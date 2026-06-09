ワールドカップ2026をテレビで見る方法は？Fire TV Stick・Chromecastの設定手順と視聴方法まとめ

ワールドカップは深夜・早朝開催となる試合も多く、長時間視聴になるケースも少なくない。そのため、自宅のテレビへ接続して快適に観戦したいというニーズは高まっている。

本記事では、ワールドカップ2026をテレビで見る方法をはじめ、Fire TV Stick・Chromecastでの視聴方法について紹介する。

ワールドカップをテレビで見る方法は？

FIFAワールドカップ2026をテレビの大画面で視聴する方法は、大きく分けて「地上波・BS放送で見る方法」と「ネット配信をテレビへ映して見る方法」の2パターンとなる。

今大会は北中米開催となるため、日本時間では深夜〜早朝キックオフの試合も多数予定され、自宅のテレビ環境で快適に観戦したいというニーズが高い。

特に全104試合を視聴したい場合は『DAZN』のネット配信が中心となる一方、日本代表戦や一部注目カードはNHK・民放地上波でも放送予定。さらに『NHK BSプレミアム4K(BSP4K)』では全試合中継も予定されている。

また、Fire TV StickやChromecastを使えば、スマホ・PCで視聴中の配信をテレビへ簡単に映すことも可能。近年はスマートテレビやPS5対応など、視聴方法も多様化している。

地上波・BS放送で見る方法

追加機器なしで最も手軽なのが、地上波・BS放送で視聴する方法だ。

NHK総合、日本テレビ系、フジテレビ系では、日本代表戦や注目カードを中心に放送予定。また、『NHK BSプレミアム4K(BSP4K)』では全104試合の中継・録画放送が予定されている。

特に4K放送は高画質で臨場感ある視聴が可能となる一方、BS4K対応アンテナや4Kチューナー対応テレビが必要となる。

放送局 放送内容 特徴 NHK BSプレミアム4K(BSP4K) 全104試合 4K高画質で全試合視聴可能 NHK総合 約33〜34試合 開幕戦・決勝・日本代表戦含む 日本テレビ系 15試合 日本代表戦含む フジテレビ系 10試合 注目カード放送予定

DAZNをテレビで見る方法

全104試合をライブ配信する『DAZN』をテレビで見るには、Fire TV StickやChromecastなどのストリーミング端末を利用する方法が主流となる。

特にFire TV Stickは、テレビのHDMI端子へ接続しDAZNアプリをインストールするだけで視聴可能。設定も比較的簡単で、初めてでも導入しやすい。

また、Chromecast with Google TVであればリモコン操作のみで視聴可能だ。旧型Chromecastではスマホからキャスト操作が必要となる点には注意が必要。

視聴方法 必要機器 特徴 Fire TV Stick Fire TV Stick本体 簡単設定／リモコン操作対応 Chromecast Chromecast本体 スマホキャスト対応 スマートテレビ 対応テレビ アプリ直接インストール可能 HDMI接続 PC＋HDMIケーブル 最も確実な方法 PS5などゲーム機 対応ゲーム機 アプリ利用で視聴可能

録画・見逃し配信で見る方法

ワールドカップ2026は深夜開催も多いため、録画や見逃し配信を利用するユーザーも多いだろう。

地上波・BS放送はレコーダーや外付けHDDを使った録画が可能。一方、『DAZN』では見逃し配信や追っかけ再生にも対応しており、試合終了後でもフルタイム視聴できる。

視聴方法 内容 特徴 テレビ録画 地上波・BS録画 後から視聴可能 DAZN見逃し配信 約30日間配信 追っかけ再生対応 NHK ONE 同時・見逃し配信 高画質視聴対応

Fire TV・Chromecastでワールドカップを見るには？

FIFAワールドカップ2026をテレビの大画面で視聴したい場合、前述したようにFire TV StickやChromecastを利用する方法が定番となっている。

今大会は『DAZN』が全104試合をライブ配信予定となっており、日本代表戦を含む多くの試合をネット配信中心で楽しむユーザーが増える見込みだ。また、『NHK ONE』などテレビアプリ対応サービスを利用することで、地上波・BS系コンテンツもネット経由で視聴できるようになる。

特にFire TV StickやChromecastをテレビのHDMI端子へ接続すれば、スマホやPCを使わなくてもテレビで直接視聴可能。4K対応モデルであれば、高画質かつ安定したライブ観戦環境を構築できる。

Fire TV Stickでワールドカップを見る方法

Fire TV Stickは、Amazonが販売するストリーミング端末。設定が簡単で、スポーツライブ配信との相性も良いことから、W杯視聴用途でも人気となっている。

テレビのHDMI端子へFire TV Stickを接続し、Wi-Fi設定後にAmazonアカウントへログイン。アプリストアから『DAZN』や『NHKプラス(NHK ONE対応版)』などをインストールすれば視聴可能となる。

特に『Fire TV Stick 4K Max』や『Fire TV Stick 4K Plus』はWi-Fi 6対応となっており、スポーツ中継でも安定した通信環境を確保しやすい。

手順 内容 ① Fire TV StickをHDMI端子へ接続 ② Wi-Fi接続＋Amazonログイン ③ DAZNやNHK系アプリをインストール ④ ログインして視聴開始

Chromecastでワールドカップを見る方法

Chromecastには、「Chromecast with Google TV」と、スマホからキャストする従来型モデルの2種類が存在する。

現在主流となっている『Chromecast with Google TV』は、テレビへ接続後にGoogleアカウント設定を行い、PlayストアからDAZNアプリなどを直接インストール可能。リモコン操作にも対応しており、単体で快適に視聴できる。

一方、旧型Chromecastではスマホからキャスト操作が必要となる。ライブ配信時は接続不安定になるケースもあるため、スポーツ視聴用途では新型モデルが推奨されている。

モデル 特徴 おすすめ度 Chromecast with Google TV リモコン操作／単体視聴可能 ◎ Chromecast 第2・第3世代 スマホからキャスト必要 ○ Chromecast 第1世代 DAZN非対応 ×

2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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2026年W杯の最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。