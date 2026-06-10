FIFAワールドカップ2026は、深夜〜早朝開催試合が多くなることで、自宅以外や移動中に視聴する機会も増えやすく、通信制限対策やバッテリー管理が重要となる。

本記事では、W杯2026をスマホで見る方法、通信量の目安、おすすめ設定を紹介する。

サッカーワールドカップをスマホで見る方法は？

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FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する方法は、大きく分けて『DAZN』『NHK ONE』の2つだ

今大会は全104試合開催される過去最大規模のW杯となっており、配信サービスごとに視聴できる試合数や利用条件が異なり、全試合をライブ視聴したい場合は『DAZN』での視聴となる。

『DAZN』では全104試合をライブ配信予定となっており、日本代表戦や準決勝・決勝など一部試合は無料会員登録のみで視聴可能とされている。また、見逃し配信やハイライトにも対応しているため、時差開催となる今大会では特に利用機会が増えそうだ。

一方、『NHK ONE』ではNHK地上波中継対象試合をスマホ視聴できる。開幕戦や決勝、日本代表戦など注目カードを中心に計33試合が対象となっており、NHK受信契約世帯なら追加料金なしで利用可能となる見込みだ。

なお、利用にはアカウント登録や受信料アカウント連携が必要となるので注意が必要。

サービス 視聴可能試合 料金 特徴 DAZN 全104試合 一部無料

全試合視聴は有料 見逃し・ハイライト対応 NHK ONE 計33試合 受信契約者無料 開幕戦・決勝・日本戦対応

スマホ視聴では通信量消費も大きくなりやすいため、Wi-Fi環境や大容量プラン、通信量節約設定なども合わせて準備しておきたい。

サッカーワールドカップをスマホで見る際の通信量はどれくらい？

FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する場合、通信量は想像以上に大きくなりやすい。特に『DAZN』などのライブスポーツ配信は通信負荷が高く、高画質視聴では1試合だけでも約3GB前後のデータ通信量を消費するケースがある。

今大会は深夜〜早朝開催試合も多く、移動中や外出先からスマホ視聴するユーザーも増えるとみられるため、通信制限対策も重要となる。

また、日本代表戦だけでなく複数試合を高画質で視聴する場合、短期間で20GB〜50GB以上消費するケースもあり、大容量プランやWi-Fi環境活用も検討したい。

サービス 画質設定 1時間あたり通信量 1試合(約2時間)目安 DAZN 高画質 約1.5GB 約3GB DAZN データ節約モード 約0.33GB 約0.66GB NHK ONE等 最高画質 約1.0GB 約2GB NHK ONE等 高画質 約0.67GB 約1.3GB NHK ONE等 通信節約モード 約0.1GB 約0.2GB

高画質で日本代表戦を複数試合視聴する場合、グループステージ3試合だけでも約10GB前後を消費する可能性がある。

そのため、W杯期間中は通信量節約モードやWi-Fi接続、大容量SIM・eSIMなどを活用しながら視聴環境を整えておきたい。

ワールドカップをスマホで見る際に通信量を抑えるおすすめ設定は？

FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する場合、通信量対策として最も重要なのが『DAZN』側の画質設定だ。

ライブスポーツ配信は通常動画より通信負荷が高く、デフォルトの高画質設定では1試合だけでも約3GB前後の通信量を消費するケースがある。そのため、長時間視聴や外出先でのライブ観戦が多い場合は、事前に通信量節約設定を行っておきたい。

特に効果が大きいのが、「データセーブモード」への変更だ。『DAZN』では、高画質設定時と比較して通信量を大幅に抑えられるモードが用意されており、モバイル回線利用時のギガ消費対策として有効となる。

設定項目 内容 期待できる効果 データセーブモード 画質を自動調整 通信量を大幅削減 画質設定変更 高画質→標準画質 ギガ消費を抑制 解像度変更 1080p→720p/480p 通信量軽減 FPS調整 60fps→30fps 回線負荷軽減

