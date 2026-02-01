LPGAツアーのヒルトン・グランド・バケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズが、日本時間2月2日(月)まで行われている。
本記事では、ヒルトン・グランド・バケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報・リーダーボードを紹介する。
LPGAヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報・リーダーボード
※3日目終了時点
|順位
|選手名
|スコア
|1
|2
|3
|4
|TOTAL
|1
|ネリー コルダ
|-13
|68
|71
|64
|-
|203
|2T
|梁 熙英
|-10
|68
|69
|62
|-
|199
|2T
|ファン ユミン
|-8
|71
|67
|63
|-
|201
|4
|リディア コ
|-8
|69
|67
|61
|-
|197
|5T
|ブルック ヘンダーソン
|-7
|73
|70
|66
|-
|209
|5T
|山下 美夢有
|-5
|74
|69
|68
|-
|211
|5T
|畑岡 奈紗
|-5
|66
|71
|67
|-
|204
|5T
|ロティ ウォード
|-5
|67
|69
|68
|-
|204
|5T
|ジーノ ティティクル
|-4
|67
|72
|73
|-
|212
|10T
|ユ へラン
|-3
|73
|69
|71
|-
|213
|10T
|古江 彩佳
|-3
|74
|66
|73
|-
|213
|12T
|ローズ チャン
|-3
|70
|73
|70
|-
|213
|12T
|イ ソミ
|-3
|69
|74
|70
|-
|213
|14T
|キム アリム
|-3
|69
|69
|71
|-
|209
|14T
|岩井 明愛
|-2
|69
|71
|74
|-
|214
|14T
|ジャスミン スワンナプラ
|-2
|73
|72
|69
|-
|214
|14T
|チャーリー ハル
|-1
|70
|71
|74
|-
|215
|18T
|イン ルオニン
|-1
|72
|69
|74
|-
|215
|18T
|イエリミ ノー
|-1
|72
|70
|73
|-
|215
|18T
|リン グラント
|-1
|67
|75
|73
|-
|215
|18T
|リリア ヴ
|-1
|72
|68
|75
|-
|215
|18T
|シャネッティ ワナセン
|-1
|67
|72
|76
|-
|215
|18T
|イングリッド リンドブラッド
|E
|69
|69
|78
|-
|216
|18T
|パティ タバタナキット
|1
|70
|73
|74
|-
|217
|25T
|リネア ストローム
|1
|71
|73
|73
|-
|217
|25T
|マデリーン サグストロム
|1
|75
|70
|72
|-
|217
|25T
|岩井 千怜
|2
|75
|68
|75
|-
|218
|25T
|ローレン コフリン
|2
|77
|71
|70
|-
|218
|25T
|ワン ミランダ
|4
|71
|75
|74
|-
|220
|25T
|竹田 麗央
|5
|74
|70
|77
|-
|221
|31T
|ベイリー ターディー
|5
|72
|73
|76
|-
|221
|31T
|マヤ スタルク
|5
|71
|76
|74
|-
|221
|31T
|イム ジンヒ
|7
|72
|76
|75
|-
|223
|31T
|西郷 真央
|9
|72
|73
|80
|-
|225
|31T
|ジェニファー カプチョ
|9
|75
|73
|77
|-
|225
|31T
|オースティン アーンスト
|13
|74
|79
|76
|-
|229
|31T
|笹生 優花
|13
|79
|78
|63
|-
|220
|38T
|エンジェル イン
|14
|76
|76
|78
|-
|230
|38T
|モリヤ ジュタヌガーン
|18
|74
|85
|66
|-
|225
ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ2026｜視聴方法
LPGAツアーのヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ2026は、『U-NEXT』で配信される。LPGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。
また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。U-NEXT
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 「ワールドゴルフパック」に申し込む
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実
U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。
これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー
＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像
【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント
U-NEXT
『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。
- 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー
- エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む
- サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
スポーツ視聴に最適な格安SIMサービス情報まとめ
GOALではサッカーなどのスポーツを視聴するうえで最適なギガ容量、通信速度に安定感があるプロバイダーなどを詳しく紹介している。スポーツ配信を行うU-NEXTモバイルについても各記事でまとめているので、ぜひ参考にしてほしい。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとRakuten最強U-NEXTの違いを徹底比較！月額料金・使えるギガの差は？
- U-NEXTモバイルでサッカーパックを見るには？視聴料金・加入方法
- U-NEXTモバイルとy.uモバイルの違いは？料金・データ容量・特典を比較
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年2月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。