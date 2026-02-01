LPGAツアーのヒルトン・グランド・バケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズが、日本時間2月2日(月)まで行われている。

本記事では、ヒルトン・グランド・バケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報・リーダーボードを紹介する。

LPGAヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報・リーダーボード

※3日目終了時点

順位 選手名 スコア 1 2 3 4 TOTAL 1 ネリー コルダ -13 68 71 64 - 203 2T 梁 熙英 -10 68 69 62 - 199 2T ファン ユミン -8 71 67 63 - 201 4 リディア コ -8 69 67 61 - 197 5T ブルック ヘンダーソン -7 73 70 66 - 209 5T 山下 美夢有 -5 74 69 68 - 211 5T 畑岡 奈紗 -5 66 71 67 - 204 5T ロティ ウォード -5 67 69 68 - 204 5T ジーノ ティティクル -4 67 72 73 - 212 10T ユ へラン -3 73 69 71 - 213 10T 古江 彩佳 -3 74 66 73 - 213 12T ローズ チャン -3 70 73 70 - 213 12T イ ソミ -3 69 74 70 - 213 14T キム アリム -3 69 69 71 - 209 14T 岩井 明愛 -2 69 71 74 - 214 14T ジャスミン スワンナプラ -2 73 72 69 - 214 14T チャーリー ハル -1 70 71 74 - 215 18T イン ルオニン -1 72 69 74 - 215 18T イエリミ ノー -1 72 70 73 - 215 18T リン グラント -1 67 75 73 - 215 18T リリア ヴ -1 72 68 75 - 215 18T シャネッティ ワナセン -1 67 72 76 - 215 18T イングリッド リンドブラッド E 69 69 78 - 216 18T パティ タバタナキット 1 70 73 74 - 217 25T リネア ストローム 1 71 73 73 - 217 25T マデリーン サグストロム 1 75 70 72 - 217 25T 岩井 千怜 2 75 68 75 - 218 25T ローレン コフリン 2 77 71 70 - 218 25T ワン ミランダ 4 71 75 74 - 220 25T 竹田 麗央 5 74 70 77 - 221 31T ベイリー ターディー 5 72 73 76 - 221 31T マヤ スタルク 5 71 76 74 - 221 31T イム ジンヒ 7 72 76 75 - 223 31T 西郷 真央 9 72 73 80 - 225 31T ジェニファー カプチョ 9 75 73 77 - 225 31T オースティン アーンスト 13 74 79 76 - 229 31T 笹生 優花 13 79 78 63 - 220 38T エンジェル イン 14 76 76 78 - 230 38T モリヤ ジュタヌガーン 18 74 85 66 - 225

ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ2026｜視聴方法

LPGAツアーのヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ2026は、『U-NEXT』で配信される。LPGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

スポーツ視聴に最適な格安SIMサービス情報まとめ

GOALではサッカーなどのスポーツを視聴するうえで最適なギガ容量、通信速度に安定感があるプロバイダーなどを詳しく紹介している。スポーツ配信を行うU-NEXTモバイルについても各記事でまとめているので、ぜひ参考にしてほしい。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年2月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。