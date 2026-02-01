Goal.com
LPGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！
Yuta Tokuma

LPGAヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報・リーダーボード

LPGAヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報、リーダーボード。日本人ゴルファーの順位・ラウンド成績まとめ。

世界のゴルフがU-NEXTに集結！

U-NEXT

LPGA・PGAツアーなど海外トップツアーをすべて独占配信！

U-NEXT「ワールドゴルフパック」で今すぐ視聴

 

U-NEXTワールドゴルフパック

海外トップツアーを独占配信

今すぐ視聴

LPGAツアーのヒルトン・グランド・バケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズが、日本時間2月2日(月)まで行われている。

本記事では、ヒルトン・グランド・バケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報・リーダーボードを紹介する。

LPGAヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズの結果速報・リーダーボード

※3日目終了時点

順位選手名スコア1234TOTAL
ネリー コルダ -13 68 71 64 203 
2T 梁 熙英 -10 68 69 62 199 
2T ファン ユミン -8 71 67 63 201 
リディア コ -8 69 67 61 197 
5T ブルック ヘンダーソン -7 73 70 66 209 
5T 山下 美夢有 -5 74 69 68 211 
5T 畑岡 奈紗 -5 66 71 67 204 
5T ロティ ウォード -5 67 69 68 204 
5T ジーノ ティティクル -4 67 72 73 212 
10T ユ へラン -3 73 69 71 213 
10T 古江 彩佳 -3 74 66 73 213 
12T ローズ チャン -3 70 73 70 213 
12T イ ソミ -3 69 74 70 213 
14T キム アリム -3 69 69 71 209 
14T 岩井 明愛 -2 69 71 74 214 
14T ジャスミン スワンナプラ -2 73 72 69 214 
14T チャーリー ハル -1 70 71 74 215 
18T イン ルオニン -1 72 69 74 215 
18T イエリミ ノー -1 72 70 73 215 
18T リン グラント -1 67 75 73 215 
18T リリア ヴ -1 72 68 75 215 
18T シャネッティ ワナセン -1 67 72 76 215 
18T イングリッド リンドブラッド 69 69 78 216 
18T パティ タバタナキット 70 73 74 217 
25T リネア ストローム 71 73 73 217 
25T マデリーン サグストロム 75 70 72 217 
25T 岩井 千怜 75 68 75 218 
25T ローレン コフリン 77 71 70 218 
25T ワン ミランダ 71 75 74 220 
25T 竹田 麗央 74 70 77 221 
31T ベイリー ターディー 72 73 76 221 
31T マヤ スタルク 71 76 74 221 
31T イム ジンヒ 72 76 75 223 
31T 西郷 真央 72 73 80 225 
31T ジェニファー カプチョ 75 73 77 225 
31T オースティン アーンスト 13 74 79 76 229 
31T 笹生 優花 13 79 78 63 220 
38T エンジェル イン 14 76 76 78 230 
38T モリヤ ジュタヌガーン 18 74 85 66 225

ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ2026｜視聴方法

LPGAツアーのヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ2026は、『U-NEXT』で配信される。LPGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

u-next golfpackU-NEXT
  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 「ワールドゴルフパック」に申し込む
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-next mbile cpU-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。
  2. 特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー
  3. エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む
  4. サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXT MOBILEならスマホ代が実質300円/月！限定キャンペーンも実施中！専用ページはこちら

スポーツ視聴に最適な格安SIMサービス情報まとめ

GOALではサッカーなどのスポーツを視聴するうえで最適なギガ容量、通信速度に安定感があるプロバイダーなどを詳しく紹介している。スポーツ配信を行うU-NEXTモバイルについても各記事でまとめているので、ぜひ参考にしてほしい。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年2月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。

