このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
softbank hanshinTVer
【10/30】日本シリーズ第5戦はABEMAでライブ配信！プレミアム登録で広告なし快適視聴
GOAL

ソフトバンク対阪神を無料で見る方法は？テレビ中継・ネット配信予定｜SMBC日本シリーズ

SMBC日本シリーズ2025 ソフトバンク対阪神を無料で見るには？地上波中継・TVer同時配信・U-NEXTやABEMAのライブ配信予定まとめ

【第5・6戦を配信】

ABEMA

10月30日の日本シリーズ第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継！

便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ

ABEMA

プレミアム登録で広告なし視聴可能

今すぐ視聴

2025年のプロ野球の頂上決戦「SMBC日本シリーズ」では、セ・リーグ王者・阪神タイガースとパ・リーグ王者・福岡ソフトバンクホークスが対戦している。

【10/30】日本シリーズ第5戦はABEMAでライブ配信！プレミアム登録で広告なし快適視聴今すぐ視聴

本記事では、ソフトバンクvs阪神のテレビ中継・ネット配信予定、無料視聴の方法を紹介する。

ソフトバンク対阪神の試合日程は？

2025年のSMBC日本シリーズは、10月25日(土)に開幕し、最長で11月2日(日)まで開催される。シリーズは7戦4勝先取制で行われ、先に4勝したチームが日本一の座をつかむ。福岡ソフトバンクホークスと阪神タイガースが激突し、セ・パ両リーグの王者による白熱した頂上決戦となる。

第1・2・6・7戦はソフトバンクの本拠地「みずほPayPayドーム福岡」、第3〜5戦は阪神の本拠地「阪神甲子園球場」で実施予定。試合開始時刻はいずれもナイトゲームとなっている。

試合日程開始時間対戦カード会場
第1戦10月25日(土)18:30ソフトバンク vs 阪神みずほPayPayドーム福岡
第2戦10月26日(日)18:30ソフトバンク vs 阪神みずほPayPayドーム福岡
第3戦10月28日(火)18:00阪神 vs ソフトバンク阪神甲子園球場
第4戦10月29日(水)18:00阪神 vs ソフトバンク阪神甲子園球場
第5戦10月30日(木)18:00阪神 vs ソフトバンク阪神甲子園球場

※すべて日本時間。
※シリーズは4勝したチームが優勝した時点で終了し、残りの試合は実施されない。

【10/30】日本シリーズ第5戦はABEMAでライブ配信！プレミアム登録で広告なし快適視聴今すぐ視聴

ソフトバンク対阪神を無料で見る方法はある？

2025年のSMBC日本シリーズは、全国中継に加えて、複数の動画配信サービスでもライブ配信が行われ、無料で観戦できる選択肢が充実している。

特に注目なのが、無料トライアル期間を設けている『U-NEXT』や、『ABEMA』のライブ中継だ。さらに『TVer』では地上波中継と同時配信が行われ、テレビ・スマホ・PC・タブレットからも無料で楽しめる。

以下では、無料で見られる放送・配信サービスと、各サービスが対応する試合をまとめて紹介する。

【第1・3戦を視聴】U-NEXT

『U-NEXT』では、SMBC日本シリーズ2025の第1戦（10月25日）と第3戦（10月28日）をライブ配信する。

また、U-NEXT経由の視聴ならCMなし、勝利者インタビューまで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

31日間の無料トライアルを利用すれば、見放題作品(日本シリーズを含む)を追加料金なしで視聴できる。さらに映画・ドラマ・アニメなど見放題作品も37万本以上と豊富で、野球以外のエンタメも楽しめる。

【10/25・28】日本シリーズ第1＆3戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

【第5・6戦を視聴】ABEMA

『ABEMA』では、第5戦（10月30日）と第6戦（11月1日）のライブ中継を実施する。

ABEMAは基本無料で視聴可能だが、広告なしで快適に観戦できる「ABEMAプレミアム」も用意されている。シリーズ後半の勝負どころをリアルタイムで見届けたいファンにおすすめ。

【10/30・11/1】日本シリーズ第5＆6戦はABEMAでライブ配信！プレミアム登録で広告なし快適視聴今すぐ視聴

【地上波同時配信で無料視聴】TVer

『TVer』では、地上波各局の放送にあわせて日本シリーズ全試合を無料で配信。

TBS、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日などが担当する試合を、スマートフォンやPCからそのまま視聴できる。

アプリをダウンロードすれば、外出先でもシリーズの熱戦を見逃すことはない。会員登録も不要で、完全無料で楽しめるのが特徴だ。

【10/29】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！今すぐ視聴

無料で視聴できる放送・配信対応試合一覧

試合日程開始時間無料で見られる放送/配信
第1戦10月25日(土)18:30TBS
U-NEXT(無料トライアル)
TVer
第2戦10月26日(日)18:30フジテレビ
TVer
第3戦10月28日(火)18:00TBS
U-NEXT(無料トライアル)
TVer
第4戦10月29日(水)18:00日本テレビ
TVer
第5戦10月30日(木)18:00テレビ朝日
ABEMA(無料)
TVer
第6戦11月1日(土)18:30テレビ朝日
ABEMA(無料)
TVer
第7戦11月2日(日)18:00日本テレビ
TVer

※すべて日本時間。試合スケジュールや放送内容は変更となる場合があります。最新の放送・配信情報は各公式サイトで確認してください。

【10/30】日本シリーズ第5戦はABEMAでライブ配信！プレミアム登録で広告なし快適視聴今すぐ視聴

SMBC日本シリーズ2025 ソフトバンク対阪神の中継・配信予定一覧

2025年のSMBC日本シリーズは、福岡ソフトバンクホークスと阪神タイガースによる日本一決定戦として注目を集めている。今年も地上波を中心に全国ネットで中継が行われ、スマートフォンやPCから手軽に楽しめる配信サービスも充実。全国どこにいてもシリーズの熱戦をリアルタイムで観戦できる環境が整っている。

地上波放送はTBS、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日などの主要キー局が担当。さらに、『TVer』では全試合の同時ライブ配信が実施され、テレビがなくても無料で視聴可能だ。各局の放送内容に対応する形で『U-NEXT』『FOD』『Hulu』『ABEMA』といったVODサービスでも中継・見逃し配信が予定されている。

以下は、正式発表済みの放送・配信スケジュール一覧。

試合日時ラウンド対戦カード放送局配信サービス
10/25(土) 18:30第1戦ソフトバンク vs 阪神TBS

U-NEXT(無料トライアルあり)

TVer

10/26(日) 18:30第2戦ソフトバンク vs 阪神フジテレビ / NHK BS

FOD

フジテレビONEsmart

TVer

10/28(火) 18:00第3戦阪神 vs ソフトバンクTBS / NHK BS

U-NEXT(無料トライアルあり)

TVer

10/29(水) 18:00第4戦阪神 vs ソフトバンク日本テレビ

Hulu(

TVer

10/30(木) 18:00第5戦阪神 vs ソフトバンクテレビ朝日系

ABEMA(無料配信)

TVer

11/1(土) 18:30第6戦ソフトバンク vs 阪神テレビ朝日

ABEMA(無料配信)

TVer

11/2(日) 18:00第7戦ソフトバンク vs 阪神日本テレビ / NHK BS

Hulu

TVer

※すべて日本時間。放送スケジュールは変更となる場合があります。最新の放送・配信情報は各局および配信サービスの公式サイトで確認してください。

【10/30】日本シリーズ第5戦はABEMAでライブ配信！プレミアム登録で広告なし快適視聴今すぐ視聴

SMBC日本シリーズ2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0