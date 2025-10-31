MLBワールドシリーズ2025のNHK地上波・BS中継・ネット配信予定まとめ

MLBポストシーズン2025のワールドシリーズが、日本時間10月25日(土)から開催されている。

本記事では、ワールドシリーズのテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介する。

MLBワールドシリーズのNHK中継予定・配信局

ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズが対戦するワールドシリーズの中継は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でも全試合ライブ配信を実施。テレビ放送は、『J SPORTS』が録画中継を行うことが決定している。

その他、『NHK』は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BSP4K』『NHK BS』など各チャンネルに振り分けて全試合生中継する。また、『NHK総合』ではハイライトを全試合放送する。

なお第5戦以降は一方のチームが4勝していない場合のみ開催される。

※すべて日本時間。

※開始時間および試合開始日時は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

MLBワールドシリーズの無料視聴方法はある？Amazonは？

MLBワールドシリーズは、前述の通り『NHK』が全試合を中継する。受信料さえ支払っていれば、追加料金なく視聴することが可能だ。ただし、『NHK BS』や『NHK BSプレミアム4K』はBS放送となるため、衛星放送の視聴環境が必要となる。

また、『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』と『Amazon Prime Video』でも全試合を中継予定。初回登録であれば、無料体験期間を利用して視聴することができる。

【無料体験】MLBワールドシリーズのおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBポストシーズン2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。