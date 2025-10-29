2025年のプロ野球の頂上決戦「SMBC日本シリーズ」では、セ・リーグ王者・阪神タイガースとパ・リーグ王者・福岡ソフトバンクホークスが対戦している。

本記事では、ソフトバンクvs阪神のテレビ中継・ネット配信予定、無料視聴の方法を紹介する。

ソフトバンク対阪神の試合日程は？

2025年のSMBC日本シリーズは、10月25日(土)に開幕し、最長で11月2日(日)まで開催される。シリーズは7戦4勝先取制で行われ、先に4勝したチームが日本一の座をつかむ。福岡ソフトバンクホークスと阪神タイガースが激突し、セ・パ両リーグの王者による白熱した頂上決戦となる。

第1・2・6・7戦はソフトバンクの本拠地「みずほPayPayドーム福岡」、第3〜5戦は阪神の本拠地「阪神甲子園球場」で実施予定。試合開始時刻はいずれもナイトゲームとなっている。

試合 日程 開始時間 対戦カード 会場 第1戦 10月25日(土) 18:30 ソフトバンク vs 阪神 みずほPayPayドーム福岡 第2戦 10月26日(日) 18:30 ソフトバンク vs 阪神 みずほPayPayドーム福岡 第3戦 10月28日(火) 18:00 阪神 vs ソフトバンク 阪神甲子園球場 第4戦 10月29日(水) 18:00 阪神 vs ソフトバンク 阪神甲子園球場 第5戦 10月30日(木) 18:00 阪神 vs ソフトバンク 阪神甲子園球場

※すべて日本時間。

※シリーズは4勝したチームが優勝した時点で終了し、残りの試合は実施されない。

ソフトバンク対阪神を無料で見る方法はある？

2025年のSMBC日本シリーズは、全国中継に加えて、複数の動画配信サービスでもライブ配信が行われ、無料で観戦できる選択肢が充実している。

特に注目なのが、無料トライアル期間を設けている『U-NEXT』や、『ABEMA』のライブ中継だ。さらに『TVer』では地上波中継と同時配信が行われ、テレビ・スマホ・PC・タブレットからも無料で楽しめる。

以下では、無料で見られる放送・配信サービスと、各サービスが対応する試合をまとめて紹介する。

【第1・3戦を視聴】U-NEXT

『U-NEXT』では、SMBC日本シリーズ2025の第1戦（10月25日）と第3戦（10月28日）をライブ配信する。

また、U-NEXT経由の視聴ならCMなし、勝利者インタビューまで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

31日間の無料トライアルを利用すれば、見放題作品(日本シリーズを含む)を追加料金なしで視聴できる。さらに映画・ドラマ・アニメなど見放題作品も37万本以上と豊富で、野球以外のエンタメも楽しめる。

【第5・6戦を視聴】ABEMA

『ABEMA』では、第5戦（10月30日）と第6戦（11月1日）のライブ中継を実施する。

ABEMAは基本無料で視聴可能だが、広告なしで快適に観戦できる「ABEMAプレミアム」も用意されている。シリーズ後半の勝負どころをリアルタイムで見届けたいファンにおすすめ。

【地上波同時配信で無料視聴】TVer

『TVer』では、地上波各局の放送にあわせて日本シリーズ全試合を無料で配信。

TBS、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日などが担当する試合を、スマートフォンやPCからそのまま視聴できる。

アプリをダウンロードすれば、外出先でもシリーズの熱戦を見逃すことはない。会員登録も不要で、完全無料で楽しめるのが特徴だ。

無料で視聴できる放送・配信対応試合一覧

試合 日程 開始時間 無料で見られる放送/配信 第1戦 10月25日(土) 18:30 TBS

U-NEXT(無料トライアル)

TVer 第2戦 10月26日(日) 18:30 フジテレビ

TVer 第3戦 10月28日(火) 18:00 TBS

U-NEXT(無料トライアル)

TVer 第4戦 10月29日(水) 18:00 日本テレビ

TVer 第5戦 10月30日(木) 18:00 テレビ朝日

ABEMA(無料)

TVer 第6戦 11月1日(土) 18:30 テレビ朝日

ABEMA(無料)

TVer 第7戦 11月2日(日) 18:00 日本テレビ

TVer

※すべて日本時間。試合スケジュールや放送内容は変更となる場合があります。最新の放送・配信情報は各公式サイトで確認してください。

SMBC日本シリーズ2025 ソフトバンク対阪神の中継・配信予定一覧

2025年のSMBC日本シリーズは、福岡ソフトバンクホークスと阪神タイガースによる日本一決定戦として注目を集めている。今年も地上波を中心に全国ネットで中継が行われ、スマートフォンやPCから手軽に楽しめる配信サービスも充実。全国どこにいてもシリーズの熱戦をリアルタイムで観戦できる環境が整っている。

地上波放送はTBS、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日などの主要キー局が担当。さらに、『TVer』では全試合の同時ライブ配信が実施され、テレビがなくても無料で視聴可能だ。各局の放送内容に対応する形で『U-NEXT』『FOD』『Hulu』『ABEMA』といったVODサービスでも中継・見逃し配信が予定されている。

以下は、正式発表済みの放送・配信スケジュール一覧。

試合日時 ラウンド 対戦カード 放送局 配信サービス 10/25(土) 18:30 第1戦 ソフトバンク vs 阪神 TBS U-NEXT(無料トライアルあり) TVer 10/26(日) 18:30 第2戦 ソフトバンク vs 阪神 フジテレビ / NHK BS FOD フジテレビONEsmart TVer 10/28(火) 18:00 第3戦 阪神 vs ソフトバンク TBS / NHK BS U-NEXT(無料トライアルあり) TVer 10/29(水) 18:00 第4戦 阪神 vs ソフトバンク 日本テレビ Hulu( TVer 10/30(木) 18:00 第5戦 阪神 vs ソフトバンク テレビ朝日系 ABEMA(無料配信) TVer 11/1(土) 18:30 第6戦 ソフトバンク vs 阪神 テレビ朝日 ABEMA(無料配信) TVer 11/2(日) 18:00 第7戦 ソフトバンク vs 阪神 日本テレビ / NHK BS Hulu TVer

※すべて日本時間。放送スケジュールは変更となる場合があります。最新の放送・配信情報は各局および配信サービスの公式サイトで確認してください。

SMBC日本シリーズ2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。