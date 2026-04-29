『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

本記事では、「DAZN SCOCER」の契約期間や加入期限を紹介する。

DAZN SOCCERの契約期間は？

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて視聴できる「DAZN SOCCER」は、年間プラン(月々払い)のみ販売。月額プランでの提供は行われていないため、加入から1年間が経過するまで途中解約や支払いの停止などはできない。

とはいえ、「DAZN SOCCER」は年間を通じて『DAZN』のサッカーコンテンツを視聴するのに最適なプランとなっている。通常プランに当たる「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)の月々換算約2,667円、年間プラン(月々払い)が年間38,400円(税込)の月々3,200円(税込)となるところ、「DAZN SOCCER」は年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)となる。

年間契約する場合、「DAZN SOCCER」であればその他の年間プランと比較して最大7,200円安くなる計算だ。そして、後述する割引キャンペーンを利用すれば、その他の年間プランよりも最大12,060円(年間契約の場合)安く加入することが可能だ。

DAZN SOCCERの加入はいつまで？さらにお得にするには？

「DAZN SOCCER」は、2026年8月30日(日)までの期間限定で販売。この期間を逃すと販売は終了するため、新たに加入することができなくなる。

さらに、2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59の期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)(4カ月目から月々2,600円)、初年度年間総額26,340円(税込)となるキャンペーンも実施。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 割引キャンペーン

期間：2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59

価格：

【月々】2,600円 → 980円(最初の3カ月間・月々)

※4カ月目から通常価格2,600円

【年間総額】31,200円 → 26,340円

[通常価格より4860円引き！]

※価格はすべて税込。

DAZN SOCCERでW杯全試合が視聴可能！加入時期の狙い目は？

『DAZN』は2026年6月11日開幕予定の北中米ワールドカップ(W杯)を全試合ライブ・見逃し配信予定であり、もちろん「DAZN SOCCER」で視聴可能。その他、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、明治安田Jリーグなどを存分に楽しむことができる。

おすすめの加入時期としては、今季の欧州リーグ閉幕後、W杯開幕前が狙い目だ。この時期に加入することによって、各国のリーグ戦およびW杯の大会全体をよりお得に視聴することができる。

「DAZN SOCCER」の加入方法は以下の通り。

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。

※加入手続きはブラウザ上でのみ受付。

DAZN SOCCERの視聴可能コンテンツ一覧

「DAZN SOCCER」で視聴できる主なコンテンツは以下の通り。