|全コンテンツ
|DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)
|年間32,000円
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|DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)
|年間38,400円
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「DMM×DAZNホーダイ」に登録する方法を、『DAZN』の利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従って「DMMプレミアム」に登録している必要がある。
【1】DAZNに未加入の場合
- DMMの指定のページにアクセス
- 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力
- DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
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【2】DAZNに加入している場合
すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。
ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。
- DMMの指定のページにアクセス
- 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力
- 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了
- DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
- 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択
- DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了