WOWOWオンデマンドの料金はいくら？登録方法・視聴手順まとめ

映画やスポーツ、音楽ライブなど幅広いジャンルを配信する『WOWOWオンデマンド』は、注目度を高めている動画配信サービスの一つだ。従来の衛星放送に加え、スマートフォンやPCから手軽に視聴できる環境が整っている。

本記事では、WOWOWオンデマンドの料金・登録方法・視聴手順について紹介する。

WOWOWオンデマンドの料金はいくら？

『WOWOWオンデマンド』は、映画・スポーツ・音楽ライブなど幅広いコンテンツを楽しめる有料配信サービスとして提供されており、基本的には月額制の料金体系が採用されている。加入時の初期費用は不要で、シンプルなプラン構成となっている点が特徴だ。

基本となるのは月額2,530円(税込)のプラン。この料金でWOWOWオンデマンドの配信コンテンツに加え、BS放送(WOWOWプライム・ライブ・シネマ)も追加料金なしで視聴可能となる。

さらに、複数のテレビで視聴したい場合には、2台目以降を月額990円(税込)で追加できる割引制度も用意されている。加えて、最大3台まで同時視聴が可能な「トリプルプラン」も提供されており、利用環境に応じて選択できる。

なお、申し込み方法によって料金が異なる点には注意が必要だ。iOSアプリのApp Store経由で契約した場合は月額2,790円(税込)となり、公式サイトよりも割高になる。また、現在は無料トライアル制度が終了しており、加入初月から料金が発生する仕様となっている。

支払い方法はクレジットカードをはじめ、各種キャリア決済やAmazon Payなどに対応。日割り計算は行われないため、月初に登録することでより長くサービスを利用できる点も押さえておきたい。

プラン 料金 内容 基本プラン 月額2,530円(税込) WOWOWオンデマンド＋BS放送が視聴可能 追加契約(2台目以降) 月額990円(税込) 複数テレビで視聴可能 トリプルプラン 月額3,960円(税込)

年額43,560円(税込) 最大3台同時視聴が可能 App Store経由 月額2,790円(税込) iOS経由の申し込みは割高

WOWOWオンデマンドの加入登録方法は？

『WOWOWオンデマンド』は、公式サイトまたは専用アプリから手続きが可能で、最短数分で視聴を開始できる。事前に必要な情報を準備しておくことで、スムーズに登録を完了させることができる。

登録にあたっては、メールアドレスや基本的な個人情報に加え、クレジットカードやキャリア決済などの支払い手段が必要となる。また、スマートフォンやPCなどの視聴デバイスもあらかじめ用意しておくと、そのまま視聴まで進めることができる。

公式サイト経由の登録は、メール認証から情報入力、支払い設定までのステップで構成されており、申し込み完了後は即時視聴が可能となる。特に公式サイトからの登録は最も一般的かつ料金面でも有利な方法となっている。

一方で、App Storeなどのアプリ経由でも登録は可能だが、月額料金が割高になるケースがあるため注意が必要だ。また、すでにBS放送でWOWOWに加入している場合は、追加料金なしでオンデマンドを利用できるため、アカウント連携のみで視聴が可能となる。

項目 内容 登録方法 公式サイト・アプリから手続き可能 所要時間 約3〜5分で完了 必要なもの メールアドレス、個人情報、支払い情報、視聴デバイス 主な手順 メール認証→情報入力→支払い設定→申し込み完了 アプリ経由 登録可能だが料金が割高になる場合あり 既存契約者 BS契約者は無料でオンデマンド利用可能(要連携)

WOWOWオンデマンドの視聴手順は？

『WOWOWオンデマンド』は、スマートフォンやPC、テレビなど複数のデバイスに対応しており、基本的には「準備→ログイン→再生」の流れで視聴が可能となる。契約状況に応じて一部手順は異なるものの、全体の流れはシンプルに整理されている。

まずは対応機器の確認が必要となる。スマホやタブレット、PCのほか、スマートテレビやFire TV Stick、Chromecastなどにも対応しており、利用する端末が推奨環境を満たしているか事前にチェックしておきたい。

次に、視聴には無料のWEBアカウントの作成が必須となる。メール認証を行い、基本情報とパスワードを設定することで登録が完了する。すでにBS放送でWOWOWを契約している場合は、B-CAS/ACAS番号などの契約情報を紐づけることで追加料金なしでオンデマンドを利用できる。

実際の視聴手順はデバイスごとに異なるが、基本的にはアプリまたはブラウザからログインし、番組を選択して再生する流れとなる。スマートフォンやタブレットではアプリをインストール後にログイン、PCでは公式サイトからログインして視聴する。

テレビで視聴する場合は、Fire TV StickやChromecast、または対応スマートテレビにアプリをインストールし、アプリを起動してログインする。テレビ画面に表示されるQRコードをスマートフォンで読み取ることでログインする方法にも対応しており、リモコン入力を省略できる点も特徴だ。

これらの手順を踏むことで、登録後すぐに映画やスポーツ、ライブ配信などのコンテンツを視聴できる環境が整う。

ステップ 内容 ① 事前準備 対応機器の確認・WEBアカウント作成・契約紐づけ ② ログイン アプリまたはWEBからアカウントでログイン(QRコード対応) ③ 視聴開始 番組を選択して再生

チャンピオンズリーグ25-26はWOWOWで独占中継！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり