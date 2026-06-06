2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』が大会全104試合をライブ＆見逃し配信する。

本記事では、『DAZN』で同時視聴できるデバイスの台数について解説する。

ワールドカップ2026はDAZNで全試合視聴可能！

日本時間2026年6月12日(金)に開幕を迎える北中米W杯は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。『NHK』や『日本テレビ』、『フジテレビ』でも生中継予定だが、日本国内から全試合が視聴できるのは『DAZN』が唯一となっている。

また、『DAZN』では関連番組も充実。ハイライト映像も全試合配信予定となっており、需要に合わせて1試合ごとに様々な長さの動画が提供される。なお、日本代表戦については全試合無料配信される。

DAZNは何台まで同時視聴できる？

同居家族間での視聴などを想定し、W杯が視聴できるプランの場合、『DAZN』では1アカウントごとに同時視聴できるデバイス数が「2台まで」となっている。とはいえ、同時視聴しているデバイスが1ロケーション(IP)である必要があるため、遠方でアカウントを共有することはできず、1家庭内などからのアクセスに制限されている。

一方、登録デバイス数は無制限。スマートフォンやスマートテレビ、タブレット、PCなど異なるデバイスでアカウントを登録することができ、2回目以降は簡単にログインすることが可能だ。

なお、同時視聴可能台数については、月額980円(税込)でアドオンを購入することで「1ロケーション(IP)・同時視聴台数1台」を追加できるオプションも存在。適用できるプランや適用方法はプランによって異なるため、詳しくは『DAZN』公式サイトのヘルプを参照してほしい。

同時視聴可能台数 登録デバイス数 1ロケーション(IP)・2台まで

※追加料金で機器追加オプションあり 無制限

ワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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