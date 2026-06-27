日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

本記事では、グループステージ最終節からの試合間隔やブラジル戦のキックオフ時刻を紹介する。

日本代表 グループステージの結果は？

日本は、グループFの3試合を終えて1勝2分けとし、2位通過を果たした。初戦で強豪オランダと2-2で引き分けると続く第2節ではチュニジアに4-0の快勝。最終節ではスウェーデンと1-1で引き分けたが、主力の冨安健洋や佐野海舟を休ませるなど休養を図りつつ、手堅くラウンド32へと駒を進めた。

第1節(6/15)：オランダ代表 2-2 日本代表

第2節(6/21)：チュニジア代表 0-4 日本代表

第3節(6/26)：日本代表 1-1 スウェーデン代表

日本代表 ブラジル戦まで中何日？日本時間のキックオフは？

日本は、日本時間6月30日(火)午前2:00キックオフ予定のラウンド32で、グループCを首位で終えたブラジル代表との対戦を予定。スウェーデン戦からは中3日の試合間隔となっている。

なお、会場はアメリカのヒューストンスタジアムだ。

日本代表 ブラジル戦の中継予定は？

日本vsブラジルは、ネット『DAZN』がライブ配信。テレビ放送は地上波『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』が生中継を行う。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

なお、『DAZN』ではワールドカップ2026の全104試合をライブ＆見逃し配信。日本戦については、全試合無料ライブ配信予定となっている。

キックオフ日時 ラウンド 対戦カード テレビ放送 ネット配信 6/30(火)

午前2:00 ラウンド32 ブラジル代表 vs 日本代表 地上波：フジテレビ

衛星放送：NHK BS、NHK BSプレミアム4K(録) DAZN(無料ライブ配信)

※すべて日本時間。

※試合日程および中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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