また、スマホ側の通信設定見直しも重要だ。

バックグラウンド通信やアプリ自動更新が動作していると、W杯視聴中に不要な通信量消費が発生しやすい。

さらに、不安定なWi-Fiへ自動接続すると映像停止の原因になる場合もあるため、自動接続設定の見直しも効果的となる。

バックグラウンド通信を制限する

アプリ自動更新をオフにする

不安定Wi-Fiへの自動接続を停止する

可能ならWi-Fi環境で視聴する

なお、日本代表戦や決勝トーナメントを高画質で長時間視聴する場合は、通信量節約設定だけでなく、大容量・無制限プラン活用も視野に入れておきたい。

W杯期間中は短期間で大量のギガを消費しやすいため、視聴スタイルに合わせて通信環境を整えておくことが重要となる。

ワールドカップ2026のスマホ視聴におすすめの格安SIM

U-NEXT

FIFAワールドカップ2026をスマホで快適に視聴するには、通信速度だけでなく“通信量の余裕”も重要となる。特にDAZNなどのライブ配信は通信負荷が高く、高画質視聴では1試合だけで数GB単位のデータを消費するケースもある。

また、日本代表戦や決勝トーナメントではアクセスが集中しやすく、回線品質によっては映像停止や画質低下が発生する可能性もある。ここでは、通信速度・安定性・大容量プランとのバランスに優れた、W杯ライブ視聴向けの格安SIMを紹介する。

ahamoは、大容量と通信品質を重視したいユーザー向けのオンライン専用プラン。30GBを月額2,970円で利用でき、ドコモ回線による安定した通信品質も特徴となっている。

ライブスポーツ配信は夜間帯の混雑が視聴快適度に直結するが、ahamoは比較的安定した速度を維持しやすく、日本代表戦などアクセス集中時の視聴とも相性が良い。

さらに、海外でも追加料金なしで利用できるデータ容量が用意されているため、現地観戦や海外旅行時にも使いやすい構成となっている。

U-NEXT MOBILEは、動画視聴との相性を重視したいユーザー向けのプラン。20GBに加えてデータ繰り越しに対応しており、未使用分を翌月以降へ回しやすい。

さらにU-NEXT見放題が付帯しているため、W杯だけでなく映画・ドラマ・アニメなどもまとめて楽しめる。動画配信サービスを日常的に利用するユーザーとも相性が良い。

ドコモ回線・5G対応となっており、スポーツライブ配信でも比較的安定した通信環境を構築しやすい。

DTI SIMの大容量プランは、日単位で高速通信容量がリセットされる点が特徴。短期間で大量通信しやすいW杯期間との相性が良く、毎日スポーツ中継を視聴するユーザーにも向いている。

また、動画視聴用途で利用されるケースも多く、日々の通信量を管理しやすい点も特徴となっている。

長時間ライブ配信を複数試合視聴する場合でも、1日単位で通信量を使いやすいため、W杯期間中だけ通信量が増えるユーザーにも選択肢となる。

おすすめSIM比較表

サービス名 公式URL 通信量 月額料金(税込) 特徴 ahamo 公式サイト 30GB 2,970円 ドコモ回線で高速・安定通信

5分通話無料

海外30GB対応 U-NEXT MOBILE 公式サイト 20GB

永久繰り越し(最大100GB) 2,489円(実質) U-NEXT見放題込み

ドコモ回線・5G対応

データ永久繰り越し DTI SIM 公式サイト 毎日1.4GB データ:2,530円

SMS:2,695円

音声:3,960円 毎日高速通信可能

動画視聴向き

短期大量通信にも対応

高画質で毎週スポーツを視聴するなら30GB以上が目安となる。月によって視聴量が変わる場合は、繰り越し対応やレンタル型の活用も検討したい。利用スタイルに合わせて容量と料金のバランスを見極めることが重要だ。

SIMカード比較表

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録

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【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。