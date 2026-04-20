AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26は、準決勝と決勝を残すのみとなった。

本記事では、ACLEをお得に視聴する方法を紹介する。

ACLEの準決勝・決勝日程/中継予定

2025-26シーズンのACLEでは、準決勝と決勝のみが残されている。準決勝には、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが進出しており、Jリーグ勢同士の決勝も期待される状況だ。

なお、ACLEはネット『DAZN』が全試合を独占ライブ配信している。

ラウンド 開始日時 対戦カード 中継局 準決勝 4/21(火)

午前1:15 ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジ DAZN 4/22(水)

午前1:15 FC町田ゼルビア vs アル・アハリ DAZN 決勝 4/25(土)

午前1:15 未定 DAZN

※すべて日本時間。

※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり。

ACLEをDAZNで安く見る方法は？

ACLEを全試合独占ライブ配信する『DAZN』には、いくつかの加入方法がある。中でも、「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめ。「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになったプランで、両サービスの合計が月額合計4,750円(税込)かかるところ、「DMM×DAZNホーダイ」なら1,270円お得な3,480円(税込)で利用できる。

また、『DAZN』公式サイトから加入した場合の月額4,200円(税込)よりも安くなるため、「DMMプレミアム」を利用しない場合でもお得だ。

その他、長期契約であれば「DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)」が年間32,000円(税込)、「DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)」が年間38,400円(税込)で提供中。ただし、ACLEを目的とする場合はやはり「DMM×DAZNホーダイ」が最安値となる。また、「DMM×DAZNホーダイ」では5月8日(金)まで先着順でPayPayポイントが貰えるキャンペーンを実施しているが、詳しくは後述する。

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DMM

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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DMM×DAZNホーダイの加入方法は？

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「DMM×DAZNホーダイ」に登録する方法を、『DAZN』の利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従って「DMMプレミアム」に登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。