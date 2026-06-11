2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、テレビ放送とネット配信の両方で視聴することができる。

本記事では、テレビ放送とネット配信の遅延を比較して紹介する。

【遅延比較】W杯2026のネット配信は何分遅れている？

テレビ放送とネット配信で同じ試合の生中継が行われた場合、一般的にネット配信の中継映像がテレビ放送よりも遅れることが多い。『DAZN』についても遅延の発生は報告されているが、決まった遅延時間はなく、対象試合や視聴環境によって異なる。

具体的には、SNS上などの情報によれば数十秒～数分程度とのこと。中でもプロ野球・阪神タイガース戦の中継については5分ほどの遅延が報告されていたが、2026年からは十数秒程度まで緩和されたとの報告も多数。『DAZN』公式で遅延解消についてアナウンスがされているわけではない点には注意が必要だが、他のコンテンツ同様にW杯でも“ライブ配信”として盛り上がるには十分な中継環境となることが期待される。

サッカーワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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