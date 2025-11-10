Leminoでチャンピオンズリーグ(CL)は無料視聴できる？配信対象試合一覧

株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』が、2025-26シーズンからチャンピオンズリーグ(CL)を配信する。
本記事では、『Lemino』のお得な視聴方法や配信対象一覧を紹介する。
LeminoのCL配信概要は？
『Lemino』は2025年10月22日(水)、2025-26シーズンのCLを配信することを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム(初月無料)』で、厳選30試合を配信する予定であることが明かされた。配信は生中継ではなく、全試合試合当日の24時以降に配信開始となる。
LeminoのCL配信コンテンツ
- リーグフェーズ19試合
- ノックアウトフェーズプレーオフ4試合
- ラウンド16 2試合
- 準々決勝2試合
- 準決勝2試合
- 決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
【一覧】LeminoのCL配信対象試合は？(11月10日時点)
|ステージ
|対戦カード
|配信開始日時
|リーグフェーズ第1節
|アヤックス vs インテル
|2025/10/21(火)24:00
|リーグフェーズ第1節
|バイエルン vs チェルシー
|2025/10/21(火)24:00
|リーグフェーズ第1節
|マンチェスター・シティ vs ナポリ
|2025/10/21(火)24:00
|リーグフェーズ第2節
|カラバフ vs コペンハーゲン
|2025/10/21(火)24:00
|リーグフェーズ第2節
|アーセナル vs オリンピアコス
|2025/10/21(火)24:00
|リーグフェーズ第2節
|バルセロナ vs PSG
|2025/10/21(火)24:00
|リーグフェーズ第3節
|アーセナル vs アトレティコ
|2025/10/22(水)24:00
|リーグフェーズ第3節
|モナコ vs トッテナム
|2025/10/23(木)24:00
|リーグフェーズ第3節
|フランクフルト vs リヴァプール
|2025/10/23(木)24:00
|リーグフェーズ第4節
|リヴァプール vs レアル・マドリー
|2025/11/5(水)24:00
|リーグフェーズ第4節
|PSG vs バイエルン
|2025/11/5(水)24:00
|リーグフェーズ第5節
|チェルシー vs バルセロナ
|2025/11/26(水)24:00
|リーグフェーズ第5節
|アーセナル vs バイエルン
|2025/11/27(木)24:00
|リーグフェーズ第6節
|バルセロナ vs フランクフルト
|2025/12/10(水)24:00
|リーグフェーズ第6節
|レアル・マドリー vs マンチェスター・シティ
|2025/12/11(木)24:00
※すべて日本時間。
※試合日程・配信予定は変更の可能性あり。
Leminoプレミアムは初月無料体験あり！
Leminoプレミアムは月額990円(税込)の有料サービスとなっているが、31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。
また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。
Leminoプレミアム無料トライアル登録手順
【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順02】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順03】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
※本記事に掲載されている配信情報は2025年10月20日時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。
CLの生中継・ライブ配信はどこで見られる？
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が生中継・ライブ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり