このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
(C)Lemino(C)Lemino
LeminoプレミアムでCL厳選試合を配信！初月無料体験で視聴
GOAL

Leminoでチャンピオンズリーグ(CL)は無料視聴できる？配信対象試合一覧

【中継スケジュール】LeminoでUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)を無料視聴する方法はある？登録方法や配信対象試合一覧で紹介。

Leminoプレミアムで配信

Lemino

CL厳選試合をLeminoプレミアムで配信！

各試合日の24時～対象試合が視聴可能に

プレミアム限定は初回初月無料！

CL厳選試合を配信

Leminoプレミアムは31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』が、2025-26シーズンからチャンピオンズリーグ(CL)を配信する。

LeminoプレミアムでCL厳選試合を配信！初回は初月無料体験あり初月無料で視聴

本記事では、『Lemino』のお得な視聴方法や配信対象一覧を紹介する。

LeminoのCL配信概要は？

『Lemino』は2025年10月22日(水)、2025-26シーズンのCLを配信することを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム(初月無料)』で、厳選30試合を配信する予定であることが明かされた。配信は生中継ではなく、全試合試合当日の24時以降に配信開始となる。

LeminoのCL配信コンテンツ

  • リーグフェーズ19試合
  • ノックアウトフェーズプレーオフ4試合
  • ラウンド16 2試合
  • 準々決勝2試合
  • 準決勝2試合
  • 決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

LeminoプレミアムでCL厳選試合を配信！初回は初月無料体験あり初月無料で視聴

【一覧】LeminoのCL配信対象試合は？

(11月10日時点)
ステージ対戦カード配信開始日時
リーグフェーズ第1節アヤックス vs インテル2025/10/21(火)24:00
リーグフェーズ第1節バイエルン vs チェルシー2025/10/21(火)24:00
リーグフェーズ第1節マンチェスター・シティ vs ナポリ2025/10/21(火)24:00
リーグフェーズ第2節カラバフ vs コペンハーゲン2025/10/21(火)24:00
リーグフェーズ第2節アーセナル vs オリンピアコス2025/10/21(火)24:00
リーグフェーズ第2節バルセロナ vs PSG2025/10/21(火)24:00
リーグフェーズ第3節アーセナル vs アトレティコ2025/10/22(水)24:00
リーグフェーズ第3節モナコ vs トッテナム2025/10/23(木)24:00
リーグフェーズ第3節フランクフルト vs リヴァプール2025/10/23(木)24:00
リーグフェーズ第4節リヴァプール vs レアル・マドリー2025/11/5(水)24:00
リーグフェーズ第4節PSG vs バイエルン2025/11/5(水)24:00
リーグフェーズ第5節チェルシー vs バルセロナ2025/11/26(水)24:00
リーグフェーズ第5節アーセナル vs バイエルン2025/11/27(木)24:00
リーグフェーズ第6節バルセロナ vs フランクフルト2025/12/10(水)24:00
リーグフェーズ第6節レアル・マドリー vs マンチェスター・シティ2025/12/11(木)24:00

※すべて日本時間。
※試合日程・配信予定は変更の可能性あり。

LeminoプレミアムでCL厳選試合を配信！初回は初月無料体験あり初月無料で視聴

Leminoプレミアムは初月無料体験あり！

Leminoプレミアムは月額990円(税込)の有料サービスとなっているが、31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

lemino premium join

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

LeminoプレミアムでCL厳選試合を配信！初回は初月無料体験あり初月無料で視聴

※本記事に掲載されている配信情報は2025年10月20日時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

CLの生中継・ライブ配信はどこで見られる？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が生中継・ライブ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック
サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグ関連情報

0