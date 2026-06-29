FIFAワールドカップ(W杯)2026では、日本時間6月29日(月)～7月20日(月)にかけて決勝トーナメントが行われる。
本記事では、『DAZN』以外で決勝トーナメントを視聴する方法を紹介する。
ワールドカップ決勝トーナメントの日程・試合数
日本時間6月12日(金)に開幕を迎えたワールドカップ2026は、6月28日(日)にグループステージの全試合が終了し、決勝トーナメント進出チームが決定。今大会の決勝トーナメントはラウンド32から始まり、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝と続く。
決勝トーナメントの試合数および開催期間は以下の通り。
- ラウンド32 (16試合)：6月29日(月)～7月4日(土)
- ラウンド16 (8試合)：7月5日(日)～8日(水)
- 準々決勝 (4試合)：7月10日(金)～12日(日)
- 準決勝 (2試合)：7月15日(水)・16日(木)
- 3位決定戦 (1試合)：7月19日(日)
- 決勝 (1試合)：7月20日(月)
- 決勝トーナメント合計試合数：32試合
ワールドカップ決勝トーナメントをDAZN以外で見る方法は？
ワールドカップ2026の試合は、決勝トーナメントからの32試合も含む全104試合をネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信。なお、日本代表の全試合と準決勝の2試合、3位決定戦、決勝戦については無料ライブ配信される。その他の試合については有料会員向けの配信となる。
『DAZN』以外では、地上波『フジテレビ』『日本テレビ』『NHK総合』、衛星放送『NHK BS』で一部の試合の生中継を予定。『NHK総合』で生中継される試合は『NHK BSプレミアム4K』と『NHK ONE』でも同時生中継される。なお、『NHK BSプレミアム4K』では録画も含めれば全試合を放送予定だ。なお、決勝トーナメントの日本戦については、ラウンド32を地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』が生中継。勝ち進んだ場合のラウンド16～決勝については、地上波『NHK総合』が日本戦全試合生中継予定となっている。
各中継局の地上波放送対象試合が重複しない場合、ラウンド32は12試合、ラウンド16は5試合、準々決勝は1試合、準決勝は2試合、そして決勝と3位決定戦も地上波テレビで視聴できる。さらに、『フジテレビ』はラウンド32の日本戦以外にも決勝トーナメント4試合を放送予定としているため、決勝トーナメント全32試合中・延べ26試合が地上波テレビで視聴可能だ。
『DAZN』以外のワールドカップ決勝トーナメント放送予定は以下の通り。
|チャンネル
|生中継予定
|NHK総合(地上波)
|ラウンド32：8試合
ラウンド16：3試合
準々決勝：1試合
準決勝：1試合
3位決定戦：1試合
決勝：1試合
日本代表戦：ラウンド16～決勝の全試合
※ラウンド16～日本戦全試合
|NHK BSプレミアム4K(衛星放送)
|NHK総合と同時中継
|NHK ONE(ネット)
|NHK総合と同時中継
|NHK BS(衛星放送)
|ラウンド32 日本戦
|フジテレビ(地上波)
|ラウンド32 日本戦を含む5試合
|日本テレビ(地上波)
|ラウンド32：3試合
ラウンド16：2試合
準決勝：1試合
※NHKの各チャンネル中継予定は調整の可能性あり。
※中継局・対象試合は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および大会公式サイトよりご確認ください。
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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
ワールドカップ2026の最新情報
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